Festival de vinhos agita Vila Velha com rock e pop dos anos 1980

de

25 e 28 de julho e de 1 a 4 de agosto de 2024

no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha.

Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha

quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 17h à 1h

Em Busca do Vinho (opções de Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França e Geórgia) e cervejarias Kingbier, Hood, Vikings, Big Step e Convento. Drinques:

Girassol Drinks

Felipe Espetos (espetinhos), Mr. Chilli’s, Gosto Português, Pizzas do Chef e Brasa Burger.