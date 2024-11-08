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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Jazz Vitória Festival emociona o público com homenagem a estrelas capixabas

Publicado em
08 nov 2024 às 10:54
Alexandre Borges Quinteto com Igor Souza e Elias Borges
Alexandre Borges Quinteto com Igor Souza e Elias Borges Crédito: Daniella Spadeto
A noite de abertura do Jazz Vitória Festival, na Praça do Papa, nesta quinta-feira (07),  foi marcada pela emoção e pelas homenagens a músicos que fizeram a história do jazz no Espírito Santo. A programação do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Vitória teve início com a Big Band Pop & Jazz convida Joabe Reis, trombonista capixaba considerado um dos principais nomes da atual música instrumental brasileira. Em seguida, apresentou-se a cantora carioca Luana Millet.
O show “Alexandre Borges Quinteto e Estrelas do Jazz Capixaba” encerrou a noite com uma homenagem emocionante aos ícones da música instrumental produzida no Estado.
Liderado pelo guitarrista Alexandre Borges, o grupo contou com as participações especiais do Quarteto JB, reunindo o baixista Afonso Abreu, o baterista Marco Antônio Grijó, o pianista Carlos Augusto Gama e o saxofonista Almir Paulo; e o grupo Nota Jazz, com as presenças do guitarrista Chryso Rocha, o baixista Fernando Rueda e o trompetista Daniel Dias.
Os músicos Elias Borges, Liana de Castro, Salsa Brezinski, Zé Moreira e Jovaldo Guimarães também dividiram o palco com o quinteto, que teve como convidado o exímio violonista carioca Igor Souza.
Durante o show, os músicos capixabas receberam uma placa em reconhecimento à sua contribuição para a cultura do Espírito Santo. A honraria foi entregue pelo mestre de cerimônias Dan Mendonça.
Realizado pelos mesmos criadores do tradicional Santa Jazz, tendo à frente o empresário José Olavo Macedo, o Vitória Jazz Festival vai até sábado, na Praça do Papa, em Vitória, contando com atrações musicais, arte, gastronomia, cervejas artesanais e estrutura completa para receber o público.
Nesta sexta, a programação começa às 19h e terá como atrações Joabe Reis, Amaro Freitas e o show de Victor Biglione, Taryn Szpilman e Dudu Lima. No sábado, os portões abrem às 16h com Vix Big Band e convidados, Delia Fischer, Josiel Konrad & Tamy e a atração internacional Omar Coleman & Igor Prado (EUA).

Jazz Vitória Festival

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