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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Brunch marca lançamento de edifício com rooftop mais alto de Vitória

Publicado em
12 nov 2024 às 03:01
Wilson Calmon, Márcio Abaurre e Breno Peixoto
Wilson Calmon, Márcio Abaurre e Breno Peixoto: no brunch de lançamento do Youniverse, novo empreendimento imobiliário assinado pela Nazca, Apex e Impacto, no sábado (09), na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Neizi Magalhães

Lançamento imobiliário 

Bombou o brunch de lançamento do Youniverse, novo empreendimento imobiliário assinado pela Nazca, Apex e Impacto, no sábado (09), na Enseada do Suá, em Vitória.   Um dos destaques do empreendimento é o Rooftop – o mais alto da capital – que oferece uma vista deslumbrante da Praia do Canto, Enseada do Suá, Convento da Penha e Vila Velha.  De acordo com um dos diretores da Nazca, Breno Peixoto, a imponência vertical categoriza o Youniverse como um dos empreendimentos mais altos do estado e com estilo contemporâneo. “O design e a sofisticação diferenciam-se e trazem uma proposta única para a região”, pontua. O edifício, com entrega prevista para 2028, terá unidades studio (1quarto), 2 quartos e 3 quartos.  No térreo do edifício, terá opções diversificadas de serviços, lojas e gastronomia, disponíveis para os moradores e quem frequenta a região. Durante o brunch, os convidados puderam conhecer a maquete e os decorados do Youniverse. Veja as fotos de Neizi Magalhães.

EM SÃO PAULO

Em Sampa

O consultor imobiliário André Correia, referência no Espírito Santo quando o assunto é o mercado de imóveis de São Paulo, segue para a cidade com 25 corretores capixabas. Entre os dias 12 e 13 de novembro, ele guiará o grupo em uma experiência prática no mercado paulista, apresentando as regiões mais valorizadas e opções de imóveis que garantem a melhor rentabilidade para os investidores. Esta é a segunda edição do evento SP Insigths, idealizado por André. O primeiro encontro rendeu mais de R$ 15 milhões em negócios.

Em Vix

Bárbara Louise convida para festa de 3 anos de sua marca Lou.Ise e inauguração da sua primeira loja, na Rua Moacir Avidos, na Praia do Canto, nesta terça-feira (12), a partir das 18h30. O RP é de Kaiky Plaster.

No Rio

A atriz e musicista Sabrina Lemos, que faz aniversário nesta terça, 12 de novembro, partirá no sábado para mais uma temporada no Rio. Sabrina chegará na capital carioca dia 16 cheia de planos tanto no mundo da música, como no da TV. 

No México

Priscila Passamani embarca para Tulum, no México, para a segunda edição do congresso ToskaniMed Aesthetic Medicine Conference – TAM LATAM 2024, que acontece de 15 a 16 de novembro. O evento de inovação no ramo da beleza e do rejuvenescimento reunirá profissionais renomados da medicina da América Latina interessados em atualização de protocolos, aprimoramento de técnicas, análises de casos clínicos de sucesso e troca conhecimento e experiências.

EM VILA VELHA

Com sua Graciele Lacerda, grávida de Clara, Zezé di Camargo visitou seu apartamento no Taj Home Resort no final de semana, aproveitando sua agenda de shows no Estado
Com sua Graciele Lacerda, grávida de Clara, Zezé di Camargo visitou seu apartamento no Taj Home Resort no final de semana, aproveitando sua agenda de shows no Estado Crédito: Divulgação

Escola além dos muros

Palácio Anchieta, Parque Moscoso, Projeto Tamar, Espaço Baleia Jubarte, Associação das Paneleiras, Ilha das Caieiras, Roda D’Água são alguns dos pontos turísticos da Grande Vitória com importância cultural, histórica e ambiental que os alunos da Escola Monteiro tiveram acesso ao longo de 2024 pelo projeto de estudo do meio. A iniciativa, de acordo com a diretora Penha Tótola, tem o objetivo de proporcionar a experiência prática e a vivência no aprendizado, trazendo dinamismo, alegria e curiosidade ao processo. “São projetos conectados ao conteúdo trabalhado, não se trata apenas de um passeio. O aluno realmente estuda, realiza atividades, aprende sobre os temas propostos e ainda desenvolve habilidades como autonomia, criatividade e espírito de grupo, tão importantes para a sua formação”.

EM VIANA

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas recebeu nesta segunda-feira (11) o título de Cidadão Vianense. Na foto, Luiz Paulo recebe a homenagem do vice-prefeito de Viana, Fábio Dias.
O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas recebeu nesta segunda-feira (11) o título de Cidadão Vianense. Na foto, Luiz Paulo recebe a homenagem do vice-prefeito de Viana, Fábio Dias Crédito: Divulgação

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