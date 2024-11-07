Capixaba estreia na maior plataforma de design autoral brasileiro

A designer capixaba Natália Scarpati Crédito: Divulgação

Nomeada entre os principais designers inovadores pela plataforma italiana Isola Awards 2024, a designer de mobiliário capixaba Natalia Scarpati lança nesta quinta-feira (07) de novembro a linha de mesas de centro "Bem Me Quer", no marketplace Boobam - uma das principais vitrines digitais do design autoral brasileiro.

A estreia proporciona a chance de adquirir as novas peças em mármores nacionais, algumas disponíveis para pronta entrega, além da coleção dos espelhos Orbe em diferentes tamanhos. Pela primeira vez, os produtos da capixaba estarão à venda direta ao público, permitindo que apreciadores do design tenham acesso a essas criações.

"Sempre tive vontade de estar na Boobam, mas só agora me sinto preparada para assumir todos os braços que envolvem desde a criação até a entrega da peça para o cliente final. Isso representa uma virada de chave na minha carreira."

A MESA

Natalia Scarpati lança linha de mesas de centro arrojadas e exclusivas “Bem me quer” na Boobam, Crédito: Divulgação

A mesa "Bem-me-quer" é elaborada com resíduos de dois mármores brasileiros Napoleon Bordeaux, caracterizado por seu tom vermelho com veios brancos e marrons, e Dolomítico Lunar, que apresenta um cinza com veios escurecidos. Essa adaptabilidade em relação aos resíduos disponíveis reafirma o compromisso de Natalia com práticas artesanais e sustentáveis.

Natalia Scarpati lança linha de mesas de centro arrojadas e exclusivas “Bem me quer” na Boobam, Crédito: Divulgação