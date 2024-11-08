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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sinduscon-ES celebra 90 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
08 nov 2024 às 11:21
Cristiane e Douglas Vaz
Cristiane e Douglas Vaz: os anfitriões da festa dos 90 anos do Sinduscon-ES  Crédito: Elani Passos

90 anos do Sinduscon-ES

Fundado em 1934, por um pequeno grupo de construtores liderados à época por Aurélio Porto, o Sindicato da Indústria da Construção no Espírito Santo (Sinduscon) está entre os três mais antigos do país do segmento. Para comemorar a chegada aos 90 anos, um evento realizado na noite de quinta-feira (07), no Le Buffet Lounge, reuniu os associados da entidade e gestores públicos. Douglas Vaz, que preside a entidade, destacou que ao longo dessas nove décadas o sindicato vem cumprindo o papel de representante e interlocutor qualificado das empresas da construção, empresas que, com suas obras, contribuem para o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a sustentabilidade ambiental. “Se chegamos aos 90 anos acompanhando a evolução da engenharia, nos adaptando e promovendo as mudanças necessárias do setor em que atuamos com tanto afinco, devemos isso à força do associativismo. Sem os associados, nada disso seria possível”. Confira as fotos de Elani Passos

DIA DO CERIMONIALISTA

As empresárias Graziella Ferrari da Miss Gatty Brigaderia e Rachel Pires, da Nuvem Sublimação com Karla Brandão
s empresárias Graziella Ferrari da Miss Gatty Brigaderia e Rachel Pires, da Nuvem Sublimação com Karla Brandão em evento especial em comemoração ao Dia da Cerimonialista que aconteceu no último dia 6, no Rooftop Nuvem, em Vila Velha. Crédito: Foto Certa

Palestrantes renomados

A 12ª edição do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, realizada pelo Instituto Líderes do Amanhã, recebe um time de mais de 20 lideranças renomadas locais e do Brasil para conduzir as palestras nos dois do evento. Entre os palestrantes, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço; Monica Salgado, jornalista multimídia e empresária; Edgard Corona, fundador e CEO do Grupo Smart Fit, e Alfredo Soares, sócio da VTEX e cofundador da G4 Educação. Com o tema “Por que as nações prosperam?”, o Fórum acontece nos dias 13 e 14 de novembro de 2024, no Centro de Convenções de Vitória.

Salão do Imóvel Top 100 2024

O diretor executivo Roberto Puppim confirmou presença da sua Città Engenharia no aguardando evento imobiliário da Ademi- ES, o Salão do Imóvel Top 100 2024 que acontece entre os dias 25 e 30 de novembro, em formato híbrido. “Será um evento com apenas 100 opções exclusivas e ótimas oportunidades de negócios e participaremos com nosso último lançamento Arti, além do Felicittà Barra e Showa”, afirma Puppim.

Aniversário

Querida de RR, Gracinha Nader vai celebrar aniversário em almoço na terça-feira (12), no Restaurante Lareira Portuguesa. Estaremos lá!

Arte e vinho

Um grupo de 18 mulheres se reunirá na CASACOR no dia 12, a convite de Rita Tristão, para o Amelia Paint and Drink. A noite de arte e degustação de vinhos lançará a linha Amelia, da celebrada Viña Concha Y Toro, e todas serão convidadas a pintar suas taças, com o auxílio de uma artista. Vindos do Vale de Limarí, no Chile, os rótulos da linha Amelia estão entre os mais excepcionais vinhos chilenos.

EM SÃO PAULO

Alexandre Taleb, Well Santiago, Fernanda Prates e Veruska Seibel
Alexandre Taleb, Well Santiago, Fernanda Prates e Veruska Seibel: em evento da Caleche Perfumaria, Iguatemi, São Paulo Crédito: Divulgação

Raimundos vêm aí!

A banda Raimundos desembarga em Vitória e Linhares, nos dias 6 e 7 de dezembro, com a turnê “30 anos de Raimundos”. Ícones do rock dos anos 90, os artistas vão relembrar seus sucessos, além de mostrar canções inéditas. Em Vitória, o show vai contar, ainda, com a apresentação das bandas Rastaclone e Casaca, que também têm muito a comemorar. Completando 30 anos de carreira, Rastaclone traz ao evento sua identidade capixaba e seu estilo reggae-rock que marcaram época. Já o Casaca, com 25 anos de trajetória, vai agitar o público com o som do congo, característico do Espírito Santo e sempre presente nos grandes eventos de rock e música regional. Essa reunião do rock e do reggae capixaba promete uma noite de muita música e nostalgia, com artistas que são sinônimo de tradição em solo capixaba! Os ingressos já estão à venda.

INAUGURAÇÃO

Paula Zanon e Elisa Lima
Paula Zanon e Elisa Lima: na inauguração da Clinavie Clínic em Itapoã, Vila Velha, que apresenta novo conceito em medicina integrativa Crédito: Camilla Baptistin

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