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Dia Mundial do Café

4 dicas para tomar café de forma saudável

Veja como o consumo desta bebida pode favorecer o bom funcionamento do corpo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 13:04

O café possui benefícios nutricionais significativos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock)
O café possui benefícios nutricionais significativos Crédito: Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Em 14 de abril é celebrado o Dia Mundial do Café, uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Conforme a nutricionista Clariana Colaço, ele é rico em antioxidantes, como os polifenóis e os ácidos clorogênicos, ajudando a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres, contribuindo para a saúde cardiovascular e a redução do risco de certas doenças crônicas.
No entanto, a profissional ressalta a importância de consumir café com moderação e estar ciente de algumas precauções nutricionais. Isso porque o excesso da bebida, por exemplo, pode levar a efeitos colaterais indesejados, como insônia, em pessoas sensíveis à cafeína.
“O café pode fazer parte de uma dieta saudável. Para a maioria das pessoas, o consumo de três a cinco xícaras de café por dia geralmente é considerado seguro e pode trazer benefícios à saúde. No entanto, é importante estar ciente de como o café afeta seu corpo e limitar o consumo se você experimentar efeitos colaterais negativos”, explica a nutricionista especializada em transtornos alimentares.
A seguir, Clariana Colaço lista algumas dicas para tomar café de forma saudável!

1. Escolha grãos de café de alta qualidade

Opte por grãos de café de alta qualidade e frescor para obter o melhor sabor e aroma. Grãos frescos e recém-torrados geralmente produzem uma bebida mais saborosa e rica em antioxidantes.

2. Atenção ao tamanho das porções

Tenha em mente o tamanho das porções ao tomar café. Uma xícara padrão tem aproximadamente 240 ml. Evite consumir quantidades excessivas de café de uma única vez para evitar efeitos colaterais negativos.

3. Aproveite o café sem adições desnecessárias

A nutricionista recomenda consumir café sem açúcar. Porém, se for inevitável, opte por adoçantes naturais, como canela, stevia ou extrato de baunilha, sempre que possível. O excesso de açúcar adicionado pode neutralizar os benefícios à saúde da bebida e contribuir para o consumo excessivo de calorias vazias, associado a um maior risco de obesidade e doenças metabólicas.

4. Escolha métodos de preparo saudáveis

Opte por métodos de preparo de café mais saudáveis , como filtragem ou prensa francesa — que ajudam a preservar os antioxidantes naturais —, em vez de métodos que envolvem o uso de filtros de papel branqueado ou adição de produtos químicos.
“Lembre-se sempre de ouvir seu corpo e ajustar seu consumo de café de acordo com suas próprias necessidades e sensibilidades. Consulte um profissional de saúde ou nutricionista se tiver dúvidas sobre o consumo de café e sua saúde em geral”, pontua Clariana Colaço.
Imagem Edicase Brasil
Bebida cremosa preparada com café Crédito:

Receitas com café gostosas e saudáveis

Abaixo, confira duas receitas saudáveis com café para aproveitar a bebida de forma gostosa e saudável!

Smoothie de café e banana

Ingredientes:
  • 1 banana madura e congelada
  • 1/2 xícara de café frio (preparado e resfriado previamente)
  • 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas (ou leite de sua preferência)
  • 1 colher de sopa de manteiga de amêndoas (ou pasta de amendoim)
  • 1 colher de chá de cacau em pó (opcional)
  • Pedras de gelo a gosto
  • Mel ou adoçante a gosto (opcional)
Modo de preparo:
Descasque a banana e corte em pedaços. Você pode usar bananas maduras que iriam para a lixeira e, ao invés do descarte, elas podem ser congeladas e aproveitadas. Coloque os pedaços de banana em um liquidificador, adicione o café frio, o leite de amêndoas, a manteiga de amêndoas, o cacau em pó (se estiver usando) e as pedras de gelo e bata em velocidade alta até obter uma mistura cremosa e homogênea.
Prove o smoothie e, se desejar, adicione mel ou adoçante a gosto para ajustar a doçura. Despeje a bebida em um copo grande e decore com uma pitada de cacau em pó por cima, se desejar. Sirva imediatamente e aproveite como um lanche energizante e refrescante.
“Este smoothie é uma maneira deliciosa de desfrutar do sabor do café enquanto adiciona a cremosidade e os nutrientes da banana. Experimente esta receita no Dia Mundial do Café e aproveite”, recomenda a nutricionista.

Brownie de café e chocolate amargo

Ingredientes:
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/4 de xícara de chá de mel ou xarope de bordo
  • 1/4 de xícara de café forte e resfriado
  • 1 ovo grande
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido
  • 1/2 colher de chá de extrato de baunilha
  • 1/4 de xícara de chá de chocolate amargo picado
Modo de preparo:
Em um recipiente grande, coloque a farinha de amêndoas, o cacau em pó, o sal e o fermento químico e misture. Em outro recipiente, coloque o mel ou xarope de bordo, o café, o ovo, o óleo de coco derretido e o extrato de baunilha e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, despeje os ingredientes líquidos na mistura de ingredientes secos e mexa para incorporar. Adicione o chocolate amargo picado e misture novamente.
Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco ou forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia com algumas migalhas úmidas, mas não líquidas. Retire o brownie do forno, deixe esfriar na forma por alguns minutos. Transfira para uma grade para esfriar completamente antes de cortar em quadrados.
“Este brownie é uma maneira deliciosa de satisfazer seu desejo por doce enquanto desfruta do sabor rico do café. Ele é naturalmente adoçado com mel ou xarope de bordo e é rico em antioxidantes. Aproveite este deleite saudável com uma xícara de café fresco”, finaliza Clariana Colaço.
Por Ana Carolina Baili

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