Confira uma receita de trufa para adoçar o Dia Mundial do Café

14 de abril é uma data escolhida para homenagear um dos grãos mais consumidos no planeta. Preparo rende 15 docinhos e leva 60 minutos
Evelize Calmon

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 12:37

Trufa de café com leite
Receita de trufa de café com leite rende 15 unidades Crédito: Água Doce/Divulgação
No Dia Mundial do Café, comemorado em 14 de abril, escolhemos uma receita para adoçar a data: trufa de café com leite. No Brasil, celebramos o Dia Nacional do Café em 24 de maio, que marca a abertura oficial da colheita.  
Então, para abrir as homenagens a uma das bebidas mais consumidas no planeta, aqui vai o passo a passo do preparo de um docinho simples e delicioso. Ele é uma excelente companhia para a sua xícara de café fresquinho!

TRUFA DE CAFÉ COM LEITE 

Rendimento: 15 unidades
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • 200g de leite condensado
  • 120g de leite em pó
  • 15g de café solúvel
  • 200g de chocolate do padre
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, misture o leite condensado e o café solúvel até ficar homogêneo. 
  2. Acrescente o leite em pó até obter uma consistência de enrolar. 
  3. Faça bolinhas e passe no chocolate em pó. 
  4. Coloque as trufas em forminhas e acrescente um grão de café por cima de cada uma para decorar.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Picolé de leite em pó é receita simples e fresquinha

Pavê de chocolate: aprenda receita fácil que não pesa no bolso

Receita de sorvetão caseiro é dica para se refrescar no calor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Café arábica Café capixaba Café Conilon Gastronomia Receitas
Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA

