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Turismo

Praia de Castelhanos, em Anchieta, é refúgio para quem busca relaxar

O local é famoso pelas piscinas naturais que se formam na maré baixa. Também é possível encontrar quiosques bem estruturados e opções para todos os gostos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 13:55

Um paraíso natural que encanta moradores e turistas. Localizada a 81 km de Vitória, a Praia de Castelhanos, em Anchieta, é um verdadeiro refúgio para quem busca calmaria. Pelo menos fora de temporada, quando a faixa de areia fica mais deserta e ideal para relaxar. O acesso saindo da capital é fácil, sendo um dos caminhos pela ES-060.
Dos 25 km que contemplam o litoral de Anchieta, cerca de dois fazem parte da praia de Castelhanos. O maior atrativo fica na parte da manhã, mais especificamente na maré baixa, quando se formam piscinas naturais nos arredores das pedras de corais. O conforto também se estende aos quiosques da região, que oferecem diversos tipos de pratos e petiscos, além de estrutura com banheiros e chuveiros. Confira no vídeo!

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