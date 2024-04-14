Dia Mundial do Café: conheça os benefícios do aroma de café

Sabe quando sua casa é invadida pelo cheirinho gostoso do café? Esse aroma, além de delicioso, também pode provocar sensações prazerosas e lembranças de momentos felizes. No Dia Mundial do Café, comemorado 14 de abril, vamos falar dos benefícios do aroma de café segundo a Aromaterapia.
A maioria das pessoas conhece os benefícios de consumir café, por causa da cafeína, ajuda na energia e no foco. Conheça aqui prós e contras do consumo de café. Mas agora você também vai conhecer os benefícios do aroma de café e uma receita caseira deliciosa para curtir o cheirinho da bebida.
Por que a gente gosta do aroma de café?
Muita gente associa esse cheiro à infância e ao carinho de mãe. Essas pessoas, quando crianças, acordavam de manhã com o aroma de café feito pela mãe, e isso lembra o carinho materno. Entenda aqui como a Aromaterapia e os óleos essenciais resgatam memórias e emoções.
E quem nunca deu uma pausa no que estava fazendo para beber um cafezinho? Só de sentir o cheiro já dá vontade de dar uma pausa nas tarefas, relaxar e conversar um pouco com os amigos ou a família. Podem ser apenas cinco minutos, mas a “hora do café” costuma trazer descontração.
Alguns aromas têm o poder de trazer de volta memórias do passado ou deflagrar emoções. Isso acontece porque o olfato é o único sentido que tem ligação direta com o cérebro – capaz de registrar mais de 10 mil odores diferentes.
É também graças à capacidade olfativa que podemos apreciar os aromas, como o de café, por exemplo.
Benefícios do aroma de café
O consumo de 200ml de café por dia é suficiente, tanto no aroma quanto na ingestão. Atente-se que café em excesso pode fazer mal à saúde. Agora, bem dosado, pode trazer os benefícios a seguir:
O aroma de café desperta e dá disposição, fazendo com que você se movimente. Ainda ajuda na concentração quando é necessário ter foco, atenção e não se distrair.
O café faz bem para o humor e, com isso, pode ajudar na prevenção e no tratamento de depressão, porque a bebida age no sistema nervoso central. Saiba mais aqui sobre óleo essencial e depressão.
Que tal começar um dia com um café da manhã diferente? Capriche no café com a receita de cappuccino abaixo.
- CAPPUCCINO CASEIRO
- Ingredientes
- 50 g de café solúvel
- 250 g de leite em pó (integral ou desnatado)
- 1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
- 1 colher (chá) de canela em pó
- 250 g de açúcar (ou o equivalente em adoçante)
- Modo de Preparo
- Misture no liquidificador o leite em pó e o café solúvel (para triturar o café).
- Depois acrescente os outros ingredientes em uma tigela e peneire tudo junto, misturando os ingredientes até que fiquem bem misturados.
- Ferva 180 ml de água, coloque a água em um copo alto, pois a mistura vai dobrar de volume.
- Depois basta acrescentar três colheres de sopa bem cheias do cappuccino que você preparou e misturar bem até ficar cremoso.
- Antes de servir, você pode polvilhar na bebida chocolate em pó e um pouco de canela. Guarde o restante da mistura em um vidro bem fechado. A validade é de seis meses.