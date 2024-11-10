Renata França recebe para talk com o tema "Beleza 40+" em Vitória

O acadêmico Pedro José Nunes vai realizar palestra sobre o centenário do poeta e escritor capixaba Geir Campos (1924-1999), na próxima reunião ordinária da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). O evento vai acontecer na segunda-feira (11), às 18h, na sede da instituição, em Vitória. A partir do tema “Meu encontro com Geir Campos”, Pedro Nunes irá descrever a trajetória do seu conterrâneo de São José do Calçado, que se notabilizou como poeta, contista, editor, tradutor, radialista, jornalista e professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre os livros de poesia publicados por Geir Campos destacam-se “Coroa de Sonetos” (1953), “Canto Claro e Poemas Anteriores” (1957 - Prêmio Olavo Bilac da Prefeitura do Distrito Federal) e “Canto ao Homem da ONU” (1968), entre outros títulos de contos, teatro, ensaios e literatura infantojuvenil.