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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja como foi a festa do 3° Prêmio da Música Capixaba no Teatro da Ufes

Publicado em
06 nov 2024 às 00:00
Daniel Morelo, Sofia, Vera e Mariana Lima e Simone Marçal
Daniel Morelo, Sofia, Vera e Mariana Lima e Simone Marçal: na festa do 3º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay

Música Capixaba

A festa do 3º Prêmio da Música Capixaba, que entregou o troféu aos  vencedores em 26 categorias, que incluem artistas, entidades e profissionais técnicos do mercado musical do Estado. A noite de gala da música foi no Teatro da Ufes com uma emocionante homenagem ao músico Alexandre Lima, que incluiu imagens de shows, depoimentos de amigos e parceiros na música e, no palco, uma bela apresentação de André Prando. “Só tenho a agradecer a todos vocês. Fiquei muito emocionada com essa homenagem. Agradeço a todos pelo acolhimento. Se não fosse esse mar de gente me empurrando, eu não sei o que seria de mim”, disse Vera Lima, mãe de Alex. Confira como foi a premiação nas fotos de Claudio Postay

EMPREENDEDORA DO ANO

A produtora e gestora cultural capixaba Simone Marçal concorre ao título de Empreendedora Musical do Ano no prestigiado Women Music Event (WME) Awards by Billboard 2024, a maior premiação brasileira voltada às mulheres no cenário musical. Fundado em 2017 por Claudia Assef, Fátima Pissarra e Monique Dardenne, o WME Awards reconhece o talento feminino em três frentes: categorias de voto popular, categorias técnicas e homenagens por trajetória. O público pode votar em suas artistas favoritas através do site oficial: www.premio.womensmusicevent.com.br.

EM SAMPA

Nahor Bastos, Cristal, Ademir Leite, Andréa Baioco e Rohan Bastos
A tricologista capixaba Cristal Bastos inaugurou unidade da Cristal Clínica Capilar em São Paulo, localizada em Pinheiros. Na foto: Nahor Bastos, Cristal, Ademir Leite, Andréa Baioco e Rohan Bastos  Crédito: André Ligeiro

No Bar Secreto

As empresárias Dora Daher e Ivana Izoton, junto à médica Ana Cristina Vervloet, receberão um grupo seleto de amigas e clientes,  nesta quinta-feira (07), no exclusivo Bar Secreto da Casa Cor ES. O ambiente, projetado pelo arquiteto Christian Vieira, foi inspirado nos icônicos bares "speakeasy" dos tempos da Lei Seca americana e exala uma atmosfera de mistério e sofisticação. Com charme e elegância, a noite promete conversas envolventes, novas experiências e networking em um cenário fora dos espaços de trabalho cotidianos.

Natal Mágico

A CDL Vitória acaba de lançar a campanha Natal Mágico 2024, que promete aquecer o comércio local, do próximo dia 10 até 25 de dezembro, com prêmios no valor total de R$ 120 mil. Entre os itens sorteados estão um Renault Kwid E-Tech 100% elétrico, dez TVs de 43 polegadas e cinco dispositivos Alexa, além de prêmios exclusivos para os vendedores das lojas participantes. “Queremos fortalecer a economia e oferecer uma experiência envolvente aos consumidores”, destacou Rogério Alcântara, presidente da CDL Vitória.

FÓRUM

Ram Charan; Governador Renato Casagrande; presidente da Findes, Paulo Baraona
Uma das maiores autoridades globais em liderança empresarial, Ram Charan; o governador Renato Casagrande e o presidente da Findes, Paulo Baraona: fórum de empresários em Vitória Crédito: Thiago Guimarães

Livro infanto-juvenil

 Neste sábado (09),  a Casa Stein se tornará um espaço encantador, onde Thais Camporez dará as boas-vindas aos convidados a partir das 17 horas. A celebração tem como motivo o lançamento de seu primeiro livro infantojuvenil, intitulado "Victor e os Cinco Exilados". Nessa obra, o protagonista é uma representação da essência da sua obra-prima: seu primeiro filho, Victor Camporez, que embarca em uma aventura cheia de magia e descobertas.

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