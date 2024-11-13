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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Gracinha Nader celebra aniversário em almoço para amigas em Vitória

Publicado em
13 nov 2024 às 03:03
Gracinha Nader e as filhas Belisa e Stephanie
A aniversariante Gracinha Nader e as filhas Belisa e Stephanie: tarde de parabéns pra você! Crédito: Cloves Louzada

Viva, Gracinha! 

Querida de RR, Gracinha Nader celebrou aniversário e a vida entre amigas nesta terça-feira (12), em almoço, no Lareira Portuguesa, em Vitória. No menu, bacalhau Natas e Mariscada. A decoração com flores rosas e uvas verdes foi assinada por Ana Coelho. O bolo e os doces by Najla Carone. Veja as fotos de Cloves Louzada.

EM COLATINA

A empresária Vida Miclos recebeu as influencers Pamela Torezani e Camila Lovo, na inauguração de sua franquia Outvino, o único outlet de vinhos do Espírito Santo, em Colatina
A empresária Vida Miclos recebeu as influencers Pamela Torezani e Camila Lovo, na inauguração de sua franquia Outvino, o único outlet de vinhos do Espírito Santo, em Colatina Crédito: Bruno Barreto

Premiado

Maely Coelho celebra mais uma conquista da MedSênior. A operadora de saúde voltada para o público 49+ recebeu o título de "Operadora Amiga do Cliente", na categoria Medicina de Grupo de Médio Porte, em uma premiação realizada durante o Fórum Setorial IBRC de Saúde 2024, em São Paulo. O prêmio ouviu mais de 48 mil beneficiários de 140 operadoras de saúde de todo País para avaliar dados relacionados à satisfação dos clientes, considerando os 10 indicadores do formulário padrão da Agência Nacional Saúde Suplementar (ANS) e os indicadores internacionais do Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC).

Na Praia da Costa

Cimar e Mari Araújo recebem nesta quarta-feira (13) com super produção convidadas especiais para os 15 anos da sua multimarcas Mais Linda,  na Praia da Costa. O RP é de Kaiky Plaster.

Artesanato

O Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), em parceria com o Instituto Américo Buaiz, anuncia a nova temporada da loja Da Tutte Mani no Shopping Vitória. A edição especial será inaugurada no próximo dia 19 de novembro e estará aberta até o dia 24 de dezembro, oferecendo ao público uma oportunidade única de adquirir produtos artesanais e solidários. Localizada no segundo piso, ao lado da loja Fábula, a Da Tutte Mani trará todo o charme e delicadeza dos produtos disponíveis em sua sede em Pedra Azul. A loja contará com uma variedade de peças feitas à mão, confeccionadas com dedicação e qualidade por voluntários dos grupos e associações assessoradas pelo IJBS em 11 Municípios do Espírito Santo. Entre os itens, destacam-se bordados, artigos de decoração e presentes criativos, perfeitos para quem busca exclusividade e significado nas suas escolhas de presentes para o Natal.

CARNAVAL 2025

O presidente da Liesge, Edson Neto, com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, no lançamento do Carnaval 2025
O presidente da Liesge, Edson Neto, com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, no lançamento do Carnaval 2025 Crédito: André Dantas

Em Maceió

Os agitadores culturais Luisa Costa e Léo Alves, do Instituto Movimento Cidade, marcam presença no Festival Carambola, evento que movimenta a cena alagoana com muita música e arte. A dupla conduziu o laboratório "Além dos Editais", sobre elaboração de projetos via incentivo fiscal. Essa parceria mostra a relevância do Movimento Cidade - maior festival de artes integradas capixaba e consultor do Festival Carambola - para a cultura nacional. 

Referência

O estado do Espírito Santo se firma como uma referência na gestão das contas públicas com a obtenção da nota A+ em capacidade de pagamento junto ao Tesouro Nacional. “A carreira dos Consultores do Tesouro Estadual, vinculada à Secretaria do Estado da Fazenda, é a que opera toda a rotina contábil e fiscal do nosso estado. Nossos servidores celebram esse reconhecimento, que também é um sinal da qualidade do trabalho desenvolvido”, explica Paulo Torres, presidente da Associação dos Consultores do Tesouro Estadual (Acees).

FESTA 

Davi Nicchio, Bianca, Jorge, Vicente, Jorginho, Gabriela e João Vitor Nicchio
Davi Nicchio, Bianca, Jorge, Vicente, Jorginho, Gabriela e João Vitor Nicchio: celebrando a formatura de Medicina Ufes 1983 Crédito: Divulgação

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