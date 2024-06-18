Quindim gigante é atração de festival de doces em Nova Almeida

Quindim é um doce de origem portuguesa feito com gemas, açúcar e coco Crédito: Shutterstock

Pudim, bolo no pote, papa de milho, churros, bananada, olho de sogra e um quindim gigante, feito com 600 ovos, farão parte da sexta edição do Festival de Doces de Nova Almeida, que acontece de 21 a 23 de junho (sexta a domingo), na Praça dos Pescadores. A entrada é gratuita.

O evento vai reunir no balneário da Serra cerca de 300 empreendedores do ramo de confeitaria, tanto de Nova Almeida como de Jacaraípe e de Manguinhos, ao som da Banda de Congo de Nova Almeida e da Batucada de Manguinhos. Além dessas atrações culturais, a festa terá música ao vivo.

Para a criançada, haverá trenzinho e uma programação especial a partir das 14h de sábado.

TERRA DO QUINDIM

Reconhecida em todo o Estado como a terra do quindim, Nova Almeida também tem como tradição o Picolé de Itu, e o geladinho em formato cilíndrico que faz sucesso especialmente no verão será o doce homenageado nesta edição.

Um dos momentos mais aguardados do 6º Festival de Doces de Nova Almeida é a apresentação do "maior quindim do mundo".

A guloseima de origem portuguesa, à base de gema de ovo, açúcar e coco ralado, será produzida pelas doceiras participantes do evento e poderá ser degustado pelo público no domingo, às 18h.

Apresentação do quindim gigante no Festival de Doces de Nova Almeida de 2022 Crédito: Casa da Mulher/Divulgação

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (21/06)

16h - Abertura do festival, com Banda Fanfarra



17h - Banda de Congo de Nova Almeida



19h - Show com Pagode Mistura Perfeita



20h - Show com Dalzy Sales

SÁBADO (22/06)

14h - Abertura do festival, com programação infantil



15h - Trenzinho da Alegria



16h - Banda de congo de Nova Almeida



18h - Show com Projeto Acústico



20h - Show de André Soeiro

DOMINGO (23/06)

14h - Abertura do festival



16h - Banda de Congo de Nova Almeida



18h - Apresentação do "maior quindim do mundo"



19h - Show com Barbara Black



21h - Batucada de Manguinhos



23h - Encerramento.

