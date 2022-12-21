De sucos a sanduíches: veja dicas de alimentação saudável no verão

Chegou a hora de falar sobre alimentação no verão Crédito: Personare

Muitas vezes, parece difícil manter equilibrada a alimentação no verão. Motivos não faltam: calor, correria com as festas, comemorações, falta de apetite ou “tranqueiras” que costumamos comer. Mas o problema é que tudo tem seu preço. Desse modo, o resultado desse desequilíbrio é um prejuízo ao corpo, com deficiência de minerais e vitaminas.

Como cuidar da alimentação no verão

Antes de mais nada, lembramos que, quando falamos em alimentação no verão, não nos referimos apenas ao que comemos. A hidratação não só está incluída como é fundamental para manter o corpo saudável.

Mas você também pode completar sua hidratação com chás naturais gelados e sucos. Mas atenção: nada de sucos artificiais!

Suco de laranja é uma fonte natural de vitamina C Crédito: Pexels

Em relação ao chá, você pode escolher opções diuréticas, como:

Chá de hibisco;

Chá de salsinha;



Chá da casca do abacaxi (basta lavar bem a casca, colocar em panela que não seja de alumínio, cobrir de água e ferver);



Chá de hortelã, que ajuda a refrescar.



Refeições leves garantem mais energia

A alimentação no verão pede pratos mais leves. Por isso, vale a pena rever o cardápio e incluir opções que beneficiam o funcionamento do seu organismo. Desse modo, uma boa pedida são os alimentos diuréticos:

Folhas verdes em geral

Alface



Abacaxi



Água de coco



Pepino



Abobrinha



Chuchu



Melancia



Melão



Outro item que combina com a estação são os sorvetes. Neste caso, prefira os de frutas, com poucos ingredientes e sem nomes estranhos. Simples e saudável.

Além disso, para garantir uma boa alimentação no verão, EVITE:

Açúcar (que inflama)

Sal em excesso



Temperos industrializados (além de serem péssimos para a saúde, ainda deixam seu corpo inchado)



Receitas que vão fazer a diferença no seu dia a dia

É natural que nosso apetite diminua no verão, porque, no calor, o corpo precisa de menos energia para manter sua temperatura. Com isso, sentimos menos fome.

Por isso, é possível trocar as refeições por pratos mais leves, como uma salada ou um sanduíche.

Separamos duas receitas de lanches saudáveis que podem substituir almoço ou jantar – ou mesmo algum lanchinho pela manhã, tarde ou noite. Assim, você ganha energia e saúde para aproveitar ao máximo essa estação do ano.

Anote aí:

SANDUÍCHE MEDITERRÂNEO:

Ingredientes (para 1 pessoa):



1 tomate firme para salada



1 muçarela de búfala média



1 colher de sobremesa de azeite



Sal e pimenta-do-reino a gosto



1 colher de sopa de manjericão picado e 2 folhinhas para decoração



2 azeitonas pretas picadinhas



2 fatias de pão integral de fermentação natural ou de pão sem glúten





Preparo:



Montar em camadas: tomate (polvilhar o sal e a pimenta-do-reino), queijo, tomate, azeite.



Enfeitar com as folhinhas de manjericão.



Colocar a fatia de pão no prato e as azeitonas por cima.





O tomate é rico em licopeno, um poderoso antioxidante que combate os radicais livres e contribui para uma pele bonita.



Sanduíche caprese é ótimo para o verão Crédito: Shutterstock

SANDUÍCHE TROPICAL:

Ingredientes (para 1 pessoa):



1 ciabatta de fermentação natural



Folhas de rúcula



1 colher de sopa de azeite



1 fatia de manga cortada em cubinhos



1 bola de muçarela de búfala



Sal a gosto



1 colher de sobremesa de maionese





Preparo:



Passar a maionese no pão.



Colocar as folhas de rúcula e temperar com sal e azeite.



Colocar o queijo.



Acrescentar a manga em cubinhos.



Está pronto! Rápido e delicioso!





A manga contém fibras que saciam e liberam glicose lentamente, dando energia prolongada e sem comprometer a cintura. Por outro lado, a rúcula é rica em sais minerais. Dica: se acha o sabor da rúcula muito acentuado, você pode misturá-la com alface-americana.



Assim, para acompanhar, que tal um smoothie caprichado?

SMOOTHIE ROSADO

Bater uma polpa de frutas vermelhas ou morangos com 1 banana congelada (congelar a banana bem madura, de preferência nanica em pedaços).



Adicionar 1 copo pequeno de bebida vegetal.

Viu como é possível manter o equilíbrio na alimentação no verão? Portanto, com essas dicas, você pode aproveitar as delícias dessa estação com muito mais disposição e energia.



Bom proveito!