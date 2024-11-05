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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Associação Médica do ES presta homenagem a doutores em congresso

Publicado em
05 nov 2024 às 03:00
Dr. Walter Fagundes, Dr. Fabrício Gaburro e Dr. Victor Piana
Dr. Walter Fagundes, Dr. Fabrício Gaburro e Dr. Victor Piana: na abertura do 60º Congresso Médico Estadual da Associação Médica do Espírito Santo (AMES) Crédito: Mônica Zorzanelli

Congresso médico

A sessão solene de abertura do 60º Congresso Médico Estadual da Associação Médica do Espírito Santo (AMES), na sexta-feira (01º), no auditório da instituição, em  Vitória, contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, o secretário geral da Associação Médica Brasileira, Dr. Florisval Meinão, e o representante do Conselho Federal de Medicina no ES, Dr. Carlos Magno Pretti Dalapicola. O presidente da AMES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira, aproveitou a ocasião para  homenagear os médicos Dr. Sérgio Pinheiro Ottoni, neurocirurgião, e Dr. Saulo Ribeiro do Val, ginecologista obstetra, ambos com uma longa história de contribuições para a medicina capixaba. Dr. Victor Piana, médico capixaba e CEO do AC Camargo Cancer Center, apresentou a Aula Magna da abertura do congresso, em que  abordou a importância da saúde mental para médicos e residentes. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

PRÊMIO

MERCADO IMOBILIÁRIO

Eduardo Fontes, presidente da Ademi-ES, Gilmar Pereira Custódio, Cleyton Mendes, Ricardo Paiva, Rodrigo Reis, Flávio Dantas
Eduardo Fontes, presidente da Ademi-ES, Gilmar Pereira Custódio, Cleyton Mendes, Ricardo Paiva, Rodrigo Reis, Flávio Dantas: em workshop do  Salão do Imóvel Ademi Top 100 Crédito: Divulgação

Happy hour & Wedding

Lara e Bernardo Dalla convidam para um happy hour em comemoração ao casamento com amigos e familiares do Brasil. Os noivos moram e se casaram nos EUA. Será na quinta-feira (14), na casa dos pais do noivo, Tereza e Ricardo Dalla, na Ilha do Boi. A noite terá música ao vivo do Finest Our Jazz Quintet e da cantora Naju interpretando Amy Winehouse .

Fotografias

Paulo Bonino e Renata Pacheco convidam para um encontro na exposição "Praia do Canto - Memórias e Afetos", na quarta-feira (13), no Senac Praia do Canto. Estaremos lá!

Livro

Hugo Cibien participará do lançamento do livro “Muito Além do Grid”, do jornalista Reginaldo Leme. O carro da Stock Car também estará presente no evento exclusivo marcado para esta quarta-feira (06), às 19h, no Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha, Vitória.

40+

A loja Twenty Four Seven, comandada por Renata França, recebe nesta quinta-feira (07), o evento “Beleza 40+”, com um talk conduzido pela especialistas Katia Ventura e pelo nutrólogo Dr. Hugo Côrtes. O encontro, marcado para 17h, é dedicado a mulheres que valorizam saúde, beleza e bem-estar em sua melhor fase. Na ocasião, será lançada a coleção de Alto Verão da marca, com peças assinadas por Monica Salgado.

BAILE MÍSTICO

Yuri Braian e José Fiorese na quinta edição do Baile Místico, na A Casa Lounge - Praia do Canto
Yuri Braian e José Fiores: na 5ª edição do Baile Místico, na A Casa Lounge, na quinta-feira (31), em Vitória Crédito: Diego Morales

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