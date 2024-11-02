Fundação Otacílio Coser celebra 25 anos com festa em Vitória

Tudo começou em 1999, com a ideia do empresário Otacílio Coser de ampliar as ações de assistência social que a empresa Coimex historicamente realizava. Ao lado de seus filhos, o empresário fundou a Fundação Otacílio Coser, que começou no Espírito Santo e, hoje, tem atuação também no Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, hoje são 115 escolas nos três estados beneficiadas pelo Programa Escolaí, iniciativa em estímulo aos sonhos e ao projeto de vida de jovens em situação de vulnerabilidade social desenvolvido pela Fundação. Para celebrar esse marco de 25 anos de trabalho e de conquistas, a Fundação recebeu parceiros convidados para um coquetel regado a muitas histórias para compartilhar, nesta quarta-feira (30), com coquetel no Lareira Portuguesa. Veja as fotos de Cloves Louzada.