Conheça 7 tipos de tomates e saiba como usá-los em receitas

1

Tomate-cereja

Muito popular em produtos gourmet , o tomate-cereja pode ser servido cru ou cozido. Tem alto teor em vitamina C e antioxidantes. É utilizado em espetinhos, saladas e canapés, bem como para fazer confit . Possui um sabor adocicado e refrescante e costuma ser encontrado na cor vermelha ou amarelada.

2

Tomate grape

Confundido com o tomate-cereja, o grape tem um formato mais alongado, é carnudo e tem o sabor adocicado. O nome grape , que significa uva em inglês, vem da semelhança com a fruta, não só por conta do formato do ingrediente, mas também pelo pé do fruto em cachos. Este tipo combina melhor com saladas, lanches e pratos frios.

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Tomate-carmem (salada)

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o tomate-carmem é o mais produzido no Brasil. Apresenta um sabor menos intenso, mais ácido e tem longa durabilidade. Por sua quantidade de água, não costuma ser indicado para molhos, mas se mostra ideal para o preparo de saladas. Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o tomate-carmem é o mais produzido no Brasil. Apresenta um sabor menos intenso, mais ácido e tem longa durabilidade. Por sua quantidade de água, não costuma ser indicado para molhos, mas se mostra ideal para o preparo de saladas.

4

Tomate italiano ou Roma

Rico em licopeno, é um poderoso antioxidante. O tomate italiano, comprido e mais carnudo, possui menos acidez e sementes. Mais sensível que os outros tipos e, devido ao rápido amadurecimento, estraga facilmente. É melhor para consumo cozido, sendo perfeito para o preparo de molhos.

5

Tomate-caqui

Apresenta doçura natural e textura firme. O tomate -caqui é considerado o maior tomate, sendo rico em vitamina A e licopeno. Tem uma boa acidez e frescor no sabor. Não é ideal para molhos, mas excelente para pratos assados, saladas e vinagrete.

6

Tomate campari

Perfeito para receitas que exigem uma apresentação mais sofisticada, o tomate campari tem um interior vermelho vibrante e uma pele mais fina e brilhosa. Apresenta um sabor doce e suculento, com tamanho que varia de pequeno a médio. É fonte de vitamina C e antioxidantes.

7

Tomate-momotaro