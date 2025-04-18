Veja como fazer ovo de Páscoa recheado com bolo de cenoura e chocolate

Bolo de cenoura com chocolate é um clássico da confeitaria caseira brasileira que, em tempos de Páscoa, surge na versão ovo de corte. A receita, simples de preparar, é uma dica do HZ para quem quer inovar na sobremesa da Semana Santa.
Animou de fazer? Então, confira abaixo as instruções de preparo, passo a passo.
Ovo de Páscoa recheado com bolo de cenoura
Ingredientes:
- Ovo:
- 1 casca de ovo de chocolate
- 1/2 xícara (chá) de confeitos de chocolate
- Massa:
- 1/2 xícara (chá) de óleo
- 1 cenoura e 1/2 picada
- 2 ovos
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara 1/2 (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Recheio de brigadeiro (não vai ao fogo):
- 1 lata de leite condensado
- 300g de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo:
- Bolo: coloque no liquidificador os ovos, a cenoura, o óleo e o açúcar. Bata bem. Junte a farinha e o fermento e bata mais um pouco. Coloque a mistura em uma forma untada e enfarinhada. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Desenforme e deixe esfriar.
- Recheio: misture os dois ingredientes e reserve.
- Montagem: passe o brigadeiro na casca do ovo de chocolate e, por cima, espalhe pedaços de bolo de cenoura, faça outra camada de brigadeiro e finalize com os confeitos de chocolate.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.