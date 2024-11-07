Capixaba estreia na maior plataforma de design autoral brasileiro

A estreia proporciona a chance de adquirir as novas peças em mármores nacionais, algumas disponíveis para pronta entrega, além da coleção dos espelhos Orbe em diferentes tamanhos. Pela primeira vez, os produtos da capixaba estarão à venda direta ao público, permitindo que apreciadores do design tenham acesso a essas criações.
A mesa "Bem-me-quer" é elaborada com resíduos de dois mármores brasileiros Napoleon Bordeaux, caracterizado por seu tom vermelho com veios brancos e marrons, e Dolomítico Lunar, que apresenta um cinza com veios escurecidos. Essa adaptabilidade em relação aos resíduos disponíveis reafirma o compromisso de Natalia com práticas artesanais e sustentáveis.
A peça exalta a diversidade e riqueza dos mármores nacionais, inspirando-se na brincadeira de arrancar pétalas de uma flor. A mesa apresenta fragmentos das duas pedras ornamentais intercaladas na base, criando um vazio sutil entre a base e o tampo, além de contar com curvas delicadas. Com traços precisos que refletem a identidade tropical brasileira, a obra cria um interessante jogo de luz e sombra que valoriza as particularidades de cada pedra, integrando a consciência ambiental ao uso responsável de resíduos e ao trabalho artesanal.