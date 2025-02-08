Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cremosidade

Pensando na sobremesa? Aprenda a fazer brigadeirão de biscoito wafer

Receita do HZ é uma ótima pedida para o almoço de fim de semana. Rendimento é de 10 fatias, em média
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 08:00

Brigadeirão com wafer
Brigadeirão com wafer de chocolate: sobremesa prática para o fim de semana Crédito: Marca Vitarella
Brigadeirão é uma sobremesa muito querida pelos capixabas. Com textura cremosa de pudim e o gostinho inconfundível e apaixonante do brigadeiro, o doce é uma ótima pedida para fechar o almoço de fim de semana. 
Pensando nisso, HZ traz uma versão diferente, de brigadeirão feito com biscoito wafer de chocolate. Curtiu a ideia? Então confira abaixo o passo a passo da receita.   

Brigadeirão com wafer

Rendimento: 8 a 10 fatias
Tempo de preparo: 2 horas + tempo de geladeira
Nível: fácil
Ingredientes:
  • Para a massa:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 pacote de biscoito wafer de chocolate
  • 1 lata de creme de leite
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 3 ovos
  • 1 xícara de achocolatado
  • Para a cobertura:
  • 1 lata de leite condensado
  • 3 colheres de achocolatado
  • 1 colher (sopa) de margarina ou manteiga
  • Granulado
Modo de preparo:
  1. Quebre os biscoitos wafer e reserve.
  2. Bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, os ovos, o achocolatado e a manteiga. Misture com os biscoitos wafer quebrados e coloque em uma forma untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
  3. Leve ao forno em banho-maria coberto com papel-alumínio a 180ºC por volta de 60 ou 90 minutos.
  4. Espere esfriar para desenformar. 
  5. Leve o brigadeirão à geladeira e mantenha refrigerado por aproximadamente três horas.
  6. Faça um brigadeiro mole para a cobertura e jogue por cima do brigadeirão. Decore com chocolate granulado.
Fonte: Vitarella. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

De musse a brigadeirão, veja 4 receitas práticas de sobremesa

Saiba como fazer um delicioso brigadeirão usando a air fryer

Confira receita de bolo de chocolate com camadas de brigadeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados