Brunch marca lançamento de edifício com rooftop mais alto de Vitória

Bombou o brunch de lançamento do Youniverse, novo empreendimento imobiliário assinado pela Nazca, Apex e Impacto, no sábado (09), na Enseada do Suá, em Vitória. Um dos destaques do empreendimento é o Rooftop – o mais alto da capital – que oferece uma vista deslumbrante da Praia do Canto, Enseada do Suá, Convento da Penha e Vila Velha. De acordo com um dos diretores da Nazca, Breno Peixoto, a imponência vertical categoriza o Youniverse como um dos empreendimentos mais altos do estado e com estilo contemporâneo. “O design e a sofisticação diferenciam-se e trazem uma proposta única para a região”, pontua. O edifício, com entrega prevista para 2028, terá unidades studio (1quarto), 2 quartos e 3 quartos. No térreo do edifício, terá opções diversificadas de serviços, lojas e gastronomia, disponíveis para os moradores e quem frequenta a região. Durante o brunch, os convidados puderam conhecer a maquete e os decorados do Youniverse. Veja as fotos de Neizi Magalhães.