Confira uma receita de trufa para adoçar o Dia Mundial do Café

No Dia Mundial do Café, comemorado em 14 de abril, escolhemos uma receita para adoçar a data: trufa de café com leite. No Brasil, celebramos o Dia Nacional do Café em 24 de maio, que marca a abertura oficial da colheita.
Então, para abrir as homenagens a uma das bebidas mais consumidas no planeta, aqui vai o passo a passo do preparo de um docinho simples e delicioso. Ele é uma excelente companhia para a sua xícara de café fresquinho!
TRUFA DE CAFÉ COM LEITE
Rendimento: 15 unidades
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 200g de leite condensado
- 120g de leite em pó
- 15g de café solúvel
- 200g de chocolate do padre
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, misture o leite condensado e o café solúvel até ficar homogêneo.
- Acrescente o leite em pó até obter uma consistência de enrolar.
- Faça bolinhas e passe no chocolate em pó.
- Coloque as trufas em forminhas e acrescente um grão de café por cima de cada uma para decorar.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.