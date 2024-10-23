Restaurant Week no ES: 22ª edição tem menus a partir de R$ 54,90

- MENU CONVENCIONAL - Almoço a R$ 54,90 e jantar a R$ 69,90 por pessoa
- MENU PLUS - Almoço a R$ 68,90 e jantar a R$ 78,90 por pessoa
- MENU PREMIUM - Almoço a R$ 89 e jantar a R$ 109 por pessoa.
5 ESTREANTES NO 22º ES RESTAURANT WEEK
1
SABORES ASIÁTICOS
2
MENU CONTEMPORÂNEO
3
BACALHAU COM ALHO NEGRO
4
COZINHA INTERNACIONAL
5
JANTAR ITALIANO
10 MENUS PARA PROVAR EM VITÓRIA
- Almoço: Bruschetta de mignon e molho gorgonzola, Bruschetta de cogumelos frescos ao molho gorgonzola ou Ceviche de abobrinha e camarão (entrada); Ancho ao molho demi-glace com penne ao pomodoro da casa e pesto, Camarões empanados acompanhados por arroz de mariscos ou Cogumelos Bourguignon acompanhados por arroz de legumes (prato principal); Pudim de doce de leite, calda de caramelo e praliné de amendoim, Bolo de aipim e calda de caramelo e praliné de amendoim ou Gelato de parmesão com calda de goiabada e manjericão (sobremesa).
- Jantar: Bruschetta caprese ao molho pesto, Salada tropical (Mix de folhas, tomates e camarões ao pesto) ou Caldo de abóbora e carne seca (entrada); Risoto de costela e cebola caramelizada, Atum grelhado ao azeite e shoyu acompanhado por penne ao pomodoro ou Risoto de coco e pimenta rosa acompanhado por cogumelos Bourguignon (prato principal); Pavê de creme com geleia de morango, Bolo de chocolate do Chef com ganache de chocolate meio amargo e praline de amendoim ou Mousse de limão siciliano e calda de caramelo salgado de limão (sobremesa).
- Cozinha brasileira, regional e contemporânea. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Horários: de quinta a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 22h30. Mais informações: @_aoca.
- Jantar: Tartare de salmão com chips de batata/beterraba ou Suppli Al Telefono - bolinho frito de arroz recheado com moela de frango e muçarela, servido com molho pomodoro (entrada); Risoto de açafrão com ragu de costela ao vinho, Canelone à bolonhesa ou Carbonara com camarões ou Ravióli de brie e pera (prato principal); Sobremesa: Torta de limão com suspiro ou Tiramisù (sobremesa)
- Cozinha italiana. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 480, loja 3, Jardim Camburi, Vitória. Horários: de terça a quinta, das 19h às 23h; de sexta a sábado, das 19h às 23h30. Mais informações: @larusticacantina.
- Almoço: Paçoca de sol ou Dadinho de cuscuz (entrada); Baião de dois com mignon de sol ou Medalhão de mignon ao molho de mostarda Dijon com linguine (prato principal); Cheesecake de amora ou Flan com cobertura de goiabada (sobremesa).
- Jantar: Fonduta de gorgonzola com mignon ou Croquete de cupim (entrada); Risoto de funghi com ancho na parrilla ou Penne ao molho mediterrâneo com camarões (prato principal); Torta de pistache ou Pudim Romeu e Julieta (sobremesa).
- Parrilla. Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. Horários: de terça a domingo, das 11h30 às 16h e de segunda a quinta, das 12h às 16h. Mais informações: @terobrasaevinho.
- Almoço e jantar: Dadinhos de moqueca com chutney de abacaxi e camarão grelhado ou Bolinho de aipim com carne-seca, geleia de tomate e azeite de salsa (entrada); Sorbet de frutas vermelhas com blondie de chocolate branco, telha de merengue e coulis de frutas vermelhas ou Mil-folhas de goiabada com sorvete de queijo e geleia picante de goiabada (sobremesa).
