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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Paulo Bonino e Renata Pacheco recebem na mostra "Praia do Canto - Memórias e Afetos"

Publicado em
16 nov 2024 às 03:05
Renata Pacheco, Paulo Bonino
Renata Pacheco e Paulo Bonino: na exposição "Praia do Canto: memórias e afetos", que fica aberta ao público até 1 de dezembro, no tradicional imóvel que pertenceu à família Santos Neves, na Avenida Saturnino de Brito Crédito: Mônica Zorzanelli

Na Praia do Canto

O fotógrafo capixaba Paulo Bonino recebe em vida, aos 96 anos de idade, um espaço de homenagem na Casa Senac, na Praia do Canto,  com algumas de suas obras que eternizaram momentos de um bairro em constante mutação. Nesta quarta-feira (13), o fotógrafo, ao lado da filha Renata Pacheco, recebeu amigos e moradores do bairro para uma visita à exposição "Praia do Canto: memórias e afetos" , que inaugurou o espaço, tradicional imóvel que pertenceu à família Santos Neves, na Avenida Saturnino de Brito. O coquetel do happening foi assinado por Tereza Aragão. A mostra fica aberta até o dia 1º de dezembro.

VISITA GUIADA

No dia 23 de novembro, das 14h às17h, será realizada uma visita mediada, gratuita e aberta ao público à exposição  "Praia do Canto: memórias e afetos" com a presença da curadora Elaine Pinheiro e da pesquisadora Mariza Guimarães. A atividade que encerra a última semana de visitação da exposição, que vai até dia 1º de dezembro. Na visita mediada com a curadora e a pesquisadora da exposição, será possível saber mais sobre os antigos proprietários, curiosidades sobre os nomes das praias, as moradoras de destaque em suas épocas — como a bailarina Lenira Borges, a boleira Olga Couto, a pianista Lia Leal, entre outras. Também estão contemplados os clubes tradicionais do bairro, personalidades e personagens, como João da Cruz, Zé do Coco e Dondon.

EM TRANCOSO

Camila Marcarini e do empresário Pedro Faé
Camila Marcarini e Pedro Faé: sim-sim em Trancoso, Bahia Crédito: Primeiro Mar

Gastronomia com farinha

 Evento realizado por A Gazeta para valorizar a cultura e os sabores do Espírito Santo, o Fest Gastronomia tem um espaço assinado pela Farinha de Trigo Regina, um produto tradicional da Buaiz Alimentos e que faz parte do dia a dia das famílias capixabas. Quem passar pelo local terá a oportunidade de participar de ações de experiência com a marca, participar de interações e sorteio de brindes. O Fest Gastronomia está acontecendo na área de eventos do Clube Álvares Cabral, com espaços cobertos e vista para a Baía de Vitória, até sábado, 16 de novembro.

LANÇAMENTO

Dudu Altoé, Stephany Pim, Samira Dutra, Jess Benevides e Attila Zecchin
Samira Dutra, à frente da Swarovski em Vitória, reuniu um time para apresentar a coleção “Party Of Dreams”, de fim de ano da marca austríaca, no Shopping Vitória. No clique, Dudu Altoé, Stephany Pim, Samira Dutra, Jess Benevides e Attila Zecchin Crédito: Marcela Sampaio

EM SÃO PAULO

Ana Paula Galeão e Lilian Nogueira
Ana Paula Galeão e Lilian Nogueira: tour  de moda, a convite de Renata França Crédito: Divulgação

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