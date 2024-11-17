Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Encontro reúne amantes de vinho para degustação em mostra de decoração

17 nov 2024 às 03:05
Heliane Duarte, Rita Garajau, Rita Tristão, Heliene Del Esposti, Penha Colodetti e Luzia Toledo:  no evento "Amelia Paint  and Drink" Crédito: Peperazzi

Vinhos e tintas

Uma noite para degustar dois rótulos chilenos muito especiais e para relaxar, deixando a arte tomar conta. O evento Amelia Paint and Drink reuniu mulheres no Refúgio Gourmet ES Gás, na CASACOR, para conhecer duas cepas do vinho Amelia, da premiada vinícola Concha Y Toro. A parceria entre a vinícola, a mostra capixaba e a Cobata Distribuidora trouxe a Brand Manager Luxury Brands da Concha y Toro, Victoria Sarro, e a artista plástica Yumi Kobayashi para conduzir o encontro especial. As fotos são de Peperazzi.

FÓRUM

Victor Casagrande, diretor institucional do Instituto Líderes do Amanhã e o Gustavo Montezano, ex-presidente de BNDES: no 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória Crédito: Cacá Lima

Cinema e ótica

A marca italiana de eyewear Persol e a Netflix se uniram para lançar a exclusiva coleção Persol Senna Series, com três armações inspiradas em Ayrton Senna, cuja vida é tema da nova minissérie da plataforma, com estreia marcada para 29 de novembro. A Óticas Paris foi uma das poucas óticas brasileiras convidada para a pré-estreia da minissérie, que acontecerá em São Paulo no dia 25 ( confirmar data). Além de marcar presença nesse evento icônico, a Óticas Paris disponibilizará a coleção Persol Senna Series em suas lojas, homenageando o herói das pistas com um design inspirado nos óculos que ele usava, celebrando seu legado e a marca de 30 anos de saudade.

Sinesia Karol em Vix

A designer Sinesia Karol apresenta no próximo dia 19 seu primeiro ‘trunk show’ na capital capixaba. Sua marca homônima, que conquistou o Brasil e o mundo, possui lojas físicas em Trancoso, Angra Dos Reis, Rhode Island, além de um showroom em Vila Velha, onde fica localizada a matriz da marca no Brasil. O evento para convidados irá acontecer no ateliê de Ana Paula Castro, com presença confirmada do fotografo e maquiador Fernando Torquato.

Vinhos do verão

Edilene Chieppe e Bia Delmaestro convidam para o "Prélude D'été", degustação de vinhos brancos e rosés, selecionados pelo wine hunter Vicente Jorge. Será no dia 19 de novembro, às 19h. 

Verão de Guarapari

O verão em Guarapari promete ser ainda mais especial com as ações do empreendimento Manami, da Invite Inc., que tem encantado capixabas e turistas com seu conceito de "bem-estar azul". Em sintonia com a natureza e a essência de Guarapari, o Manami lançou uma série de iniciativas para a estação e que começam a acontecer em breve: blitz noturna no centro da cidade, uma ação exclusiva na Praia da Peracanga e happy hours nos finais de semana no stand de vendas, promovendo um espaço de encontro e descontração. Essa agenda reflete o compromisso do Manami com o bem-estar, oferecendo aos visitantes momentos para celebrar e desfrutar da beleza natural e da boa companhia.

EVENTO 

Cesar Mocelin e Mariana Scaramussa: no  12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória Crédito: Cloves Louzada

INAUGURAÇÃO

A especialista em gatos Polyana Paixão, ladeada com os médicos Veterinários, Ravena Andreão e Anderson de Castro: coquetel de inauguração da clínica Vitória Cats Crédito: Cid Costa

