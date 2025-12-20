Refrescante

Cestinha de salpicão é dica de petisco para o Natal; veja receita

Base feita com massa de pastel e assada na air fryer deixa a preparação charmosa e descontraída para a ceia de fim de ano

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:00

Cestinha de salpicão: entrada refrescante para servir na ceia Crédito: Marca Seara

Se você está procurando receitas de petiscos e entradinhas para o Natal, aqui vai uma dica prática, saborosa e refrescante para servir na sua festa: cestinha de salpicão.

Feita com massa de pastel assada na air fryer, a base deixa a preparação charmosa, crocante e perfeita para comer com as mãos, antes ou juntamente com os pratos principais da ceia.

Além de combinar com as comemorações de fim de ano, as cestinhas de salpicão são refrescantes e ideais para oferecer até mesmo em um happy hour de verão ou em qualquer outro dia quente do ano. Confira as instruções de preparo a seguir.

Cestinha de salpicão

Rendimento: 18 porções

Tempo médio de preparo: 1 hora

Nível: fácil

Ingredientes:

1 embalagem de peito de frango desfiado (400g)

18 fatias de massa de pastel redonda pequena



Azeite para untar



1 cebola roxa picadinha



Suco de 1/2 limão



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



1 colher (sopa) de páprica defumada



1 lata de milho drenada



1 cenoura ralada



1/4 xícara de uva-passa



1 xícara de maionese



2 colheres (sopa) de mostarda amarela



1 maçã verde picada em cubinhos bem pequenos



Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo:

Preaqueça a airfryer a 220ºC. Unte forminhas de empada com azeite e acomode 1 fatia da massa de pastel em cada uma delas, delicadamente.

Coloque as forminhas por partes no cesto da airfryer e asse por aproximadamente 15 minutos ou até ficarem bem douradas. Repita o processo com todas elas.

Espere as cestinhas de massa de pastel esfriarem por completo e desenforme.

Enquanto as cestinhas assam, adicione os 400 gramas de peito de frango desfiado em uma tigela.

Junte a cebola roxa, o suco de limão, a páprica defumada e sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos na geladeira.

Acrescente na tigela do frango o milho, a cenoura, as uvas-passas, a mostarda e a maionese. Misture novamente.

Por último, adicione a maçã verde e o cheiro-verde. Misture e mantenha na geladeira até todas as cestinhas assarem e estiverem prontas para desenformar.

Recheie as cestinhas de massa de pastel já frias com o salpicão e sirva com cheiro verde salpicado por cima.



Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

