Festival de vinhos agita Vila Velha com rock e pop dos anos 1980

O Festival de Vinho do Boulevard Shopping Vila Velha chega à sua segunda edição a partir da próxima quinta-feira (25), exatamente um ano após o primeiro evento, com shows de rock, pop, axé e pagode. A entrada é gratuita e a programação compreende dois finais de semana.
Neste ano, o festival acontece entre os dias 25 e 28 de julho e 1º a 4 de agosto, no estacionamento do Boulevard, em Itaparica. Na lista de comes e bebes, o destaque fica para os vinhos finos nacionais e de países como Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França e Geórgia.
Também estarão presentes as cervejarias capixabas Kingbier, Hood, Vikings, Big Step e Convento, com muito chope artesanal, para acompanhar o cardápio composto de espetinhos, pizzas, hambúrguer e comidas portuguesa e mexicana.
Para o palco, estão programados 15 shows musicais, alguns deles de atrações nacionais, como André Lelis, representante do axé, e o trio de ícones dos anos 1980 Sylvinho Blau Blau, João Penca e Dr. Silvana.
Cadu Caruzo, cover de Cazuza, vai abrir a programação musical na quinta (25) com um show repleto de sucessos do cantor e compositor, integrante da primeira formação do Barão Vermelho, como “Maior Abandonado”, “Bete Balanço” e “Pro Dia Nascer Feliz”.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
PRIMEIRA SEMANA
- Quinta-feira (25/07):
- 21h - Cadu Caruso (cover de Cazuza)
- Sexta-feira (26/07):
- 20h - Sheep & Parafina
- 22h - André Lelis (axé)
- Sábado (27/07):
- 20h - The Crew
- 22h - Back to the Past
- Domingo (28/07):
- 19h - Banda 027
- 21h - Jackson Lima
- Quinta-feira (1/08):
- 21h - Ubando
- Sexta-feira (2/08):
- 20h - Vinícius Ayres
- 22h - Noite New Wave com Silvinho Blau Blau, João Penca e Dr. Silvana
- Sábado (3/08):
- 20h - Fixer (cover Pearl Jam)
- 22h - Dona Fran
- Domingo (4/08):
- 19h - Samba On
- 21h - Pele Morena.
FESTIVAL DE VINHO DO BOULEVARD
Quando: de 25 e 28 de julho e de 1 a 4 de agosto de 2024
Onde: no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Horários: quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 17h à 1h
Entrada gratuita
Expositores de bebida: Em Busca do Vinho (opções de Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França e Geórgia) e cervejarias Kingbier, Hood, Vikings, Big Step e Convento. Drinques: Girassol Drinks
Expositores de comida: Felipe Espetos (espetinhos), Mr. Chilli’s, Gosto Português, Pizzas do Chef e Brasa Burger.
Quando: de 25 e 28 de julho e de 1 a 4 de agosto de 2024
Onde: no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
Horários: quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 17h à 1h
Entrada gratuita
Expositores de bebida: Em Busca do Vinho (opções de Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França e Geórgia) e cervejarias Kingbier, Hood, Vikings, Big Step e Convento. Drinques: Girassol Drinks
Expositores de comida: Felipe Espetos (espetinhos), Mr. Chilli’s, Gosto Português, Pizzas do Chef e Brasa Burger.