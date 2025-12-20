Editorias do Site
Redes Sociais

Cestinha de salpicão é dica de petisco para o Natal; veja receita

Base feita com massa de pastel e assada na air fryer deixa a preparação charmosa e descontraída para a ceia de fim de ano

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:00

Cestinhas de salpicão
Cestinha de salpicão: entrada refrescante para servir na ceia Crédito: Marca Seara

Se você está procurando receitas de petiscos e entradinhas para o Natal, aqui vai uma dica prática, saborosa e refrescante para servir na sua festa: cestinha de salpicão.

Feita com massa de pastel assada na air fryer, a base deixa a preparação charmosa, crocante e perfeita para comer com as mãos, antes ou juntamente com os pratos principais da ceia

Além de combinar com as comemorações de fim de ano, as cestinhas de salpicão são refrescantes e ideais para oferecer até mesmo em um happy hour de verão ou em qualquer outro dia quente do ano. Confira as instruções de preparo a seguir. 

Leia mais

Imagem - Petiscos de Natal: 4 receitas que vão surpreender as visitas

Petiscos de Natal: 4 receitas que vão surpreender as visitas

Cestinha de salpicão

Rendimento: 18 porções
Tempo médio de preparo: 1 hora
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 1 embalagem de peito de frango desfiado (400g)
  • 18 fatias de massa de pastel redonda pequena
  • Azeite para untar
  • 1 cebola roxa picadinha
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 1 colher (sopa) de páprica defumada
  • 1 lata de milho drenada
  • 1 cenoura ralada
  • 1/4 xícara de uva-passa
  • 1 xícara de maionese
  • 2 colheres (sopa) de mostarda amarela
  • 1 maçã verde picada em cubinhos bem pequenos
  • Cheiro-verde picado a gosto

Leia mais

Imagem - Conheça 5 receitas incríveis de salada de salpicão

Conheça 5 receitas incríveis de salada de salpicão

Modo de preparo:

  1. Preaqueça a airfryer a 220ºC.
  2. Unte forminhas de empada com azeite e acomode 1 fatia da massa de pastel em cada uma delas, delicadamente.
  3. Coloque as forminhas por partes no cesto da airfryer e asse por aproximadamente 15 minutos ou até ficarem bem douradas. Repita o processo com todas elas.
  4. Espere as cestinhas de massa de pastel esfriarem por completo e desenforme.
  5. Enquanto as cestinhas assam, adicione os 400 gramas de peito de frango desfiado em uma tigela.
  6. Junte a cebola roxa, o suco de limão, a páprica defumada e sal e pimenta-do-reino a gosto. Misture bem e deixe descansar por 15 minutos na geladeira.
  7. Acrescente na tigela do frango o milho, a cenoura, as uvas-passas, a mostarda e a maionese. Misture novamente.
  8. Por último, adicione a maçã verde e o cheiro-verde. Misture e mantenha na geladeira até todas as cestinhas assarem e estiverem prontas para desenformar.
  9. Recheie as cestinhas de massa de pastel já frias com o salpicão e sirva com cheiro verde salpicado por cima.

Fonte: Seara. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Como fazer salpicão de pernil com maçã-verde e mandioquinha palha

Como fazer salpicão de pernil com maçã-verde e mandioquinha palha

Imagem - Veja receita de salpicão de frango com maionese de rúcula

Veja receita de salpicão de frango com maionese de rúcula

Imagem - Receita de salpicão de peru é uma dica refrescante para a ceia

Receita de salpicão de peru é uma dica refrescante para a ceia

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site

Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site
Imagem - Sábado (20) no ES tem Tiee, BK', Felipe e Rodrigo e feiras de quadrinhos

Sábado (20) no ES tem Tiee, BK', Felipe e Rodrigo e feiras de quadrinhos
Imagem - Luciana Júdice celebra o Dia da Mulher da Carreira Jurídica em Vitória

Luciana Júdice celebra o Dia da Mulher da Carreira Jurídica em Vitória