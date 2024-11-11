Festival de sorvete agita Vila Velha com degustação e brincadeiras

Evento vai celebrar a diversidade de sabores do sorvete Crédito: Shutterstock

Vila Velha se prepara para receber, neste sábado (16) e domingo (17), o Festival Capixaba do Sorvete 2024, um evento gastronômico que celebra a diversidade de sabores do alimento gelado que é a cara do verão.

Com entrada gratuita e atividades para toda a família, o evento terá sua estrutura montada no final da Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em uma área de fácil acesso e alta circulação de moradores e turistas.

Com 22 estandes das principais indústrias locais de sorvetes e picolés, oferecendo degustação e venda de produtos para o público, o evento também terá uma fábrica de sorvetes montada no local, proporcionando uma experiência única ao exibir o processo de fabricação ao vivo, conduzido por mestres sorveteiros.

A estrutura, que inclui uma praça de alimentação com programação musical, promete oferecer uma experiência completa para os visitantes, combinando lazer e gastronomia em um ambiente descontraído.

No sábado (16), a programação musical será aberta com uma apresentação da cantora Bia Garcia e encerrada com o show de Bob Raslaclone.

Já no domingo (17), o festival contará com a oficina de percussão reciclável Kastanha - Projeto Som do Lixo e com o show da cantora Monique Rocha.

Para garantir diversão a todos os públicos, o festival terá ainda uma área kids com atividades recreativas, pintura facial, brincadeiras, personagens animados, cama elástica e diversos brinquedos.

Segundo a organização, estima-se um público de aproximadamente 5 mil pessoas durante os dois dias do festival, abrangendo consumidores em geral, empresários do setor de sorvetes, gestores e fornecedores.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

SÁBADO (16/11)

10h às 20h: Comercialização e degustação de sorvetes



11h às 12h: Cerimônia de abertura oficial



13h às 15h: Show de Bia Garcia



13h às 20h: Apresentações na Fábrica In Loco



19h às 21h: Show de Bob Raslaclone



Programação musical e recreativa ao longo do dia

DOMINGO (17/11)

10h às 20h: Comercialização e degustação de sorvetes



11h às 15h: Apresentações na Fábrica In Loco



13h às 15h: Oficina de percussão reciclável com Kastanha - Projeto Som do Lixo



17h às 19h: Show de Monique Rocha



Programação musical e recreativa ao longo do dia