- Almoço: Peixe cozido lentamente em especiarias, acompanhado de purê de batata assada com manteiga defumada e crocante de amêndoas ou Steak au Poivre com fettuccine Alfredo, crispy de cebola e molho rôti (prato principal).
- Jantar: Rigatoni em molho alla vodka e mix de frutos do mar, finalizado com stracciatella e azeite de manjericão ou Short rib de porco Duroc grelhado com especiarias e servido com batata rústica, brócolis salteados e demi-glace de porco (prato principal).
- Cozinhas mediterrânea e brasileira. Av. Dante Michelini, 330, Quiosque 1, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória. Horários: sábado e domingo, das 12h às 17h30, e de terça a domingo, das 18h às 23h30. Mais informações: @barlaventovix.
- Almoço: Pão de mandioca com pernil suíno, molho tarê e salada crua com maionese de gengibre ou Pamonha de forno, queijo meia cura e requeijão de tacho (entrada); Filé de peixe na telha, batata amassada, feijão de corda com salsa criolla e farofa de dendê, Cupim ao molho ferrugem com capellini na manteiga tostada e castanhas ou Arroz frito com cogumelo, quiabo, ervilha, cenoura, cebola roxa, pimentão vermelho, coentro, molho de soja, missô e gergelim torrado (prato principal); Quebra-queixo com caramelo e flor de sal ou Creme de sagu com calda de cassis e pralinê de amendoim (sobremesa).
- Cozinha brasileira. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, lojas 14/15, Mata da Praia, Vitória. Horários: de terça a domingo, das 11h às 15h. Mais informações: @dajubistro.
- Almoço: Tulipinhas de frango fritas e crocantes com molho agridoce levemente apimentado, Salada Primavera ou Tartar de atum com crispy de baroa (entrada); Chorizo argentino fatiado com batatas ao murro no perfume de alecrim e aioli de alho confitado, Lasanha de camarão com bacon crocante e molho rôti, Peixe grelhado com xerém de caju, vinagrete de feijão fradinho e pirão de leite ou Rigattoni ao molho romesco com lascas de Grana Padano (vegetariano) (prato principal); Pavê de chocolate com calda de chocolate de origem ou Creme de doce de leite com sorvete de morango, biscoitos amanteigados e flor de sal (sobremesas).
- Jantar: Brusqueta de stracciatella com tomate confit e crocante de Parma, Risole de vatapá com camarão ou Cogumelos recheados com cebola caramelizada e gorgonzola e crocante de caju (entrada); Rigattoni ao molho limone com camarões salteados na manteiga de sálvia e cubos de queijo, Risoto com iscas de queijo coalho, tiras de alcatra de sol, farofa de banana e picles de maxixe, Cogumelos grelhados na manteiga de tomilho com arroz de tomate confit, salsa de trufas e ovo de gema mole ou Oswaldo Aranha - contrafilé com alho tostado, arroz branco, farofinha de banana e fritas (prato principal); Brownie com gelato de baunilha e coulis de morango ou Musse de maracujá com ganache de chocolate meio amargo e crumble de cookies (sobremesa). Av. José Miranda Machado, Quiosque 8, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. Horários: Terça a sexta das 11h30 às 15h30
- Cozinha fusion. Av. José Miranda Machado, Quiosque 8, Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 15h30 e de terça a sábado, das 18h30 às 23h. Mais informações: @elgitanorestaurante.
- Almoço: Patacone com tartare de tomate, atum e maionese de alho queimado ou Salada morna de cogumelo, crocante de arroz e vinagrete de alga nori e folhas (entrada); Peixe ao molho de ervas acompanhado de rigatoni com molho cremoso de tomate defumado ou Baby beef com molho bourguignon, polenta de queijo e gremolata (prato principal); Cheesecake de caramelo ou Semifreddo de limão siciliano com praliné de castanha de caju e calda de frutas vermelhas (sobremesa).
