Pensando na sobremesa? Aprenda a fazer brigadeirão de biscoito wafer

Brigadeirão é uma sobremesa muito querida pelos capixabas. Com textura cremosa de pudim e o gostinho inconfundível e apaixonante do brigadeiro, o doce é uma ótima pedida para fechar o almoço de fim de semana.
Pensando nisso, HZ traz uma versão diferente, de brigadeirão feito com biscoito wafer de chocolate. Curtiu a ideia? Então confira abaixo o passo a passo da receita.
Brigadeirão com wafer
Rendimento: 8 a 10 fatias
Tempo de preparo: 2 horas + tempo de geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 2 horas + tempo de geladeira
Nível: fácil
Ingredientes:
- Para a massa:
- 1 lata de leite condensado
- 1 pacote de biscoito wafer de chocolate
- 1 lata de creme de leite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara de achocolatado
- Para a cobertura:
- 1 lata de leite condensado
- 3 colheres de achocolatado
- 1 colher (sopa) de margarina ou manteiga
- Granulado
Modo de preparo:
- Quebre os biscoitos wafer e reserve.
- Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, os ovos, o achocolatado e a manteiga. Misture com os biscoitos wafer quebrados e coloque em uma forma untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
- Leve ao forno em banho-maria coberto com papel-alumínio a 180ºC por volta de 60 ou 90 minutos.
- Espere esfriar para desenformar.
- Leve o brigadeirão à geladeira e mantenha refrigerado por aproximadamente três horas.
- Faça um brigadeiro mole para a cobertura e jogue por cima do brigadeirão. Decore com chocolate granulado.
Fonte: Vitarella. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.