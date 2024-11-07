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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Gorete Thorey apresenta preview de "Atemporal" em Vitória; veja fotos

Publicado em
07 nov 2024 às 03:00
Maria Tereza Amaral Nader, Gorete Thorey e Tania Cabral
Maria Tereza Amaral Nader, Gorete Thorey e Tania Cabral: no preview da exposição "Atemporal - Gabinete do Colecionador" Crédito: Thuanny Louzada

Arte

Gorete Thorey recebeu colecionadores, profissionais de arquitetura e decoração para o preview da exposição "Atemporal - Gabinete do Colecionador", em sua galeria, em Vitória. A mostra reúne obras de grandes artistas como Di Cavalcanti, Burle Marx, Carybé e Tomie Ohtake. A exposição segue aberta até dia 6 de dezembro, na Via Thorey.

JANTAR

O sommelier Franklin Bittencourt com Leonardo Davel, Fabrícia Sarria e Rosangela Surlo
O sommelier Franklin Bittencourt com Leonardo Davel, Fabrícia Sarria e Rosangela Surlo:  no jantar Bem Brasileiro, no Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Jefferson Rocio

Entre as melhores do país

As boas práticas do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac estão entre as melhores do país. O Prêmio Atena, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que incentiva, valoriza e reconhece as federações e sindicatos destaques do ano, divulgou que a entidade capixaba conquistou três colocações nas categorias Atena em Ação e Liderança Atena. Na primeira, teve dobradinha da Fecomércio-ES: 2º lugar no segmento Melhor prática em desenvolvimento de negócios, com o Connect Fecomércio-ES, apresentado pela coordenadora de pesquisas Ana Carolina Júlio, e o 3º lugar no segmento Melhor prática em relações institucionais, com o Programa de Acompanhamento Legislativo Fecomércio-ES, detalhado por Nilton Basílio. Na segunda categoria, a conquista foi do 3º lugar no TOP 3 duplas vencedoras (federações de médio porte), com Wagner Corrêa e Fabiana Fabris.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Fabricio Noronha, Rita Tristão, Pedro Ariel e Angela Gomes
Fabricio Noronha, Rita Tristão, Pedro Ariel e Angela Gomes: no lançamento da 6ª edição do livro “A Grande Beleza”, na Arena CasaCor, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Exclusividade para gatos

A médica veterinária especialista em gatos, Polyana Paixão, inaugura na próxima segunda-feira (11) sua nova clínica, Vitória Cats, em Jardim da Penha. Única na capital com estrutura totalmente dedicada ao atendimento exclusivo de gatos, a clínica oferece conforto, tranquilidade e enriquecimento ambiental, além de contar com centro cirúrgico próprio e internação 24 horas. Polyana, que é pós-graduada em oncologia felina e possui aprimoramento em nefrologia, gastroenterologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, cuidados intensivos na internação, geriatria felina, infectologia e odontologia felina, traz ao espaço um atendimento especializado e completo, garantindo o bem-estar e saúde dos pacientes felinos em todas as etapas da vida. As consultas estão disponíveis em horários estendidos, das 8h às 21h, para maior comodidade dos tutores.

Sucesso

Samira Dutra, franqueada Swarovski em Vitória, celebra o sucesso da campanha de fim de ano com a cantora Ariana Grande. Alguns ítens selecionados da coleção “Party Of Dreams” já estão disponíveis na loja do Shopping Vitória.

Experiência exclusiva

As diretoras da Todeschini Vitória, Gabriela Iamonde e Pamela Silva, recebem convidados na CasaCor ES na próxima terça-feira (12), no Clube Ítalo Brasileiro, Ilha do Boi, para uma experiência exclusiva no Bar Secreto. A marca está presente na CasaCor ES 2024 com o espaço “Quarto de Casal”. Criado em parceria com a arquiteta Potira Manhães, o espaço foi elaborado a partir dos princípios da arquitetura integrativa e conta com a utilização de conceitos como o neurofengshui, a biofilia e a psicologia das cores.

Verão e corpo ativo

Cuidar da aparência para a chegada do verão é válido, porém manter o corpo ativo de forma contínua e prazerosa durante todas as estações do ano traz benefícios muito mais duradouros. “Quando nos dedicamos a cuidar de nós mesmos, investimos em um estilo de vida que nos torna mais produtivos e felizes. Com uma mente ativa e um corpo saudável, o cotidiano flui de maneira mais leve e equilibrada, promovendo um bem-estar que vai muito além da estética”, afirma Marcus Frizzera, diretor da Academia Razões do Corpo.

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