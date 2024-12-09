Programação gastronômica

Praia de Anchieta terá aulas-show e oficina gratuita de panetone

Evento Vem Verão acontece no balneário de Castelhanos, com entrada gratuita, entre os dias 13 e 15 de dezembro
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 14:17

Panetone
Panetone será tema de oficina na sexta-feira (13) Crédito: Shutterstock
O balneário de Castelhanos, em Anchieta, já deu início à temporada de verão com um evento repleto de atrações à beira-mar, e a gastronomia terá destaque com oficinas de panetone, guirlanda doce e drinques para a estação, entre outros temas. O Vem Verão acontece entre os dias 13 e 15 de dezembro (de sexta a domingo), e todas as atividades são gratuitas. 
A programação gastronômica a cultural do evento vai acontecer em um pavilhão montado no final da praia, depois do último quiosque de Castelhanos.
Na sexta, 13 de dezembro, o público vai poder colocar, literalmente, a mão na massa durante a oficina de panetone, comandada pela equipe do curso de gastronomia do IFES Piúma, a partir das 14h. Para se inscrever, basta entrar no perfil de Instagram @clubecapixabaeventos, clicar no link da bio e preencher o formulário. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas.

Já no sábado (14), a atração culinária é uma aula-show de panzanella (salada de pão típica da Toscana, na Itália), cuja receita será ensinada pela chef Silvana Cordeiro, a partir das 11h. Em seguida, guirlanda de brownie será tema da aula com Tia Su Doceria e, às 16h, a torta capixaba vai entrar em cena, com uma demonstração da chef Kênia Mota.
A coquetelaria não vai ficar de fora da programação gratuita, pois às 17h, o bartender da Fernando Drinks vai mostrar como preparar coquetéis refrescantes para o verão. Para as aulas-show e oficinas infantis, não será necessário fazer inscrição prévia. 
Na programação cultural do Vem Verão estão confirmadas atrações com capoeira, luau, sarau e a mostra Cinema na Praia, com exibição de filmes ao ar livre. O evento também vai contar com uma feira de Natal, onde estarão à venda produtos feitos por micro e pequenos empreendedores locais.

PROGRAMAÇÃO: 

  • SEXTA-FEIRA (13/12)
  • 14h - Oficina de panetone com equipe do curso de Gastronomia do IFES Piúma
  • 18h - Nascer da lua cheia na praia e sarau com Rede Transvê Poesias (palco aberto)
  • 19h - Apresentação de capoeira com Grupo Libertação
  • 20h - Show musical com Alex Maresia
  • 22h - Show musical
  • SÁBADO (14/12)
  • 8h - Início dos torneios de futevôlei (masculino e feminino)
  • 10h - Caminhada ecológica: coleta de lixo da praia
  • 10h30 - Análise de lixo da praia: “Que lixo é esse?” - Ifes Campus Piúma
  • 11h - Aula-show com a chef Silvana Cordeiro - EFTUR. Receita: panzanella
  • 12h - Show musical com Serena
  • 15h - Aula-show com Tia Su. Receita: guirlanda de brownie
  • 16h - Aula-show com a chef Kênia Mota. Receita: torta capixaba
  • 17h - Aula-show de drinques com Fernando Drinks
  • 18h - Luau | Nascer da lua cheia na praia
  • 19h - Mostra de cinema na praia com Cine Benevente - Me Ouve Produções
  • 20h - Show musical com Marcelo Lopes
  • 22h - Show musical com Duo Mary Di
  • DOMINGO (15/12)
  • 8h - Início dos torneios de beach tênis (masculino e feminino)
  • 11h - Roda de conversa: “Restinga, o que resta?”
  • 12h - Show musical com Leandro Berola e Zélia Mary
  • 15h - Desfile de moda verão
  • 16h - Aula-show de artesanato de taboa com Associação Mãe Bá
  • 17h - Show musical com Luiz Show
VEM VERÃO - CASTELHANOS
Quando: de 13 a 15 de dezembro de 2024
Onde: no balneário de Castelhanos, em Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Clube Capixaba e Associação Comercial Castelhanos em Ação
Mais informações: @clubecapixabaeventos.

