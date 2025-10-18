Tradição

Que tal uma broa de fubá para acompanhar o café? Veja receita

Quitute à base de milho é um clássico das padarias brasileiras e também das festas juninas. Acompanhe as instruções do HZ e capriche na preparação!

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 09:00

A broa é um pão de milho muito popular nas padarias do Brasil Crédito: Lucilene Graciano/Shutterstock

Quitute com raízes em Portugal e em alguns países africanos, como Angola e Cabo Verde, a broa de milho sempre foi e continua sendo muito apreciada aqui no Brasil.

Não à toa, ela é um item que não costuma faltar nas padarias do nosso país, pois combina com café e incrementa qualquer mesa de lanche. É também um clássico das festas juninas.

Então, se você não resiste a essa delícia, acompanhe abaixo uma receita selecionada pelo HZ e capriche na preparação!



Broa de milho

Tempo médio de preparo: 40 minutos

Nível: médio

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de de fubá



1 xícara (chá) de de farinha de trigo (aproximadamente)



1 colher (chá) de de sal



1 colher (sopa) de de erva-doce



1/2 xícara (chá) de de açúcar



3 ovos



1 colher (chá) de de bicarbonato de sódio



5 colheres (sopa) de de óleo



5 colheres (sopa) de de manteiga



1 xícara (chá) de de leite de coco



Óleo para untar



Fubá para polvilhar



Modo de preparo:

Adicione o fubá, a farinha de trigo, o sal, o açúcar e a erva-doce em uma tigela e reserve. No liquidificador, bata os ovos, bicarbonato, o óleo, a manteiga e o leite por aproximadamente 1 minuto.

Adicione essa mistura sobre os ingredientes secos na tigela e misture com uma colher até alcançar uma textura homogênea e macia que desgrude das mãos. Se achar necessário, adicione mais farinha. Pegue porções da massa e modele em bolinhas médias com as mãos untadas, transferindo-as para uma forma grande untada e polvilhada com fubá.

Leve ao forno médio por 30 minutos ou até dourar.

Retire do forno e polvilhe com fubá novamente.

Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar