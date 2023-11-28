Praia de Castelhanos, em Anchieta, é refúgio para quem busca relaxar

Um paraíso natural que encanta moradores e turistas. Localizada a 81 km de Vitória, a Praia de Castelhanos, em Anchieta, é um verdadeiro refúgio para quem busca calmaria. Pelo menos fora de temporada, quando a faixa de areia fica mais deserta e ideal para relaxar. O acesso saindo da capital é fácil, sendo um dos caminhos pela ES-060.

Dos 25 km que contemplam o litoral de Anchieta, cerca de dois fazem parte da praia de Castelhanos. O maior atrativo fica na parte da manhã, mais especificamente na maré baixa, quando se formam piscinas naturais nos arredores das pedras de corais. O conforto também se estende aos quiosques da região, que oferecem diversos tipos de pratos e petiscos, além de estrutura com banheiros e chuveiros. Confira no vídeo!