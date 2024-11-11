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Festival de sorvete agita Vila Velha com degustação e brincadeiras

Festival Capixaba de Sorvete 2024 vai reunir 22 estandes das principais indústrias locais de sorvetes e picolés. A entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 18:45

Dia do Sorvete
Evento vai celebrar a diversidade de sabores do sorvete Crédito: Shutterstock
Vila Velha se prepara para receber, neste sábado (16) e domingo (17), o Festival Capixaba do Sorvete 2024, um evento gastronômico que celebra a diversidade de sabores do alimento gelado que é a cara do verão.
Com entrada gratuita e atividades para toda a família, o evento terá sua estrutura montada no final da Avenida Champagnat, na Praia da Costa, em uma área de fácil acesso e alta circulação de moradores e turistas.
Com 22 estandes das principais indústrias locais de sorvetes e picolés, oferecendo degustação e venda de produtos para o público, o evento também terá uma fábrica de sorvetes montada no local, proporcionando uma experiência única ao exibir o processo de fabricação ao vivo, conduzido por mestres sorveteiros.

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A estrutura, que inclui uma praça de alimentação com programação musical, promete oferecer uma experiência completa para os visitantes, combinando lazer e gastronomia em um ambiente descontraído.
No sábado (16), a programação musical será aberta com uma apresentação da cantora Bia Garcia e encerrada com o show de Bob Raslaclone.
Já no domingo (17), o festival contará com a oficina de percussão reciclável Kastanha - Projeto Som do Lixo e com o show da cantora Monique Rocha.
Para garantir diversão a todos os públicos, o festival terá ainda uma área kids com atividades recreativas, pintura facial, brincadeiras, personagens animados, cama elástica e diversos brinquedos. 
Segundo a organização, estima-se um público de aproximadamente 5 mil pessoas durante os dois dias do festival, abrangendo consumidores em geral, empresários do setor de sorvetes, gestores e fornecedores.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

SÁBADO (16/11)
  • 10h às 20h: Comercialização e degustação de sorvetes
  • 11h às 12h: Cerimônia de abertura oficial
  • 13h às 15h: Show de Bia Garcia
  • 13h às 20h: Apresentações na Fábrica In Loco
  • 19h às 21h: Show de Bob Raslaclone
  • Programação musical e recreativa ao longo do dia
DOMINGO (17/11)
  • 10h às 20h: Comercialização e degustação de sorvetes
  • 11h às 15h: Apresentações na Fábrica In Loco
  • 13h às 15h: Oficina de percussão reciclável com Kastanha - Projeto Som do Lixo
  • 17h às 19h: Show de Monique Rocha
  • Programação musical e recreativa ao longo do dia
FESTIVAL CAPIXABA DE SORVETE 2024
Quando: sábado (16), das 10h às 20h, e domingo (17), das 10h às 18h
Onde: Av. Antônio Gil Veloso, Marco da Praia da Costa, na altura da Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha
Entrada gratuita
Realização: Sindicato da Indústria de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados, Liofilizados do Estado do Espírito Santo (Sincongel) e Dupla Produções e Eventos
Mais informações: @festivalcapixabadesorvete.

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