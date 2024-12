Ivan Aguilar comemora seus 61 anos com festa em Vitória

casa direta

A empresa capixaba Casa Direta, especializada em design, soluções para ambientes e projetos corporativos utilizando mobiliário de alto padrão, começou a operar em Vitória em março deste ano, com uma proposta inovadora: fazer a conexão direta entre o consumidor final e as indústrias moveleiras, trabalhando com uma equipe enxuta e somente uma sala comercial em Santa Lúcia, sem vitrines e sem mostruário físico. A fórmula deu certo: a empresa já tem 10 unidades operando em 6 Estados: Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, além do Espírito Santo. A diretora da Casa Direta, Cíntia Dutra, afirma que pretende chegar a 200 lojas até 2027. “Costumo comparar a Casa Direta ao Uber. Fazemos essa ponte direta entre o consumidor e a indústria, com uma parceria interessante também com designers e arquitetos. O resultado tem sido muito positivo. Cada peça em nosso portfólio é selecionada com base em altos padrões de qualidade”, afirma Cintia. Seus clientes normalmente são consumidores de alta renda, condomínios residenciais e comerciais, hotéis, restaurantes e empresas em geral. A empresa emprega em média 7 profissionais por unidade. Com 10 lojas em 6 Estados, ela emprega atualmente 70 pessoas, portanto.