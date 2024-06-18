Quindim gigante é atração de festival de doces em Nova Almeida

Pudim, bolo no pote, papa de milho, churros, bananada, olho de sogra e um quindim gigante, feito com 600 ovos, farão parte da sexta edição do Festival de Doces de Nova Almeida, que acontece de 21 a 23 de junho (sexta a domingo), na Praça dos Pescadores. A entrada é gratuita.
O evento vai reunir no balneário da Serra cerca de 300 empreendedores do ramo de confeitaria, tanto de Nova Almeida como de Jacaraípe e de Manguinhos, ao som da Banda de Congo de Nova Almeida e da Batucada de Manguinhos. Além dessas atrações culturais, a festa terá música ao vivo.
Para a criançada, haverá trenzinho e uma programação especial a partir das 14h de sábado.
TERRA DO QUINDIM
Reconhecida em todo o Estado como a terra do quindim, Nova Almeida também tem como tradição o Picolé de Itu, e o geladinho em formato cilíndrico que faz sucesso especialmente no verão será o doce homenageado nesta edição.
Um dos momentos mais aguardados do 6º Festival de Doces de Nova Almeida é a apresentação do "maior quindim do mundo".
A guloseima de origem portuguesa, à base de gema de ovo, açúcar e coco ralado, será produzida pelas doceiras participantes do evento e poderá ser degustado pelo público no domingo, às 18h.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (21/06)
- 16h - Abertura do festival, com Banda Fanfarra
- 17h - Banda de Congo de Nova Almeida
- 19h - Show com Pagode Mistura Perfeita
- 20h - Show com Dalzy Sales
- 14h - Abertura do festival, com programação infantil
- 15h - Trenzinho da Alegria
- 16h - Banda de congo de Nova Almeida
- 18h - Show com Projeto Acústico
- 20h - Show de André Soeiro
- 14h - Abertura do festival
- 16h - Banda de Congo de Nova Almeida
- 18h - Apresentação do "maior quindim do mundo"
- 19h - Show com Barbara Black
- 21h - Batucada de Manguinhos
- 23h - Encerramento.
6º FESTIVAL DE DOCES DE NOVA ALMEIDA
Quando: de 21 a 23 de junho de 2024 (sexta a domingo)
Onde: Praça dos Pescadores, Nova Almeida, Serra
Entrada gratuita
Realização: Casa da Mulher.
Quando: de 21 a 23 de junho de 2024 (sexta a domingo)
Onde: Praça dos Pescadores, Nova Almeida, Serra
Entrada gratuita
Realização: Casa da Mulher.