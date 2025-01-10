Mão na massa

Focaccia com alecrim e sal grosso: veja receita para o fim de semana

Pão italiano preparado com azeite mostra sua versatilidade como entrada ou acompanhamento para os mais diversos pratos
Evelize Calmon

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 11:00

Focaccia com alecrim e sal grosso: simples e saborosa Crédito: Pinterest
Simples de fazer e muito saborosa, a focaccia é um clássico da panificação italiana. Versátil, ela pode ir à mesa como entrada, acompanhamento e compor ótimos sanduíches. A tradicional, de alecrim com sal grosso, é a dica do HZ para o fim de semana.
Confira a receita abaixo, enviada ao HZ pelo chef Henrique Campos, da pizzaria Figurate Italian Food, de Curitiba.

Focaccia caseira com alecrim

Ingredientes:
  • 500g de farinha de trigo especial
  • 330g de água
  • 20g de fermento biológico fresco
  • 10g de sal fino
  • 30g de azeite
  • Azeite para regar
  • Sal grosso para finalizar
  • Alecrim a gosto
Modo de preparo:
  1. Em uma tigela, adicione a farinha e faça uma cova no centro. Coloque metade da água e misture. Adicione o restante da água e continue misturando até formar uma massa. Deixe descansar por 20 minutos para uma rápida autólise. Misture o fermento esfarelado, seguido do azeite e do sal. Sove a massa até ela ficar macia e homogênea.

Cinnamon roll: como fazer o famoso pão doce enrolado com canela

Versão com batedeira:

Misture a farinha e a água, utilizando o gancho de sova da batedeira até formar uma massa. Deixe descansar por 20 minutos. Após o descanso, adicione o fermento, azeite e sal. Bata até a massa ficar homogênea.

Descanso e modelagem:

  1. Modele a massa em uma bola, cubra e deixe descansar por duas horas, realizando dobras na massa após 30 minutos e 1 hora. A massa deve dobrar de tamanho.
  2. Unte uma forma com azeite ou forre com papel manteiga. Coloque a massa na forma e abra com as pontas dos dedos até cobrir toda a superfície. Cubra com um pano umedecido e deixe crescer por mais 1 a 2 horas.
  3. Preaqueça o forno a 230°C, com uma assadeira vazia na grade inferior. Passe azeite nas pontas dos dedos e faça os furinhos na massa. Regue com azeite, salpique sal grosso e alecrim desfolhado.
  4. Antes de colocar a focaccia no forno, despeje água na assadeira aquecida para gerar vapor. Asse a focaccia a 200°C de 15 a 20 minutos. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar.
“A fermentação natural é essencial para obter uma massa mais leve e saborosa. A paciência e o tempo investidos nesse processo fazem toda a diferença no sabor final da focaccia”, destaca o chef.
Fonte: Figurante Italian Food. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Veja Também

Focaccia com tomate cereja e alecrim: veja receita passo a passo

4 receitas surpreendentes com alecrim para o almoço

Aprenda 5 receitas simples e crocantes de torrada

