Festival gastronômico no Norte do ES terá até churros de moqueca

Churros de moqueca de camarão do Churros BondBoca Crédito: Tasty Click

Festival da Moqueca de Conceição da Barra, que chega à sua sexta edição no feriado prolongado, entre os dias 14 e 17 de novembro, no Cais da Barra, com entrada gratuita. Prato ícone da gastronomia capixaba, a moqueca é protagonista de mais um festival gastronômico em 2024, desta vez no Litoral Norte do Estado. É o, que chega à sua sexta edição no feriado prolongado, entre os dias 14 e 17 de novembro, no Cais da Barra, com entrada gratuita.

Roberto Malacarne. Conhecido por sediar o preparo da maior moqueca capixaba do mundo em edições anteriores, o evento vai inaugurar uma nova roupagem da receita, elaborada pelo chef do restaurante Casarão,

"Neste ano, não vamos fazer no tacho gigante ou na maior panela de barro do mundo, pois a ideia é oferecer uma experiência gastronômica diferente. Faremos 1 mil kits de moquecas para duas pessoas, contendo uma panela de barro, uma tábua estilo piquenique e duas porções de arroz e pirão em embalagens descartáveis ecologicamente corretas", explica Roberto.

No primeiro lote, cada Kit Moqueca do Casarão vai custar R$ 60, e os clientes poderão acompanhar o preparo de seu prato ao vivo, na praça do cais. No mesmo local, estarão reunidas 15 barracas, de restaurantes, associações e empreendedores locais, que servirão pratos e petiscos à base de frutos do mar.



Kit Moqueca para duas pessoas é a novidade do restaurante Casarão Crédito: Restaurante Casarão

A lista inclui desde camarão frito até churros de moqueca de camarão, passando por acarajé, arroz cremoso de polvo, peroá frito, bolinho de aipim recheado com siri, camarão no coco e versões variadas da moqueca capixaba. Os preços das porções variam entre R$ 25 e R$ 50. Confira o cardápio completo:

MASSA SHOW - Escondidinho de peroá e banana-da-terra (R$ 30) | Pastel frito com moqueca de Peroá (R$ 30/oito unidades)

- Escondidinho de peroá e banana-da-terra (R$ 30) | Pastel frito com moqueca de Peroá (R$ 30/oito unidades) VAMP - Camarão VM empanado com toque de caranguejo (R$ 35/cinco unidades) | Pescadinha frita (R$ 35)

- Camarão VM empanado com toque de caranguejo (R$ 35/cinco unidades) | Pescadinha frita (R$ 35) ATUR - Camarão frito (R$ 30)

- Camarão frito (R$ 30) CHURROS BONDBOCA - Churros de moqueca de camarão (R$ 20) | Batata frita com cheddar e bacon (R$ 25)



- Churros de moqueca de camarão (R$ 20) | Batata frita com cheddar e bacon (R$ 25) PETISCARIA REI DO BAIÃO - Escabeche de peroá com arroz e purê de banana-da-terra (R$ 30) | Risoles (R$ 30)

- Escabeche de peroá com arroz e purê de banana-da-terra (R$ 30) | Risoles (R$ 30) ACARAJÉ DA DANI - Acarajé com moqueca de peixe desfiado (R$ 20) - Porção de miniacarajé (R$ 40/sete unidades)

- Acarajé com moqueca de peixe desfiado (R$ 20) - Porção de miniacarajé (R$ 40/sete unidades) NO TOM - Moquequinha de sururu (R$ 30) | Croquete de camarão (R$ 30)

- Moquequinha de sururu (R$ 30) | Croquete de camarão (R$ 30) MARIANA CAFETERIA - Empada de moqueca de peixe (R$ 12) | Doces a partir de R$ 10)

- Empada de moqueca de peixe (R$ 12) | Doces a partir de R$ 10) COMER REZANDO - Moquequinha de peroá desfiado gratinada (R$ 35) | Porção de bolinhos de aipim recheados com siri/camarão (R$ 30)

- Moquequinha de peroá desfiado gratinada (R$ 35) | Porção de bolinhos de aipim recheados com siri/camarão (R$ 30) CASARÃO DO CAIS - Moquequinha de cassiri com farofa e torradas (R$ 30) | Peroá frito com farofa e vinagrete (R$ 30)

- Moquequinha de cassiri com farofa e torradas (R$ 30) | Peroá frito com farofa e vinagrete (R$ 30) BARRACA GUAXIMAR - Moquequinha de catado de lagosta com farofa crocante e vinagrete (R$ 30) | ⁠Camarão no coco (R$ 35)

- Moquequinha de catado de lagosta com farofa crocante e vinagrete (R$ 30) | ⁠Camarão no coco (R$ 35) ESTAÇÃO DRINKS - Arroz cremoso de polvo com camarão (R$ 35) | Casquinha de siri (R$ 30)

- Arroz cremoso de polvo com camarão (R$ 35) | Casquinha de siri (R$ 30) ESTAÇÃO CARANGO DRINKS - Linguine de moqueca de camarão (R$ 30) | Combinado de Camarão (camarão descascado empanado com fritas/R$ 30)

- Linguine de moqueca de camarão (R$ 30) | Combinado de Camarão (camarão descascado empanado com fritas/R$ 30) RESTAURANTE ABROLHOS - Moquequinha de puã de caranguejo (R$ 35) | Carne de sol com aipim (R$ 50)

- Moquequinha de puã de caranguejo (R$ 35) | Carne de sol com aipim (R$ 50) KINTAL DO CORAL - Lasanha de camarão com molho de peroá desfiado com banana-da-terra e arroz (R$ 35) | Isca de frango com fritas (R$ 30)

Outras opções nas barracas

A música também está garantida na programação, que terá início na noite de quinta-feira (14), a partir das 18h. Axé, samba, sertanejo, MPB e pop rock fazem parte do repertório, composto por 12 bandas e artistas locais. Veja os horários a seguir.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA (14/11)

18h - Abertura da praça de alimentação

18h30 - Parmênio (MPB)

22h - Saulo Camilo e Banda (pop, rock e MPB) SEXTA-FEIRA (15/11)

11h - Abertura da praça de alimentação

11h - Fred (MPB)

15h - Oi Thi (pagode e axé)

20h - Leony (pop rock)

22h30 - Ester Fraga (sertanejo) SÁBADO (16/11)

11h - Abertura da praça de alimentação

11h - Taty Felício e Banda (axé 90)

15h - Rafael Bidu (roda de samba e pagode)

20h - Preto Alves (MPB e axé)

23h - Juliano Couto (sertanejo e axé) DOMINGO (17/11)

11h - Abertura da praça de alimentação

11h - Tim Cruz e Banda (MPB e pop rock)

18h - Banda Agitus (axé)