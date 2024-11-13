Gracinha Nader celebra aniversário em almoço para amigas em Vitória

O Instituto Jutta Batista da Silva (IJBS), em parceria com o Instituto Américo Buaiz, anuncia a nova temporada da loja Da Tutte Mani no Shopping Vitória. A edição especial será inaugurada no próximo dia 19 de novembro e estará aberta até o dia 24 de dezembro, oferecendo ao público uma oportunidade única de adquirir produtos artesanais e solidários. Localizada no segundo piso, ao lado da loja Fábula, a Da Tutte Mani trará todo o charme e delicadeza dos produtos disponíveis em sua sede em Pedra Azul. A loja contará com uma variedade de peças feitas à mão, confeccionadas com dedicação e qualidade por voluntários dos grupos e associações assessoradas pelo IJBS em 11 Municípios do Espírito Santo. Entre os itens, destacam-se bordados, artigos de decoração e presentes criativos, perfeitos para quem busca exclusividade e significado nas suas escolhas de presentes para o Natal.