- Cozinha mediterrânea. Rua Afonso Claudio, 60, Praia do Canto, Vitória. Horários: de terça a quinta, das 12h às 15h e sexta das 12h às 16h. Mais informações: @eliahrestaurante.
- Almoço: Cannoli de brandade de bacalhau com maionese de azeitona preta ou Bolinho de carne de panela (bolinho de carne de panela com aioli e picles de cebola roxa (entrada); Lasanha de massa fresca com ragu de rabada ou Costelinha de porco confitada com musseline de inhame, vinagrete de maxixe, farofa de Neston e molho rôti (prato principal); Bolo de cenoura com calda "durinha" de chocolate ou Musse de café (sobremesa).
- Cozinha afetiva. Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, lj 10 Galeria Sexta Avenida, Jardim da Penha, Vitória. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 15h30. Mais informações: @nozcomidaafetiva.
- Almoço: Minipizza com muçarela, tomate cereja, muçarela de búfala e pesto ou Massa de pizza em formato de rolinho com presunto, muçarela, alho poro e cream cheese (entrada); Ossobuco com molho de tomate cereja e ervas, acompanhado com mix de purê com batata baroa, batata inglesa e abóbora ou Tilápia com molho de ervas e alho acompanhada de risoto de legumes (prato principal); Bolo cocada com sorvete de creme e calda de laranja ou Profiteroles com sorvete de creme e calda de chocolate (sobremesa).
- Cozinha italiana. Sábado e domingo, das 11h30 às 16h. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. Praia do Canto: Rua João da Cruz, 290, Vitória. Mais informações: @figata.br.
- Almoço: Polentinha cremosa com ragu de cogumelos ou Panzanella - salada italiana feita com pão torrado, tomate, pepino, azeitonas pretas, parmesão, hortelã e limão (entrada); Espaguete da casa com fonduta de parmesão e pimenta-do-reino acompanhado por filé mignon suíno à milanesa, Tagliolini da casa com bisque cremoso e camarões rosa ou Lasanha vegetariana feita com massa da casa, recheada com berinjela, abobrinha, espinafre, molho de tomate e bechamel (prato principal); Meringata Alle Fragole (doce à base de creme de confeiteiro, morango e merengue) ou bolo de chocolate molhadinho servido com creme toffee de mascarpone (sobremesa).
- Cozinha italiana. Rua Tupinambás, 623, Jardim da Penha, Vitória. Horários: de terça a domingo, das 11h às 16h.
5 MENUS PARA PROVAR EM VILA VELHA
- Almoço: Empanada de carne, salada de verdes, croûtons, tomates, azeitonas e sementes ou Focaccia com molho de tomate, muçarela e manjericão (entrada); Baby beef com fettuccine ao creme de parmesão, Espaguete ao molho perfumado de camarão ou Bife de chorizo ao chimichurri, batatas douradas em alho e alecrim e vinagrete de grão-de-bico (prato principal); musse de doce de leite com castanhas caramelizadas e coulis de chocolate ou Brownie fudge de chocolate com chantili de menta (sobremesa).
- Jantar: Carpaccio de carne com focaccia, Casquinha de champignons salteados com gorgonzola, alho-poró e gratinada com parmesão ou Empanada caprese (entrada); Bife ancho com salteado de legumes e farofa deliciosa, Salmão confitado com molho de curry e camarões sobre musseline de batatas perfumadas ao limão ou Picanha às três pimentas sobre arroz de amêndoas e salteado de verdes (prato principal); Brownie fudge de chocolate com chantili de menta ou Creme brûlée (sobremesa).
- Cozinha argentina. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horários: de segunda a sexta, das 12h às 15h30. Mais informações: @argentoparrillavv.
- Almoço: Bruschetta de gruyère, Salada crua ou Caldo de feijão (entrada); Tilápia grelhada, com molho de limão, arroz com cenoura e purê de banana-da-terra ou Escondidinho de fraldinha, com arroz branco e vinagrete (prato principal); Mini musse de limão, mini musse de chocolate ou Abacaxi com canela (sobremesa).
