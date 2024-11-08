Sinduscon-ES celebra 90 anos com festa em Vitória; veja fotos

Fundado em 1934, por um pequeno grupo de construtores liderados à época por Aurélio Porto, o Sindicato da Indústria da Construção no Espírito Santo (Sinduscon) está entre os três mais antigos do país do segmento. Para comemorar a chegada aos 90 anos, um evento realizado na noite de quinta-feira (07), no Le Buffet Lounge, reuniu os associados da entidade e gestores públicos. Douglas Vaz, que preside a entidade, destacou que ao longo dessas nove décadas o sindicato vem cumprindo o papel de representante e interlocutor qualificado das empresas da construção, empresas que, com suas obras, contribuem para o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a sustentabilidade ambiental. “Se chegamos aos 90 anos acompanhando a evolução da engenharia, nos adaptando e promovendo as mudanças necessárias do setor em que atuamos com tanto afinco, devemos isso à força do associativismo. Sem os associados, nada disso seria possível”. Confira as fotos de Elani Passos