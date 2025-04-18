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Veja como fazer ovo de Páscoa recheado com bolo de cenoura e chocolate

Receita é uma dica do HZ para quem quer inovar na sobremesa da Semana Santa. Confira as instruções, passo a passo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 07:00

Ovo de chocolate recheado com bolo de cenoura
Ovo recheado com bolo de cenoura é uma opção de doce para a Páscoa Crédito: Marca Renata
Bolo de cenoura com chocolate é um clássico da confeitaria caseira brasileira que, em tempos de Páscoa, surge na versão ovo de corte. A receita, simples de preparar, é uma dica do HZ para quem quer inovar na sobremesa da Semana Santa. 
Animou de fazer? Então, confira abaixo as instruções de preparo, passo a passo. 

Ovo de Páscoa recheado com bolo de cenoura

Ingredientes:
  • Ovo:
  • 1 casca de ovo de chocolate
  • 1/2 xícara (chá) de confeitos de chocolate
  • Massa:
  • 1/2 xícara (chá) de óleo
  • 1 cenoura e 1/2 picada
  • 2 ovos
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara 1/2 (chá) de farinha de trigo 
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Recheio de brigadeiro (não vai ao fogo):
  • 1 lata de leite condensado
  • 300g de chocolate meio amargo derretido

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Modo de preparo:
  1. Bolo: coloque no liquidificador os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar. Bata bem. Junte a farinha e o fermento e bata mais um pouco. Coloque a mistura em uma forma untada e enfarinhada. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Desenforme e deixe esfriar.
  2. Recheio: misture os dois ingredientes e reserve.
  3. Montagem: passe o brigadeiro na casca do ovo de chocolate e, por cima, espalhe pedaços de bolo de cenoura, faça outra camada de brigadeiro e finalize com os confeitos de chocolate.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

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