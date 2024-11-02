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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Fundação Otacílio Coser celebra 25 anos com festa em Vitória

Publicado em
02 nov 2024 às 03:00
Marcila Coser, Rachel Coser, Bernadette Coser de Orem e Rita Camata
Marcila Coser, Rachel Coser, Bernadette Coser de Orem e Rita Camata: na comemoração de 25 anos da Fundação Otacílio Coser, no Lareira Portuguesa Crédito: Cloves Louzada

Jubileu de Prata

Tudo começou em 1999, com a ideia do empresário Otacílio Coser de ampliar as ações de assistência social que a empresa Coimex historicamente realizava. Ao lado de seus filhos, o empresário fundou a Fundação Otacílio Coser, que começou no Espírito Santo e, hoje, tem atuação também no Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, hoje são 115 escolas nos três estados beneficiadas pelo Programa Escolaí, iniciativa em estímulo aos sonhos e ao projeto de vida de jovens em situação de vulnerabilidade social desenvolvido pela Fundação. Para celebrar esse marco de 25 anos de trabalho e de conquistas, a Fundação recebeu parceiros convidados para um coquetel regado a muitas histórias para compartilhar, nesta quarta-feira (30), com  coquetel no Lareira Portuguesa. Veja as fotos de Cloves Louzada.

EM SÃO PAULO

B-day Duplo

No próximo dia 12, o estilista Ivan Aguilar celebra 61 anos e seis anos de sua maison, às 20h, na Praia do Canto. A data marca também o lançamento dos frisantes da Rio Valley no Espirito Santo na festa exclusiva para convidados especiais. O evento é warm up para o tradicional desfile-show Coleção Wall Street 2024, que acontecerá no dia 11 de dezembro, às 20h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.

Conforto com Smart Use

 Imagine chegar em casa e encontrar tudo pronto: cama impecavelmente arrumada, ambiente limpo e zero preocupações com a rotina. Esse é o conceito do modelo Smart Use que o Vive Le Vin, empreendimento baseado em arte e vinho, traz para seus proprietários em Pedra Azul. Com uma parceria hoteleira, quem escolhe viver aqui desfruta de todas as comodidades de um hotel, mas com o aconchego do próprio lar.

EM SAMPA

Ane Zorzanelli com Tatiana Dumenti
Ane Zorzanelli Joias inaugurou seu primeiro ponto de venda em São Paulo, na Casa 22, no Shopping Cidade Jardim. Na foto: .Ane e Tatiana Dumenti Crédito: Divulgação

Curadoria musical

A curadora musical carioca, Nina Lima, chega em Vitória para ministrar, no dia 8 de novembro, na Fames, o workshop  “Meu Primeiro Projeto Cultural: como escrever projetos culturais para músicos”.

Investimentos

O médico oftalmologista César Ronaldo Filho trouxe o diretor executivo da FI Fácil, Diogo Arantes, para falar sobre investimentos com sua equipe do Hospital de Olhos Vitória (HOV). Arantes é certificado AAI pela Ancord e, antes de inaugurar a FI Fácil, foi assessor de investimentos da XP. O encontro, aberto para os médicos da instituição, marcou a inauguração do auditório do HOV Vila Velha, que comporta eventos para até 50 pessoas. O Hospital de Olhos Vitória tem mais de 47 anos de trajetória e conta com três unidades: Vitória, Serra e Vila Velha.

EM VITÓRIA

Will Gasparini e Ana Luisa Hamer
Will Gasparini e Ana Luisa Hamer: lançamento de nova coleção de joias de Carolina Neves, no Shopping Vitória Crédito: CN/divulgação

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