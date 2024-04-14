Dia Mundial do Café: conheça os benefícios do aroma de café

O aroma de café desperta e dá disposição Crédito: Shutterstock

Sabe quando sua casa é invadida pelo cheirinho gostoso do café? Esse aroma, além de delicioso, também pode provocar sensações prazerosas e lembranças de momentos felizes. No Dia Mundial do Café, comemorado 14 de abril, vamos falar dos benefícios do aroma de café segundo a Aromaterapia.

Por que a gente gosta do aroma de café?

Muita gente associa esse cheiro à infância e ao carinho de mãe. Essas pessoas, quando crianças, acordavam de manhã com o aroma de café feito pela mãe, e isso lembra o carinho materno. Entenda aqui como a Aromaterapia e os óleos essenciais resgatam memórias e emoções.

E quem nunca deu uma pausa no que estava fazendo para beber um cafezinho? Só de sentir o cheiro já dá vontade de dar uma pausa nas tarefas, relaxar e conversar um pouco com os amigos ou a família. Podem ser apenas cinco minutos, mas a “hora do café” costuma trazer descontração.

Alguns aromas têm o poder de trazer de volta memórias do passado ou deflagrar emoções. Isso acontece porque o olfato é o único sentido que tem ligação direta com o cérebro – capaz de registrar mais de 10 mil odores diferentes.

É também graças à capacidade olfativa que podemos apreciar os aromas, como o de café, por exemplo.

Benefícios do aroma de café

O consumo de 200ml de café por dia é suficiente, tanto no aroma quanto na ingestão. Atente-se que café em excesso pode fazer mal à saúde. Agora, bem dosado, pode trazer os benefícios a seguir:

O aroma de café desperta e dá disposição, fazendo com que você se movimente. Ainda ajuda na concentração quando é necessário ter foco, atenção e não se distrair.

O café faz bem para o humor e, com isso, pode ajudar na prevenção e no tratamento de depressão, porque a bebida age no sistema nervoso central. Saiba mais aqui sobre óleo essencial e depressão.

A substância ainda estimula o sistema nervoso, reduzindo o sono, a apatia e a fadiga. Favorece, ainda, a atividade mental, deixando as pessoas mais concentradas.

Que tal começar um dia com um café da manhã diferente? Capriche no café com a receita de cappuccino abaixo.