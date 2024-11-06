Veja como foi a festa do 3° Prêmio da Música Capixaba no Teatro da Ufes

A festa do 3º Prêmio da Música Capixaba, que entregou o troféu aos vencedores em 26 categorias, que incluem artistas, entidades e profissionais técnicos do mercado musical do Estado. A noite de gala da música foi no Teatro da Ufes com uma emocionante homenagem ao músico Alexandre Lima, que incluiu imagens de shows, depoimentos de amigos e parceiros na música e, no palco, uma bela apresentação de André Prando. “Só tenho a agradecer a todos vocês. Fiquei muito emocionada com essa homenagem. Agradeço a todos pelo acolhimento. Se não fosse esse mar de gente me empurrando, eu não sei o que seria de mim”, disse Vera Lima, mãe de Alex. Confira como foi a premiação nas fotos de Claudio Postay