5 receitas de musse de liquidificador para fazer em poucos minutos

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:24
A musse de liquidificador é a sobremesa perfeita para quem procura um doce rápido e prático para o dia a dia. Fácil de preparar, ela dispensa técnicas elaboradas e fica pronta em poucos minutos, usando ingredientes simples. Além disso, sua textura leve e sabor versátil agradam diferentes paladares.
A seguir, confira cinco receitas de musse de liquidificador para fazer em poucos minutos!
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea e durinha. Após, distribua a mistura em taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida com as raspas de limão.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência cremosa. Após, transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
No liquidificador, coloque o pêssego, o leite condensado e o creme de leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até ficar bem cremoso e homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata rapidamente. Distribua em taças ou em um refratário. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Finalize com o pêssego picado e sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque a gelatina e a água e misture até dissolver completamente. Transfira a mistura para o liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse em taças e leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida com folhas de hortelã e raspas de chocolate.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a gelatina e a água morna, e bata até obter um creme. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água morna e misture até dissolver completamente. Adicione a mistura ao liquidificador e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a musse em uma travessa e leve à geladeira até firmar. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta