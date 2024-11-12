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Festival gastronômico no Norte do ES terá até churros de moqueca

Conceição da Barra recebe a sexta edição do Festival da Moqueca, com opções a partir de R$ 25 e nova versão da moqueca gigante
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 17:27

Churros de moqueca de camarão do BondBoca no 6º Festival da Moqueca em Conceição da Barra
Churros de moqueca de camarão do Churros BondBoca  Crédito: Tasty Click
Prato ícone da gastronomia capixaba, a moqueca é protagonista de mais um festival gastronômico em 2024, desta vez no Litoral Norte do Estado. É o Festival da Moqueca de Conceição da Barra, que chega à sua sexta edição no feriado prolongado, entre os dias 14 e 17 de novembro, no Cais da Barra, com entrada gratuita. 
Conhecido por sediar o preparo da maior moqueca capixaba do mundo em edições anteriores, o evento vai inaugurar uma nova roupagem da receita, elaborada pelo chef do restaurante Casarão, Roberto Malacarne.
"Neste ano, não vamos fazer no tacho gigante ou na maior panela de barro do mundo, pois a ideia é oferecer uma experiência gastronômica diferente. Faremos 1 mil kits de moquecas para duas pessoas, contendo uma panela de barro, uma tábua estilo piquenique e duas porções de arroz e pirão em embalagens descartáveis ecologicamente corretas", explica Roberto. 

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No primeiro lote, cada Kit Moqueca do Casarão vai custar R$ 60, e os clientes poderão acompanhar o preparo de seu prato ao vivo, na praça do cais. No mesmo local, estarão reunidas 15 barracas, de restaurantes, associações e empreendedores locais, que servirão pratos e petiscos à base de frutos do mar.  
Moqueca do restaurante Casarão no 6º Festival da Moqueca em Conceição da Barra
Kit Moqueca para duas pessoas é a novidade do restaurante Casarão Crédito: Restaurante Casarão
A lista inclui desde camarão frito até churros de moqueca de camarão, passando por acarajé, arroz cremoso de polvo, peroá frito, bolinho de aipim recheado com siri, camarão no coco e versões variadas da moqueca capixaba. Os preços das porções variam entre R$ 25 e R$ 50. Confira o cardápio completo:    
  • MASSA SHOW - Escondidinho de peroá e banana-da-terra (R$ 30) | Pastel frito com moqueca de Peroá (R$ 30/oito unidades)
  • VAMP - Camarão VM empanado com toque de caranguejo (R$ 35/cinco unidades) | Pescadinha frita (R$ 35)
  • ATUR - Camarão frito (R$ 30)
  • CHURROS BONDBOCA - Churros de moqueca de camarão (R$ 20) | Batata frita com cheddar e bacon (R$ 25)
  • PETISCARIA REI DO BAIÃO - Escabeche de peroá com arroz e purê de banana-da-terra (R$ 30) | Risoles (R$ 30)
  • ACARAJÉ DA DANI - Acarajé com moqueca de peixe desfiado (R$ 20) - Porção de miniacarajé (R$ 40/sete unidades)
  • NO TOM - Moquequinha de sururu (R$ 30) | Croquete de camarão (R$ 30)
  • MARIANA CAFETERIA - Empada de moqueca de peixe (R$ 12) | Doces a partir de R$ 10)
  • COMER REZANDO - Moquequinha de peroá desfiado gratinada (R$ 35) | Porção de bolinhos de aipim recheados com siri/camarão (R$ 30)
  • CASARÃO DO CAIS - Moquequinha de cassiri com farofa e torradas (R$ 30) | Peroá frito com farofa e vinagrete (R$ 30)
  • BARRACA GUAXIMAR - Moquequinha de catado de lagosta com farofa crocante e vinagrete (R$ 30) | ⁠Camarão no coco (R$ 35)
  • ESTAÇÃO DRINKS - Arroz cremoso de polvo com camarão (R$ 35) | Casquinha de siri (R$ 30)
  • ESTAÇÃO CARANGO DRINKS - Linguine de moqueca de camarão (R$ 30) | Combinado de Camarão (camarão descascado empanado com fritas/R$ 30)
  • RESTAURANTE ABROLHOS - Moquequinha de puã de caranguejo (R$ 35) | Carne de sol com aipim (R$ 50)
  • KINTAL DO CORAL - Lasanha de camarão com molho de peroá desfiado com banana-da-terra e arroz (R$ 35) | Isca de frango com fritas (R$ 30)

Outras opções nas barracas

A música também está garantida na programação, que terá início na noite de quinta-feira (14), a partir das 18h. Axé, samba, sertanejo, MPB e pop rock fazem parte do repertório, composto por 12 bandas e artistas locais. Veja os horários a seguir.    

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA (14/11) 
  • 18h - Abertura da praça de alimentação
  • 18h30 - Parmênio (MPB)
  • 22h - Saulo Camilo e Banda (pop, rock e MPB)
SEXTA-FEIRA (15/11)
  • 11h - Abertura da praça de alimentação
  • 11h - Fred (MPB)
  • 15h - Oi Thi (pagode e axé)
  • 20h - Leony (pop rock)
  • 22h30 - Ester Fraga (sertanejo)
SÁBADO (16/11)
  • 11h - Abertura da praça de alimentação
  • 11h - Taty Felício e Banda (axé 90)
  • 15h - Rafael Bidu (roda de samba e pagode)
  • 20h - Preto Alves (MPB e axé)
  • 23h - Juliano Couto (sertanejo e axé)
DOMINGO (17/11)
  • 11h - Abertura da praça de alimentação
  • 11h - Tim Cruz e Banda (MPB e pop rock)
  • 18h - Banda Agitus (axé)
6º FESTIVAL DA MOQUECA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Quando: de 14 a 17 de novembro de 2024
Onde: Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra
Entrada gratuita
Mais informações: @maiormoquecadomundo.

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