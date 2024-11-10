Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Renata França recebe para talk com o tema "Beleza 40+" em Vitória

Publicado em
10 nov 2024 às 03:01
Hugo Cortes, Katia Ventura e Renata França
Hugo Cortes, Katia Ventura e Renata França Crédito: Fabio Cazanga

Moda e beleza 40 +

Nesta quinta-feira, a empresária Renata França recebeu em sua loja, a Twenty Four Seven, a dermatologista Katia Ventura e o nutrólogo Hugo Côrtes, especialista em reposição hormonal, para um bate-papo inspirador sobre beleza 40+, voltado para mulheres nesta faixa etária. Além do talk cheio de informações sobre menopausa, pele e cuidados com a saúde, o evento marcou o lançamento da primeira parte da coleção alto verão, assinada por  Mônica Salgado. Veja as fotos!

EM LAS VEGAS

Lançamento nos EUA

Ane Zorzanelli está de malas prontas para os Estados Unidos. Na próxima quinta (14), ela lança a coleção "TELLUS - Um Encontro entre Terra e Mar" na terra do Tio Sam, num coquetel na loja O.Z. Jewelry, em Orlando, que é ponto de venda oficial da marca.

Centenário de poeta capixaba

O acadêmico Pedro José Nunes vai realizar palestra sobre o centenário do poeta e escritor capixaba Geir Campos (1924-1999), na próxima reunião ordinária da Academia Espírito-santense de Letras (AEL). O evento vai acontecer na segunda-feira (11), às 18h, na sede da instituição, em Vitória. A partir do tema “Meu encontro com Geir Campos”, Pedro Nunes irá descrever a trajetória do seu conterrâneo de São José do Calçado, que se notabilizou como poeta, contista, editor, tradutor, radialista, jornalista e professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre os livros de poesia publicados por Geir Campos destacam-se “Coroa de Sonetos” (1953), “Canto Claro e Poemas Anteriores” (1957 - Prêmio Olavo Bilac da Prefeitura do Distrito Federal) e “Canto ao Homem da ONU” (1968), entre outros títulos de contos, teatro, ensaios e literatura infantojuvenil.

Em São Mateus

Organizado por Itagildo Marques e Wérliton Machado, o Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus chega com tudo em 2024, trazendo uma experiência única para os amantes da boa gastronomia e da cultura regional. O evento acontecerá entre os dias 6 e 8 de dezembro, no Parador Internacional, em Guriri. 

Noite especial

 Neidy Christo e Fabiola Costa, dupla à frente da ABRH-ES, se preparam para receber lideranças e profissionais de Gestão de Pessoas de todo o Estado em mais uma edição do Prêmio Ser Humano. O reconhecimento, que há 21 anos reconhece boas práticas e projetos da área, será na noite de 22 de novembro, no Cerimonial Oasis, em Vitória.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Veja Também

Sinduscon-ES celebra 90 anos com festa em Vitória; veja fotos

Jazz Vitória Festival emociona o público com homenagem a estrelas capixabas

Reginaldo Leme lança 'Muito Além do Grid' em Vitória; veja fotos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Beleza Casamento Festa de Aniversário Moda Coluna Social Agfinde Agcfinde
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança