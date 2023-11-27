Veja como aproveitar o melhor da República Dominicana

As diversas praias da região são um verdadeiro paraíso para quem aprecia a vida tropical Crédito: AeroPictures | Shutterstock

Localizada no litoral da República Dominicana, Punta Cana é um dos destinos turísticos mais visitados do Caribe. Com muitos resorts all-inclusive, é o lugar perfeito para uma viagem tranquila, com direito a não se preocupar com nada além de sol, praias, mar azul-turquesa, boa gastronomia e piscinas de todos os tipos e tamanhos, além das atividades de entretenimento e lazer, para aproveitar as merecidas férias.

Esse lugar se tornou o queridinho dos brasileiros porque tem fácil acesso, bom custo-benefício, acomodações com excelente estrutura, além de bebidas e comidas liberadas, comodidades pelas quais fica difícil não se apaixonar! Até antes da pandemia de Covid-19, quem liderava a preferência dos turistas daqui era Cancún, mas, por conta da exigência do visto, está perdendo a preferência dos brasileiros para Punta Cana.

Punta Cana tem litoral de 48 km de praias regadas por um “mar de coqueiros” a beira-mar e enormes resorts de diferentes redes hoteleiras, quase todos na modalidade all-inclusive, o que significa que todas as refeições, os lanches, as bebidas e as várias comodidades já estão inclusas no valor pago.

Por isso, é um lugar tão procurado para lua de mel, viagens em família e para relaxar. A maioria dos resorts em Punta Cana é conhecida por suas completíssimas estruturas, e você pode passar vários dias lá dentro, fazendo nada ou simplesmente aproveitando as suas várias comodidades.

Punta Cana: o paraíso do Caribe

Punta Cana é o principal destino turístico da República Dominicana e um dos principais do Caribe. Está localizado na costa leste do país. A cidade está situada a cerca de 210 km da capital Santo Domingo e fica às margens do Mar do Caribe, o que faz com que suas praias tenham águas cristalinas e uma temperatura agradável o ano inteiro.

O aeroporto de Punta Cana é o (PUJ), um dos mais conectados do Caribe. A boa notícia é que há voos diretos entre o Brasil e Punta Cana com a Gol, partindo do Aeroporto de Guarulhos. Também é possível voar com a Copa fazendo uma conexão no Panamá ou por meio dos Estados Unidos, com a American Airlines.

Outra opção é voar pela Avianca, com conexões no Aeroporto de El Dorado em Bogotá, mas as tarifas geralmente são mais salgadas do que as concorrentes. Saindo do aeroporto, você pode utilizar um táxi para ir até o seu resort ou contratar previamente um transfer .

Escolha da acomodação

Em Punta Cana, o resort é o seu “destino” e, como não há tantas atividades para fazer fora do hotel, o ideal é procurar um estabelecimento que atenda ao seu perfil e suas expectativas. Há estruturas e valores bem variados; alguns resorts têm um serviço mais completo, outros são mais básicos, uns são exclusivos para adultos e outros ótimos para crianças.

Vale, então, ficar atento às comodidades de cada resort, avaliar como são os quartos, como é a comida, a praia e ler avaliações de quem já esteve hospedado no local ao qual você pretende ir. Nós indicamos os hotéis do Palladium Hotel Group. Em Punta Cana, são seis opções numa localização privilegiada e com diversidade no atendimento.

TRS Turquesa Hotel

Para os casais que procuram uma estada romântica ou grupos de amigos em busca de um refúgio relaxante, o TRS Turquesa Hotel oferece toda a privacidade e o serviço personalizado padrão VIP de um resort adults only. Lareiras e banheiras de hidromassagem em todos os quartos, piscinas exclusivas com espreguiçadeiras e serviço impecável são um pouco do que os hóspedes encontram no hotel.

Exclusivo para adultos e à beira-mar, o hotel conta com serviço cinco estrelas all-inclusive e está localizado dentro do complexo hoteleiro do Palladium Hotel Group, que inclui também o Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, o Grand Palladium Bávaro Suites & Casino e o Grand Palladium Palace Resort & Spa.

As elegantes suítes são equipadas com comidas e bebidas, minibar e serviço de mordomo 24 horas. Para os amantes dos esportes aquáticos, a praia é perfeita para a prática do windsurf, mergulho de cilindro ou de snorkel , além de um spa com tratamentos revigorantes e entretenimento noturno da mais alta qualidade.

O hotel tem 372 suítes totalmente equipadas, com serviço 24 horas, três piscinas privativas, um bar aquático, além de uma seção VIP na bela praia de Bávaro. O serviço de carrinho de golfe garante o conforto dos hóspedes conectando as instalações do TRS Turquesa aos hotéis cinco estrelas que compõem o complexo.

Muitas atividades e entretenimento

Os resorts de Punta Cana fazem parte de complexos gigantes. Muitos têm uma programação com atividades e competições para adultos, campo de golfe, boliche, sauna, apresentações noturnas e parques aquáticos completos.

O empreendimento TRS Turquesa Hotel, por exemplo, não aceita crianças, e só são confirmados maiores de 18 anos. Dentro de cada complexo hoteleiro, também é comum que haja diferentes resorts; por isso, ao hospedar-se em um deles, você recebe uma pulseirinha que identifica onde está hospedado .

Os hotéis seguem uma espécie de hierarquia dentro de um complexo. O hóspede que está no resort mais caro e com a categoria superior pode usufruir de toda a estrutura do espaço, enquanto quem está em um resort de hierarquia menor geralmente fica limitado ao hotel que escolheu.

Para a criançada e os jovens, existem os clubinhos e a equipe de animação infantil, atividades como tiro com arco, jogo de dardos, caiaques, minigolfe e outras atividades aquáticas — cada complexo oferece um leque diferente de possibilidades. Para os bebês, há resorts com copa infantil e o serviço de babá (pago).

Diversão para toda a família

Todos os hotéis funcionam no sistema all-inclusive . O complexo da Palladium Hotel Group é enorme, tem campo de golfe, diversos restaurantes, academia, oferece curso de mergulho, clubinho infantil para a criançada, além de diversas piscinas e, todas as noites, após o jantar, entretenimento com teatrinho, música, apresentações artísticas como bandas, ballets e conjuntos de música caribenha. Completam ainda os serviços: parque aquático para crianças, academia, sala de jogos e uma programação completa de lazer diariamente.

O complexo oferece habitações em seus quatro hotéis e emprega mais de 2.000 profissionais, gerando renda ao país e multiplicando boas práticas de sustentabilidade . A rede pretende abolir totalmente o uso de plástico em suas unidades e mantém um respeitado e premiado plano de ações socioambientais, tanto para os turistas quanto para os colaboradores.

Vale a pena visitar e se encantar com os jardins bem cuidados, a decoração clássica de seus espaços e o rigoroso processo de atendimento. Treinamento e respeito com o cliente são as marcas fortes de sucesso do TRS Turquesa e de outros empreendimentos do Grupo Palladium.

Principais atrações em Punta Cana

São muitas opções de passeio na cidade e atividades, como o parasailing – um paraquedas puxado por um barco pelas águas azuis de Punta Cana – passeios de lancha rápida no entorno da orla, tour de helicóptero, entre outros.

Como atrações em parques, podemos falar sobre o Dolphin Explorer, um aquário natural, em meio ao mar, cercado, onde se pode interagir com golfinhos. Para adquirir artesanato local, como camisetas, artigos em madeira, colares, quadros e outros, visite a Plaza Bibijagua, na Playa Bávaro.

A República Dominicana é um país que oferece destinos turísticos excelentes para o turista brasileiro . Santo Domingo, La Romana e Samaná são apenas alguns exemplos das atrações da segunda maior ilha caribenha.

Porém, Punta Cana é o mais popular destino de lá para o mercado brasileiro. O lugar é ideal para você descansar e relaxar à beira-mar. São praias de areias claras onde o Atlântico se encontra com o Caribe, da ponta norte em Uvero Alto até o sul de Cap Cana.

Cap Cana tem se tornado o local favorito dos artistas no Caribe Crédito: photopixel | Shutterstock

Cap Cana: um refúgio exclusivo

Aliás Cap Cana é o novo point de artistas e endinheirados no Caribe. O local abriga outros dois resorts do Grupo Palladium, que ficam fora do complexo de 4 enormes resorts e oferecem lindas e charmosas praias com águas transparentes e de temperatura morna.

