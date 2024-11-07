Gorete Thorey apresenta preview de "Atemporal" em Vitória; veja fotos

A médica veterinária especialista em gatos, Polyana Paixão, inaugura na próxima segunda-feira (11) sua nova clínica, Vitória Cats, em Jardim da Penha. Única na capital com estrutura totalmente dedicada ao atendimento exclusivo de gatos, a clínica oferece conforto, tranquilidade e enriquecimento ambiental, além de contar com centro cirúrgico próprio e internação 24 horas. Polyana, que é pós-graduada em oncologia felina e possui aprimoramento em nefrologia, gastroenterologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia, cuidados intensivos na internação, geriatria felina, infectologia e odontologia felina, traz ao espaço um atendimento especializado e completo, garantindo o bem-estar e saúde dos pacientes felinos em todas as etapas da vida. As consultas estão disponíveis em horários estendidos, das 8h às 21h, para maior comodidade dos tutores.