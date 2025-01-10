Focaccia com alecrim e sal grosso: veja receita para o fim de semana

Simples de fazer e muito saborosa, a focaccia é um clássico da panificação italiana. Versátil, ela pode ir à mesa como entrada, acompanhamento e compor ótimos sanduíches. A tradicional, de alecrim com sal grosso, é a dica do HZ para o fim de semana.
Confira a receita abaixo, enviada ao HZ pelo chef Henrique Campos, da pizzaria Figurate Italian Food, de Curitiba.
Focaccia caseira com alecrim
Ingredientes:
- 500g de farinha de trigo especial
- 330g de água
- 20g de fermento biológico fresco
- 10g de sal fino
- 30g de azeite
- Azeite para regar
- Sal grosso para finalizar
- Alecrim a gosto
Modo de preparo:
- Em uma tigela, adicione a farinha e faça uma cova no centro. Coloque metade da água e misture. Adicione o restante da água e continue misturando até formar uma massa. Deixe descansar por 20 minutos para uma rápida autólise. Misture o fermento esfarelado, seguido do azeite e do sal. Sove a massa até ela ficar macia e homogênea.
Versão com batedeira:
Misture a farinha e a água, utilizando o gancho de sova da batedeira até formar uma massa. Deixe descansar por 20 minutos. Após o descanso, adicione o fermento, azeite e sal. Bata até a massa ficar homogênea.
Descanso e modelagem:
- Modele a massa em uma bola, cubra e deixe descansar por duas horas, realizando dobras na massa após 30 minutos e 1 hora. A massa deve dobrar de tamanho.
- Unte uma forma com azeite ou forre com papel manteiga. Coloque a massa na forma e abra com as pontas dos dedos até cobrir toda a superfície. Cubra com um pano umedecido e deixe crescer por mais 1 a 2 horas.
- Preaqueça o forno a 230°C, com uma assadeira vazia na grade inferior. Passe azeite nas pontas dos dedos e faça os furinhos na massa. Regue com azeite, salpique sal grosso e alecrim desfolhado.
- Antes de colocar a focaccia no forno, despeje água na assadeira aquecida para gerar vapor. Asse a focaccia a 200°C de 15 a 20 minutos. Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar.
“A fermentação natural é essencial para obter uma massa mais leve e saborosa. A paciência e o tempo investidos nesse processo fazem toda a diferença no sabor final da focaccia”, destaca o chef.
Fonte: Figurante Italian Food.