- Steakhouse. Av. Luciano das Neves, 2418, Shopping Vila Velha, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horários: de segunda a sexta, das 11h30 às 15h. Mais informações: @fivesportbarvv.
- Almoço: Arancini de linguiça da roça com fonduta de parmesão ou Mix de folhas com cubos de atum, azeitona preta e ovos de codorna (entrada); Cupim, purê de abóbora com gorgonzola, farofa de socol e molho rôti, Sobrecoxa de frango confitada servida com arroz biro-biro e crispy de baroa, Rigatoni ao molho limone com farofinha de camarões sete barbas ou Tilápia empanada crocante com purê de batata e farofa de panko com olivas (prato principal); Pavê de biscoito champagne molhado no espumante servido com morangos frescos ou Brigadeirão de tabuleiro com caramelo salgado (sobremesa).
- Parrilla. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Horários: de terça a sexta, das 11h30 às 15h30 e de terça a quinta das 18h30 às 23h. Mais informações: @restaurantedonaguilar.
- Jantar: Bruschetta crocante com burrata cremosa, presunto Parma e pesto ou Focaccia crocante, coberta com grana padano e servida com molho da casa (entrada); Lagosta gratinada acompanhada por espaguete ao molho cremoso de camarão, tomate-cereja e pesto ou Bife de chorizo Angus grelhado, macio e suculento, servido com risoto de alho-poró e tomate seco (prato principal); Mil-folhas crocante com camadas de crema pasticcera e calda de morangos ou Petit Gâteau de chocolate com sorvete de creme (sobremesa).
- Cozinha italiana. Rua Hugo Musso, 1309, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a quinta, das 18h às 23h; sexta e sábado, das 18h às 23h30; domingo, das 18h às 22h30.
- Almoço: carpaccio clássico ou Bruschetta de tomate e manjericão (entrada); Peixe ao molho de alcaparras com legumes ou Bife de ancho com fettuccine ao molho Alfredo (prato principal); Torta de limão ou Pastel de Belém (sobremesa).
- Jantar: Carpaccio de peixe ou Bruschetta de cogumelos (entrada); Medalhão de mignon ao molho funghi com risoto de parmesão ou Meio polvo grelhado com batatas (prato principal); Tiramisú ou Pastel de Belém (sobremesa).
- Cozinha contemporânea. Rua Luiz Fernandes Reis, 441, Praia da Costa, Vila Velha. Horários: de terça a sábado, das 11h às 16h; domingo, das 11h às 17h.
Conheça outros participantes do festival
Também participam do ES Restaurant Week 2024 os seguintes restaurantes de Vitória: By Rock Steakhouse, Johnny Rockets, Kinsu Sushi Bar, Manhattan, Piu Especiarias, Repique, Tantra, Zattar, Bacco, Balthazar, Canto do Vinho, Coco Bambu, Focaccia Forno e Pizza, Hotel Senac Ilha do Boi, Ojo Carne e Brasa, Peppe Restaurante, Píer Aleixo, Pirão, Aleixo Restaurante, Tetto, Tomatto, Vilelê e Wine Garden. Em Vila Velha, também fazem parte da 22ª edição do evento Alambique, Coco Bambu, Domus Itálica, Five Sport Bar, Venitutti, Wine Garden e Maki Co.. Confira a lista completa de casas inscritas no circuito e seus respectivos menus promocionais no site do Restaurant Week (www.restaurantweek.com.br).
Quando: de 24 de outubro a 24 de novembro de 2024
Onde: em 50 restaurantes de Vitória e Vila Velha
Preços dos menus com entrada, prato e sobremesa: Convencional - R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar; Plus - R$ 68,90 no almoço e R$ 78,90 no jantar; Premium - R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar
Mais informações: @restaurantweekbrasil.