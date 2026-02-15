Editorias do Site
Geladinho gourmet de brigadeiro: veja receita refrescante para a folia

Você pode preparar essa guloseima irresistível para consumir em casa, na praia ou no bloquinho

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:00

Geladinho gourmet de brigadeiro
Geladinho gourmet de brigadeiro: dica para os dias quentes de folia Crédito: Marca Harald

Que tal provar uma versão refrescante do docinho mais querido do Brasil? Se você sabe qual é e também ama brigadeiro, aqui vai uma receita de geladinho (também conhecido pelos capixabas como chup-chup) feita com a guloseima para curtir na folia.

Você pode preparar esse geladinho gourmet de brigadeiro para consumir em casa ou para levar à praia ou ao bloquinho. Uma coisa é certa: todo mundo vai gostar e ainda querer repetir!

Confira abaixo as instruções de preparo, passo a passo. 

Geladinho gourmet de brigadeiro 

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado (395g)
  • 1 caixinha de creme de leite UHT (200g)
  • 150g de chocolate meio amargo 
  • 250ml de leite integral
  • ½ xícara (chá) de granulado de chocolate ao leite (90g)

Modo de preparo:

  1. Coloque o leite condensado, o creme de leite e o chocolate picado em uma panela e leve ao fogo médio. 
  2. Cozinhe por três minutos após ferver, mexendo sempre. 
  3. Adicione o leite e misture até obter um creme homogêneo. Deixe esfriar e misture o granulado de chocolate ao leite.
  4. Abra os saquinhos de geladinho com o cabo de uma espátula ou de uma colher de pau. 
  5. Coloque o funil, segurando a borda do saquinho na parte fina do funil, e despeje o creme de brigadeiro deixando três dedos de saquinho vazio para conseguir amarrá-lo. 
  6. Torça o saquinho e faça um nó. 
  7. Leve ao freezer por pelo menos seis horas antes de servir.

Fonte: Harald. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

