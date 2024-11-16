Paulo Bonino e Renata Pacheco recebem na mostra "Praia do Canto - Memórias e Afetos"

O fotógrafo capixaba Paulo Bonino recebe em vida, aos 96 anos de idade, um espaço de homenagem na Casa Senac, na Praia do Canto, com algumas de suas obras que eternizaram momentos de um bairro em constante mutação. Nesta quarta-feira (13), o fotógrafo, ao lado da filha Renata Pacheco, recebeu amigos e moradores do bairro para uma visita à exposição "Praia do Canto: memórias e afetos" , que inaugurou o espaço, tradicional imóvel que pertenceu à família Santos Neves, na Avenida Saturnino de Brito. O coquetel do happening foi assinado por Tereza Aragão. A mostra fica aberta até o dia 1º de dezembro.

No dia 23 de novembro, das 14h às17h, será realizada uma visita mediada, gratuita e aberta ao público à exposição "Praia do Canto: memórias e afetos" com a presença da curadora Elaine Pinheiro e da pesquisadora Mariza Guimarães. A atividade que encerra a última semana de visitação da exposição, que vai até dia 1º de dezembro. Na visita mediada com a curadora e a pesquisadora da exposição, será possível saber mais sobre os antigos proprietários, curiosidades sobre os nomes das praias, as moradoras de destaque em suas épocas — como a bailarina Lenira Borges, a boleira Olga Couto, a pianista Lia Leal, entre outras. Também estão contemplados os clubes tradicionais do bairro, personalidades e personagens, como João da Cruz, Zé do Coco e Dondon.