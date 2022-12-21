De sucos a sanduíches: veja dicas de alimentação saudável no verão

Muitas vezes, parece difícil manter equilibrada a alimentação no verão. Motivos não faltam: calor, correria com as festas, comemorações, falta de apetite ou “tranqueiras” que costumamos comer. Mas o problema é que tudo tem seu preço. Desse modo, o resultado desse desequilíbrio é um prejuízo ao corpo, com deficiência de minerais e vitaminas.
No entanto, o verão está chegando e vamos te ajudar a fazer diferente este ano. Confira abaixo algumas dicas de como manter, nessa época, uma alimentação saudável (veja mais dicas aqui!). E, de bônus, conheça receitas bem práticas de lanches que podem substituir uma refeição.
Como cuidar da alimentação no verão
Antes de mais nada, lembramos que, quando falamos em alimentação no verão, não nos referimos apenas ao que comemos. A hidratação não só está incluída como é fundamental para manter o corpo saudável.
Para isso, não há nada melhor do que água (veja aqui a quantidade certa para você). Isso porque, entre outros benefícios, ela ajuda a manter nossa temperatura corporal e eliminar toxinas. Portanto, mantenha uma garrafinha de água sempre por perto.
Mas você também pode completar sua hidratação com chás naturais gelados e sucos. Mas atenção: nada de sucos artificiais!
O ideal são sucos naturais, feitos mesmo com a fruta. Inclusive, neste artigo aqui de sucos vibracionais para o verão, há duas receitas dessa bebida em uma combinação com Aromaterapia.
Em relação ao chá, você pode escolher opções diuréticas, como:
- Chá de hibisco;
- Chá de salsinha;
- Chá da casca do abacaxi (basta lavar bem a casca, colocar em panela que não seja de alumínio, cobrir de água e ferver);
- Chá de hortelã, que ajuda a refrescar.
Refeições leves garantem mais energia
A alimentação no verão pede pratos mais leves. Por isso, vale a pena rever o cardápio e incluir opções que beneficiam o funcionamento do seu organismo. Desse modo, uma boa pedida são os alimentos diuréticos:
- Folhas verdes em geral
- Alface
- Abacaxi
- Água de coco
- Pepino
- Abobrinha
- Chuchu
- Melancia
- Melão
Outro item que combina com a estação são os sorvetes. Neste caso, prefira os de frutas, com poucos ingredientes e sem nomes estranhos. Simples e saudável.
Além disso, para garantir uma boa alimentação no verão, EVITE:
- Açúcar (que inflama)
- Sal em excesso
- Temperos industrializados (além de serem péssimos para a saúde, ainda deixam seu corpo inchado)
Receitas que vão fazer a diferença no seu dia a dia
É natural que nosso apetite diminua no verão, porque, no calor, o corpo precisa de menos energia para manter sua temperatura. Com isso, sentimos menos fome.
Por isso, é possível trocar as refeições por pratos mais leves, como uma salada ou um sanduíche.
Separamos duas receitas de lanches saudáveis que podem substituir almoço ou jantar – ou mesmo algum lanchinho pela manhã, tarde ou noite. Assim, você ganha energia e saúde para aproveitar ao máximo essa estação do ano.
Anote aí:
- SANDUÍCHE MEDITERRÂNEO:
- Ingredientes (para 1 pessoa):
- 1 tomate firme para salada
- 1 muçarela de búfala média
- 1 colher de sobremesa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 1 colher de sopa de manjericão picado e 2 folhinhas para decoração
- 2 azeitonas pretas picadinhas
- 2 fatias de pão integral de fermentação natural ou de pão sem glúten
- Preparo:
- Montar em camadas: tomate (polvilhar o sal e a pimenta-do-reino), queijo, tomate, azeite.
- Enfeitar com as folhinhas de manjericão.
- Colocar a fatia de pão no prato e as azeitonas por cima.
- O tomate é rico em licopeno, um poderoso antioxidante que combate os radicais livres e contribui para uma pele bonita.
- SANDUÍCHE TROPICAL:
- Ingredientes (para 1 pessoa):
- 1 ciabatta de fermentação natural
- Folhas de rúcula
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 fatia de manga cortada em cubinhos
- 1 bola de muçarela de búfala
- Sal a gosto
- 1 colher de sobremesa de maionese
- Preparo:
- Passar a maionese no pão.
- Colocar as folhas de rúcula e temperar com sal e azeite.
- Colocar o queijo.
- Acrescentar a manga em cubinhos.
- Está pronto! Rápido e delicioso!
- A manga contém fibras que saciam e liberam glicose lentamente, dando energia prolongada e sem comprometer a cintura. Por outro lado, a rúcula é rica em sais minerais. Dica: se acha o sabor da rúcula muito acentuado, você pode misturá-la com alface-americana.
Assim, para acompanhar, que tal um smoothie caprichado?
- SMOOTHIE ROSADO
- Bater uma polpa de frutas vermelhas ou morangos com 1 banana congelada (congelar a banana bem madura, de preferência nanica em pedaços).
- Adicionar 1 copo pequeno de bebida vegetal.
Viu como é possível manter o equilíbrio na alimentação no verão? Portanto, com essas dicas, você pode aproveitar as delícias dessa estação com muito mais disposição e energia.
Bom proveito!
Amanda Regina: Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a [email protected]