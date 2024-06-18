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Tradição serrana

Quindim gigante é atração de festival de doces em Nova Almeida

Receita feita com 600 ovos por doceiras da Serra poderá ser degustada gratuitamente no evento, que acontece de 21 a 23 de junho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 17:28

Quindim
Quindim é um doce de origem portuguesa feito com gemas, açúcar e coco Crédito: Shutterstock
Pudim, bolo no pote, papa de milho, churros, bananada, olho de sogra e um quindim gigante, feito com 600 ovos, farão parte da sexta edição do Festival de Doces de Nova Almeida, que acontece de 21 a 23 de junho (sexta a domingo), na Praça dos Pescadores. A entrada é gratuita.   
O evento vai reunir no balneário da Serra cerca de 300 empreendedores do ramo de confeitaria, tanto de Nova Almeida como de Jacaraípe e de Manguinhos, ao som da Banda de Congo de Nova Almeida e da Batucada de Manguinhos. Além dessas atrações culturais, a festa terá música ao vivo. 
Para a criançada, haverá trenzinho e uma programação especial a partir das 14h de sábado. 

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TERRA DO QUINDIM

Reconhecida em todo o Estado como a terra do quindim, Nova Almeida também tem como tradição o Picolé de Itu, e o geladinho em formato cilíndrico que faz sucesso especialmente no verão será o doce homenageado nesta edição. 
Um dos momentos mais aguardados do 6º Festival de Doces de Nova Almeida é a apresentação do "maior quindim do mundo".
A guloseima de origem portuguesa, à base de gema de ovo, açúcar e coco ralado, será produzida pelas doceiras participantes do evento e poderá ser degustado pelo público no domingo, às 18h.  
Maior quindim do mundo apresentado no Festival de Doces de Nova Almeida em 2022
Apresentação do quindim gigante no Festival de Doces de Nova Almeida de 2022 Crédito: Casa da Mulher/Divulgação

PROGRAMAÇÃO 

SEXTA-FEIRA (21/06)
  • 16h - Abertura do festival, com Banda Fanfarra
  • 17h - Banda de Congo de Nova Almeida
  • 19h - Show com Pagode Mistura Perfeita
  • 20h - Show com Dalzy Sales
SÁBADO (22/06)
  • 14h - Abertura do festival, com programação infantil
  • 15h - Trenzinho da Alegria
  • 16h - Banda de congo de Nova Almeida
  • 18h - Show com Projeto Acústico
  • 20h - Show de André Soeiro
DOMINGO (23/06)
  • 14h - Abertura do festival
  • 16h - Banda de Congo de Nova Almeida 
  • 18h - Apresentação do "maior quindim do mundo"
  • 19h - Show com Barbara Black
  • 21h - Batucada de Manguinhos
  • 23h - Encerramento. 
6º FESTIVAL DE DOCES DE NOVA ALMEIDA 
Quando: de 21 a 23 de junho de 2024 (sexta a domingo)
Onde: Praça dos Pescadores, Nova Almeida, Serra
Entrada gratuita 
Realização: Casa da Mulher.

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