Reginaldo Leme lança 'Muito Além do Grid' em Vitória; veja fotos

O Espírito Santo se destaca como um importante polo do esporte náutico no Brasil, com atletas representando o estado em competições nacionais e internacionais. Entre os principais incentivadores está o Iate Clube do Espírito Santo (ICES), que segue com o compromisso na formação de novos talentos, conforme preceitua o Comodoro Fabiano Pereira. Nesse último fim de semana, o clube conquistou ótimos resultados em competições fora da costa capixaba. No Campeonato Mundial da Classe Snipe, realizado em Buenos Aires, o atleta Bruno Falcon alcançou o 25º lugar entre 85 embarcações, enfrentando condições desafiadoras. Já no Rio de Janeiro, a equipe Bravo, também do ICES, conquistou o 6º lugar na categoria ORC Cruiser do 55º Circuito Rio, um dos mais importantes eventos de vela oceânica do país. O Iate Clube do Espírito Santo segue firme no propósito de impulsionar o esporte náutico, destacando o Estado Brasil e mundo afora.