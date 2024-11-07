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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Capixaba estreia na maior plataforma de design autoral brasileiro

Publicado em
07 nov 2024 às 11:33
a designer capixaba Natália Scarpati
A designer capixaba Natália Scarpati Crédito: Divulgação
Nomeada entre os principais designers inovadores pela plataforma italiana Isola Awards 2024, a designer de mobiliário capixaba Natalia Scarpati  lança nesta quinta-feira (07) de novembro a linha de mesas de centro "Bem Me Quer", no marketplace Boobam - uma das principais vitrines digitais do design autoral brasileiro.
A estreia proporciona a chance de adquirir as novas peças em mármores nacionais, algumas disponíveis para pronta entrega, além da coleção dos espelhos Orbe em diferentes tamanhos. Pela primeira vez, os produtos da capixaba estarão à venda direta ao público, permitindo que apreciadores do design tenham acesso a essas criações.
"Sempre tive vontade de estar na Boobam, mas só agora me sinto preparada para assumir todos os braços que envolvem desde a criação até a entrega da peça para o cliente final. Isso representa uma virada de chave na minha carreira."

A MESA

Natalia Scarpati lança linha de mesas de centro arrojadas e exclusivas “Bem me quer” na Boobam,
Natalia Scarpati lança linha de mesas de centro arrojadas e exclusivas “Bem me quer” na Boobam, Crédito: Divulgação
A mesa "Bem-me-quer" é elaborada com resíduos de dois mármores brasileiros  Napoleon Bordeaux, caracterizado por seu tom vermelho com veios brancos e marrons, e Dolomítico Lunar, que apresenta um cinza com veios escurecidos. Essa adaptabilidade em relação aos resíduos disponíveis reafirma o compromisso de Natalia com práticas artesanais e sustentáveis.
Natalia Scarpati lança linha de mesas de centro arrojadas e exclusivas “Bem me quer” na Boobam,
Natalia Scarpati lança linha de mesas de centro arrojadas e exclusivas “Bem me quer” na Boobam, Crédito: Divulgação
A peça exalta a diversidade e riqueza dos mármores nacionais, inspirando-se na brincadeira de arrancar pétalas de uma flor. A mesa apresenta fragmentos das duas pedras ornamentais intercaladas na base, criando um vazio sutil entre a base e o tampo, além de contar com curvas delicadas. Com traços precisos que refletem a identidade tropical brasileira, a obra cria um interessante jogo de luz e sombra que valoriza as particularidades de cada pedra, integrando a consciência ambiental ao uso responsável de resíduos e ao trabalho artesanal.

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