O TRS Cap Cana é ideal para casais em lua de mel ou que desejam comemorar bodas ou simplesmente viajar a sós para apimentar a relação. É outro hotel adulto do Palladium Hotel Group, mas podemos classificar esse empreendimento como Pocket Resort, uma vez que oferece apenas 115 quartos.

Tem 3 restaurantes, spa, bar de piscina, marina e um complexo de piscinas de fazer inveja. Repleta de coqueiros e com um mar degradê, quente e irresistível, a região tem sol garantido em mais de 300 dias ao ano, segurança e uma excelente rede de serviços e voos, Punta Cana pode ser considerada a magia do turismo dominicano .

Aventuras além da praia

Mas Punta Cana não oferece apenas o sol, areia fofa entre os dedos dos pés e águas claras para nadar, pescar ou mergulhar. O local é também um destino para jogadores de golfe – tem mais 10 campos localizados ao longo da costa, marinas luxuosas e restaurantes especiais e uma área de Wellness que abriga os melhores SPAs do país.

As diversas praias da região são um deleite para quem aprecia a vida tropical, 11 delas certificadas com a bandeira azul da Fundação para a Educação Ambiental, para aproveitar todo o seu esplendor – desde as deslumbrantes Corales e Cortecito, com os centros de surf de Macao e Bávaro, repletas de lojas, esportes aquáticos e bares, até a isolada Juanillo, que vai, definitivamente, conquistá-lo.

Passe um dia longe da areia e você encontrará uma infinidade de aventuras no interior da cidade turística mais famosa da República Dominicana. Refresque-se em cenotes e lagoas azuis de água doce escondidas em florestas no Ojos Indígenas e no Scape Park, onde os fanáticos por adrenalina podem descer de tirolesa e participar de explorações de cavernas.

Viva a exuberante paisagem dominicana em um safári “off-road”, passando por canaviais e pequenos sítios à beira da estrada. Ao longo do caminho, visite o principal local de peregrinação do país, a Basílica Nuestra Señora de la Altagracia, e sinta a importância do catolicismo, que detém mais 75% da preferência da população dominicana. O país é bastante visitado por canadenses, norte-americanos, argentinos, italianos e brasileiros.

Diversão nas noites de Punta Cana

A vida noturna em Punta Cana tem noites vibrantes, sempre recheadas de muita diversão, principalmente para os mais jovens. Aqueles que gostam de dançar até os pés ficarem cansados contam com baladas descoladas, além de festanças agitadas nas enormes marinas e lounges à beira-mar, com coquetéis, petiscos e charutos enrolados à mão.

Desde 2017, a região é um destino de cruzeiros, graças à Marina Cap Cana, que agora recebe navios de cruzeiro de luxo. Por terra, a rodovia Oscar de la Renta, também conhecida como Autopista del Coral, coloca os visitantes a menos de uma hora das praias de La Romana e de várias atrações; e a apenas duas horas e meia de Santo Domingo e sua cidade colonial.

Samaná é um refúgio isolado e paradisíaco, com praias selvagens e natureza exuberante Crédito: AurelioaPhoto | Shutterstock

Samaná: o paraíso dominicano

Projetando-se sobre a costa nordeste da República Dominicana e aquecendo-se nas águas do oceano, o paraíso natural da Península de Samaná é tão cobiçado hoje como era no século XVI. Os piratas escondiam-se em suas florestas exuberantes repletas de palmeiras, praias isoladas e cavernas secretas, enquanto as tropas europeias e haitianas competiam pelas águas profundas dessa baía protegida.

O Aeroporto Internacional El Catey é a porta de entrada para Samaná. Os entusiastas por esportes de vela encontrarão instalações completas para embarcações de até 46 m de comprimento em Puerto Bahía Marina, no extremo norte.

Por terra, modernas rodovias conectam a península aos pontos mais importantes, incluindo a Rodovia Santo Domingo-Samaná, ou rota 7, e o Boulevard Turístico del Atlántico em direção a Las Terrenas, oferecendo vistas deslumbrantes e sinuosas da costa da Baía de Cosón.

Belezas naturais de Samaná

Samaná é bem conectada por terra e ar, mas continua sendo o refúgio isolado e paradisíaco , em especial por suas praias selvagens, plantações de coco e florestas tropicais. Suas montanhas e vales formam rios cristalinos que alimentam o Atlântico enquanto se precipitam em direção às praias de areias brancas que se estendem por centenas de quilômetros ao redor da costa rochosa da península.