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Somos capixabas

7 Maravilhas do ES: Pico da Bandeira é o último monumento revelado

Com 2,890 metros, o monumento é o terceiro ponto mais alto do Brasil. Localizado no Caparaó, é possível subir até o cume tanto pelo Espírito Santo quanto por Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 15:00

Pico da Bandeira, entre ES e MG, é o terceiro ponto mais alto do Brasil
Pico da Bandeira, entre ES e MG, é o terceiro ponto mais alto do Brasil Crédito: Douglas Alves
É possível chegar pelo Espírito Santo ou por Minas Gerais. Sua altura impressiona, são 2,890 metros de imensidão que deixam qualquer um se sentir bem pequeno. Localizado na região do Caparaó, o Pico da Bandeira é o nosso sétimo e último monumento a ser revelado das 7 Maravilhas do ES.
Para chegar até o topo, o primeiro passo é acessar o Parque Nacional do Caparaó. A principal entrada no lado capixaba está situada no distrito de Pedra Menina, localizada no município de Dores do Rio Preto, a 250 quilômetros de Vitória. A trilha que leva ao cume tem uma distância de 4,5 quilômetros e desnível de 650 metros.
É possível conhecer o monumento granítico em qualquer época do ano. Entretanto, os meses de abril a outubro costumam ser os mais recomendados, devido à baixa quantidade de chuvas nesse período, além das baixas temperaturas que dão um toque especial ao percurso. O trajeto do Pico da Bandeira - que leva em média cinco horas para ser concluído, incluindo ida e volta - proporciona paisagens exuberantes e um nascer e pôr do sol de rara beleza. Claro que esse local deveria ser uma das nossas maravilhas!
14 monumentos concorreram por meio de voto popular o título de Maravilha do Espírito Santo. Abaixo você confere os concorrentes e quem já foi revelado.

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