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Bacalhau cremoso é uma opção prática e saborosa para o Natal; veja receita

Com um toque de maionese e noz-moscada, prato preparado com o peixe leva queijo muçarela e vai ao forno para gratinar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 05:00

Bacalhau cremoso gratinado
Bacalhau cremoso rende de 8 a 10 porções Crédito: Bruno Marconato
Além dos assados tradicionais das ceias de fim de ano, como peru, chester e pernil, o bacalhau é um ícone gastronômico da temporada. Preparado de diversas maneiras, o peixe faz muito sucesso em preparações cremosas, como na receita que HZ sugere a seguir.
Para essa sugestão, utilize bacalhau já dessalgado, desfiado e cozido. O rendimento aproximado é 10 porções. Confira o passo a passo.

Bacalhau cremoso gratinado

Rendimento: 8 a 10 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes para o bacalhau:
  • 350g de batata cortada em cubos
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 dente de alho picadinho
  • 1 cebola grande picadinha
  • 500g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
  • 100g de palmito picado
  • 2 colheres de sopa de cheiro verde
  • 1 xícara de chá de maionese
Ingredientes para o molho branco:
  • 2 colheres de sopa de manteiga com sal
  • 1 e ½ de colher de sopa de farinha de trigo
  • 2 xícaras de chá de leite
  • ½ colher de café de noz-moscada ralada
  • 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
  • 1 xícara de chá de creme de leite
Ingrediente para a cobertura:
  • 100g de muçarela ralada

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Modo de preparo do bacalhau:
  1. Cozinhe as batatas já cortadas e reserve. Em uma panela, doure o alho no azeite. Acrescente a cebola. Adicione o bacalhau, o palmito e o cheiro verde. Mexa e refogue brevemente. Coloque as batatas cozidas e a maionese, mexa e reserve.
Modo de preparo do molho branco:
  1. Derreta a manteiga e doure a farinha de trigo. Junte o leite e cozinhe sem parar de mexer, até que o molho fique espesso. Acrescente a noz-moscada, o requeijão e o creme de leite. Mexa novamente. Reserve.
Montagem:
Em uma forma refratária, coloque o refogado de bacalhau, cubra com o molho branco e finalize com muçarela ralada. Leve ao forno para gratinar. Sirva em seguida.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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