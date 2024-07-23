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Entrada gratuita

Festival de vinhos agita Vila Velha com rock e pop dos anos 1980

Sylvinho Blau-Blau, João Penca e Cadu Caruzzo, cover de Cazuza, estão entre as atrações do Festival de Vinho do Boulevard Shopping, em Itaparica
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 15:48

Festival de Vinho do Boulevard, no Shopping Boulevard, em Vila Velha
Evento terá vinhos de países como Argentina, Portugal, França e Geórgia  Crédito: Boulevard/Divulgação
O Festival de Vinho do Boulevard Shopping Vila Velha chega à sua segunda edição a partir da próxima quinta-feira (25), exatamente um ano após o primeiro evento, com shows de rock, pop, axé e pagode. A entrada é gratuita e a programação compreende dois finais de semana. 
Neste ano, o festival acontece entre os dias 25 e 28 de julho e 1º a 4 de agosto, no estacionamento do Boulevard, em Itaparica. Na lista de comes e bebes, o destaque fica para os vinhos finos nacionais e de países como Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França e Geórgia.  
Também estarão presentes as cervejarias capixabas Kingbier, Hood, Vikings, Big Step e Convento, com muito chope artesanal, para acompanhar o cardápio composto de espetinhos, pizzas, hambúrguer e comidas portuguesa e mexicana.   
Para o palco, estão programados 15 shows musicais, alguns deles de atrações nacionais, como André Lelis, representante do axé, e o trio de ícones dos anos 1980 Sylvinho Blau Blau, João Penca e Dr. Silvana. 
O cantor Sylvinho Blau Blau
Sylvinho Blau-Blau se apresenta na segunda sexta do evento  Crédito: Instagram/@sylvinhoblaublau
Cadu Caruzo, cover de Cazuza, vai abrir a programação musical na quinta (25) com um show repleto de sucessos do cantor e compositor, integrante da primeira formação do Barão Vermelho, como “Maior Abandonado”, “Bete Balanço” e “Pro Dia Nascer Feliz”.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

PRIMEIRA SEMANA
  • Quinta-feira (25/07):
  • 21h - Cadu Caruso (cover de Cazuza)
  • Sexta-feira (26/07):
  • 20h - Sheep & Parafina
  • 22h - André Lelis (axé)
  • Sábado (27/07):
  • 20h - The Crew
  • 22h - Back to the Past 
  • Domingo (28/07):
  • 19h - Banda 027 
  • 21h - Jackson Lima 
SEGUNDA SEMANA
  • Quinta-feira (1/08):
  • 21h - Ubando
  • Sexta-feira (2/08):
  • 20h - Vinícius Ayres 
  • 22h - Noite New Wave com Silvinho Blau Blau, João Penca e Dr. Silvana
  • Sábado (3/08):
  • 20h - Fixer (cover Pearl Jam)
  • 22h - Dona Fran
  • Domingo (4/08):
  • 19h - Samba On 
  • 21h - Pele Morena.
Festival de Vinho do Boulevard, no Shopping Boulevard, em Vila Velha
Festival de Vinho do Boulevard, no Shopping Boulevard, em Vila Velha Crédito: Boulevard/Divulgação
FESTIVAL DE VINHO DO BOULEVARD 
Quando: de 25 e 28 de julho e de 1 a 4 de agosto de 2024
Onde: no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha 
Horários: quinta e sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 17h à 1h
Entrada gratuita
Expositores de bebida: Em Busca do Vinho (opções de Brasil, Argentina, Chile, Portugal, Espanha, França e Geórgia) e cervejarias Kingbier, Hood, Vikings, Big Step e Convento. Drinques: Girassol Drinks
Expositores de comida: Felipe Espetos (espetinhos), Mr. Chilli’s, Gosto Português, Pizzas do Chef e Brasa Burger.

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