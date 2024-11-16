Paulo Bonino e Renata Pacheco recebem na mostra "Praia do Canto - Memórias e Afetos"

No dia 23 de novembro, das 14h às17h, será realizada uma visita mediada, gratuita e aberta ao público à exposição "Praia do Canto: memórias e afetos" com a presença da curadora Elaine Pinheiro e da pesquisadora Mariza Guimarães. A atividade que encerra a última semana de visitação da exposição, que vai até dia 1º de dezembro. Na visita mediada com a curadora e a pesquisadora da exposição, será possível saber mais sobre os antigos proprietários, curiosidades sobre os nomes das praias, as moradoras de destaque em suas épocas — como a bailarina Lenira Borges, a boleira Olga Couto, a pianista Lia Leal, entre outras. Também estão contemplados os clubes tradicionais do bairro, personalidades e personagens, como João da Cruz, Zé do Coco e Dondon.