Hotel do ES terá evento com aula-show de vinhos e jantar harmonizado

Nos próximos dias 4 e 5 de novembro, o Hotel Senac Ilha do Boi será palco de um evento inteiramente dedicado à culinária brasileira e aos melhores vinhos produzidos em território nacional.
Trata-se do Bem Brasileiro, que terá uma aula-show gratuita com exemplares da bebida elaborados no Brasil e um jantar temático harmonizado.
A aula, aberta ao público, acontecerá no dia 4 de novembro, a partir das 18h, e será conduzida pelo professor de Enologia e sommelier Franklin Bittencourt, referência no Espírito Santo quando o assunto é vinho.
Com mais de 15 anos de experiência acadêmica e fundador da Académie du Vin, Franklin vai ensinar técnicas de harmonização de vinhos nacionais com peixes e frutos do mar, carne vermelha, queijos e sobremesas.
No dia seguinte, 5 de novembro, a partir das 19h, entra em cena o jantar temático assinado pela chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi, Fabrícia Sarria, que elaborou o menu com base na essência da gastronomia brasileira.
Pirarucu ao forno com purê de castanhas e chips de banana verde, bolinho de feijoada e carne do sol com pirão de leite e macaxeira na manteiga de garrafa estão entre os pratos programados para a noite.
O valor do jantar é R$ 280 por pessoa, com entrada, prato principal e sobremesa. Todas as opções do menu serão harmonizadas com vinhos elaborados nas principais regiões vinícolas do Brasil. A lista inclui rótulos com uvas Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc da Serra Gaúcha, e espumantes oriundos da Serra da Mantiqueira.
As vagas para a aula-show gratuita são limitadas e os interessados já podem se inscrever pelo formulário disponível neste link: https://bit.ly/aulashowhsib. Já as reservas para o jantar temático são realizadas no setor de eventos do hotel pelos telefones (27) 99958-9406 e 3345-0111.
BEM BRASILEIRO
Quando: 4 e 5 de novembro de 2024
Onde: Hotel Senac Ilha do Boi. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória
Aula-show gratuita: 4/11, a partir das 18h. Inscrições gratuitas pelo link: https://bit.ly/aulashowhsib
Jantar harmonizado: 5/11, a partir das 19h, a R$ 280 por pessoa. Reservas: (27) 99958-9406 e 3345-0111.
Mais informações: @hotelsenacilhadoboi.
Quando: 4 e 5 de novembro de 2024
Onde: Hotel Senac Ilha do Boi. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória
Aula-show gratuita: 4/11, a partir das 18h. Inscrições gratuitas pelo link: https://bit.ly/aulashowhsib
Jantar harmonizado: 5/11, a partir das 19h, a R$ 280 por pessoa. Reservas: (27) 99958-9406 e 3345-0111.
Mais informações: @hotelsenacilhadoboi.