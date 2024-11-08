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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Reginaldo Leme lança 'Muito Além do Grid' em Vitória; veja fotos

Publicado em
08 nov 2024 às 03:00
João Bosco, Reginaldo Leme e o piloto Hugo Cibien
João Bosco, Reginaldo Leme e o piloto Hugo Cibien: na noite de autógrafos de 'Muito Além do Grid' Crédito: Mosaico Imagem

Noite de autógrafos

O jornalista Reginaldo Leme lançou sua tão aguardada autobiografia, 'Muito Além do Grid', nesta quarta-feira (06), no Le Buffet Lounge, em Jardim da Penha. A obra traz um olhar inédito sobre o automobilismo e narra momentos marcantes de sua carreira, desde a cobertura do milésimo gol de Pelé até as conquistas brasileiras na Fórmula 1. O evento, que assim como a publicação tem o apoio da ArcelorMittal, reuniu convidados da imprensa e parceiros, celebrando mais de meio século de dedicados relatos e experiências do renomado jornalista.  Veja as fotos!

VERÃO 2025

Bruna Rody, da Inspira, Romero Valença e Carla Ribeiro, da Invite Inc. e Rodrigo Souto, da Stampa, no evento de apresentação das ações de Verão do Manami
Bruna Rody, da Inspira, Romero Valença e Carla Ribeiro, da Invite Inc. e Rodrigo Souto, da Stampa, no evento de apresentação das ações de Verão do Manami Crédito: Divulgação

TENDÊNCIAS

Dia do trigo

Vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz celebra o Dia do Trigo, no próximo dia 10, com novos produtos chegando ao mercado, reforçando a importância da inovação na empresa e sua relevância no segmento alimentício. Responsável pela fabricação da tradicional farinha de trigo Regina e de outros produtos à base de trigo, a empresa vem, a cada ano, ampliando seu portfólio, para atender uma demanda cada vez maior dos consumidores por produtos diferenciados. Entre os mais recentes lançamentos, está a farinha de trigo para pastel, além de uma farinha de trigo especial para pizza com massa madre, uma mistura para bolo sabor aipim cremoso e uma mistura para produção de pães caseiros.

Território Rhino 2024

O Território Rhino está de volta e, agora, em novo formato. O diretor comercial, Scandar Nemer, e o diretor financeiro, Cícero Nemer, ambos fundadores do Rhino Grupo, vão receber investidores da companhia no dia 26 de novembro para o aguardado encontro que reúne a nata do empresariado. Em 2024, o evento foca no desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo, em um painel com nomes que ajudaram na construção da economia capixaba e que movimentam o setor até os dias atuais.

Esporte náutico

O Espírito Santo se destaca como um importante polo do esporte náutico no Brasil, com atletas representando o estado em competições nacionais e internacionais. Entre os principais incentivadores está o Iate Clube do Espírito Santo (ICES), que segue com o compromisso na formação de novos talentos, conforme preceitua o Comodoro Fabiano Pereira. Nesse último fim de semana, o clube conquistou ótimos resultados em competições fora da costa capixaba. No Campeonato Mundial da Classe Snipe, realizado em Buenos Aires, o atleta Bruno Falcon alcançou o 25º lugar entre 85 embarcações, enfrentando condições desafiadoras. Já no Rio de Janeiro, a equipe Bravo, também do ICES, conquistou o 6º lugar na categoria ORC Cruiser do 55º Circuito Rio, um dos mais importantes eventos de vela oceânica do país. O Iate Clube do Espírito Santo segue firme no propósito de impulsionar o esporte náutico, destacando o Estado Brasil e mundo afora.

No Rio

 Na Cidade Maravilhosa, a oncologista Juliana Alvarenga participa do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, que acontece até o dia 09. No evento especialistas brasileiros e estrangeiros debatem novidades no diagnóstico e no tratamento dos diversos tipos de cânceres.

NA SERRA 

Na Serra, Ildo Steffen conferiu a palestra “Construção de Cultura, Retenção de Talentos”, de Jackley Maifredo, em encontro promovido pela Associação de Empresários da Serra
Ildo Steffen conferiu a palestra “Construção de Cultura, Retenção de Talentos”, de Jackley Maifredo, em encontro promovido pela Associação de Empresários da Serra Crédito: RF Comunicação

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