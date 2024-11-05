Associação Médica do ES presta homenagem a doutores em congresso

A sessão solene de abertura do 60º Congresso Médico Estadual da Associação Médica do Espírito Santo (AMES), na sexta-feira (01º), no auditório da instituição, em Vitória, contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, o secretário geral da Associação Médica Brasileira, Dr. Florisval Meinão, e o representante do Conselho Federal de Medicina no ES, Dr. Carlos Magno Pretti Dalapicola. O presidente da AMES, Dr. Fabrício Otávio Gaburro Teixeira, aproveitou a ocasião para homenagear os médicos Dr. Sérgio Pinheiro Ottoni, neurocirurgião, e Dr. Saulo Ribeiro do Val, ginecologista obstetra, ambos com uma longa história de contribuições para a medicina capixaba. Dr. Victor Piana, médico capixaba e CEO do AC Camargo Cancer Center, apresentou a Aula Magna da abertura do congresso, em que abordou a importância da saúde mental para médicos e residentes. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.