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Culinária

Conheça 7 tipos de tomates e saiba como usá-los em receitas

Veja como adequar cada variedade do fruto a diferentes tipos de preparo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 14:46

Imagem Edicase Brasil
Existem diversos tipos e sabores de tomates Crédito: sadecestock | Shutterstock
O tomate é um fruto amplamente utilizado em diversas receitas e consumida com frequência no dia a dia, destacando-se tanto pela sua versatilidade culinária quanto pelos benefícios à saúde.
Rico em nutrientes essenciais, como vitaminas A, C e K, além de minerais como potássio e antioxidantes, especialmente o licopeno, o tomate contribui para a manutenção da saúde cardiovascular, reforça o sistema imunológico e ajuda na prevenção de doenças crônicas.
Além disso, há uma enorme variedade de sabores, formatos e tamanhos de tomates. Pensando nisso, a nutricionista do restaurante Água Doce Sabores do Brasil, Tamiris Pitana, explica os diferentes tipos e qual deles se adapta melhor a receitas variadas. Confira!

1

Tomate-cereja

Muito popular em produtos gourmet , o tomate-cereja pode ser servido cru ou cozido. Tem alto teor em vitamina C e antioxidantes. É utilizado em espetinhos, saladas e canapés, bem como para fazer confit . Possui um sabor adocicado e refrescante e costuma ser encontrado na cor vermelha ou amarelada.

2

Tomate grape

Confundido com o tomate-cereja, o grape tem um formato mais alongado, é carnudo e tem o sabor adocicado. O nome grape , que significa uva em inglês, vem da semelhança com a fruta, não só por conta do formato do ingrediente, mas também pelo pé do fruto em cachos. Este tipo combina melhor com saladas, lanches e pratos frios.

3

Tomate-carmem (salada)

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o tomate-carmem é o mais produzido no Brasil. Apresenta um sabor menos intenso, mais ácido e tem longa durabilidade. Por sua quantidade de água, não costuma ser indicado para molhos, mas se mostra ideal para o preparo de saladas. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o tomate-carmem é o mais produzido no Brasil. Apresenta um sabor menos intenso, mais ácido e tem longa durabilidade. Por sua quantidade de água, não costuma ser indicado para molhos, mas se mostra ideal para o preparo de saladas.

4

Tomate italiano ou Roma

Rico em licopeno, é um poderoso antioxidante. O tomate italiano, comprido e mais carnudo, possui menos acidez e sementes. Mais sensível que os outros tipos e, devido ao rápido amadurecimento, estraga facilmente. É melhor para consumo cozido, sendo perfeito para o preparo de molhos.

5

Tomate-caqui

Apresenta doçura natural e textura firme. O tomate -caqui é considerado o maior tomate, sendo rico em vitamina A e licopeno. Tem uma boa acidez e frescor no sabor. Não é ideal para molhos, mas excelente para pratos assados, saladas e vinagrete.

6

Tomate campari

Perfeito para receitas que exigem uma apresentação mais sofisticada, o tomate campari tem um interior vermelho vibrante e uma pele mais fina e brilhosa. Apresenta um sabor doce e suculento, com tamanho que varia de pequeno a médio. É fonte de vitamina C e antioxidantes.

7

Tomate-momotaro

Com origem japonesa, o tomate-momotaro é o mais caro do mercado, tem uma consistência mole, cor rosada, vários gomos e acidez mais baixa. É um ingrediente com longa durabilidade e se destaca em aperitivos, saladas e molhos frios.

COMO ESCOLHER O TOMATE?

Com a diversidade do tomate, é normal o consumidor ficar confuso para decidir qual se adequa mais ao prato que irá preparar. Além de verificar se os frutos estão sem manchas ou machucados na hora da compra, deve-se analisar o tipo de alimento que será feito. Os tomates indicados para molhos, por exemplo, são os mais macios e escuros; já para as saladas, a preferência é para as variações mais firmes e com cor avermelhada.
Por Marcela Baptista

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