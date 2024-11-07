Gorete Thorey apresenta preview de "Atemporal" em Vitória; veja fotos

As boas práticas do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac estão entre as melhores do país. O Prêmio Atena, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que incentiva, valoriza e reconhece as federações e sindicatos destaques do ano, divulgou que a entidade capixaba conquistou três colocações nas categorias Atena em Ação e Liderança Atena. Na primeira, teve dobradinha da Fecomércio-ES: 2º lugar no segmento Melhor prática em desenvolvimento de negócios, com o Connect Fecomércio-ES, apresentado pela coordenadora de pesquisas Ana Carolina Júlio, e o 3º lugar no segmento Melhor prática em relações institucionais, com o Programa de Acompanhamento Legislativo Fecomércio-ES, detalhado por Nilton Basílio. Na segunda categoria, a conquista foi do 3º lugar no TOP 3 duplas vencedoras (federações de médio porte), com Wagner Corrêa e Fabiana Fabris.