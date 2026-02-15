Geladinho gourmet de brigadeiro: veja receita refrescante para a folia

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:00
Que tal provar uma versão refrescante do docinho mais querido do Brasil? Se você sabe qual é e também ama brigadeiro, aqui vai uma receita de geladinho (também conhecido pelos capixabas como chup-chup) feita com a guloseima para curtir na folia.
Você pode preparar esse geladinho gourmet de brigadeiro para consumir em casa ou para levar à praia ou ao bloquinho. Uma coisa é certa: todo mundo vai gostar e ainda querer repetir!
Confira abaixo as instruções de preparo, passo a passo.
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Harald. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta