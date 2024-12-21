Bacalhau cremoso é uma opção prática e saborosa para o Natal; veja receita

Bacalhau cremoso rende de 8 a 10 porções Crédito: Bruno Marconato

Além dos assados tradicionais das ceias de fim de ano, como peru, chester e pernil, o bacalhau é um ícone gastronômico da temporada. Preparado de diversas maneiras, o peixe faz muito sucesso em preparações cremosas, como na receita que HZ sugere a seguir.

Para essa sugestão, utilize bacalhau já dessalgado, desfiado e cozido. O rendimento aproximado é 10 porções. Confira o passo a passo.

Bacalhau cremoso gratinado

Rendimento: 8 a 10 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: médio

Ingredientes para o bacalhau:

350g de batata cortada em cubos



3 colheres de sopa de azeite



1 dente de alho picadinho



1 cebola grande picadinha



500g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado



100g de palmito picado



2 colheres de sopa de cheiro verde



1 xícara de chá de maionese

Ingredientes para o molho branco:

2 colheres de sopa de manteiga com sal



1 e ½ de colher de sopa de farinha de trigo



2 xícaras de chá de leite



½ colher de café de noz-moscada ralada



2 colheres de sopa de requeijão cremoso



1 xícara de chá de creme de leite

Ingrediente para a cobertura:

100g de muçarela ralada

Modo de preparo do bacalhau:

Cozinhe as batatas já cortadas e reserve. Em uma panela, doure o alho no azeite. Acrescente a cebola. Adicione o bacalhau, o palmito e o cheiro verde. Mexa e refogue brevemente. Coloque as batatas cozidas e a maionese, mexa e reserve.

Modo de preparo do molho branco:

Derreta a manteiga e doure a farinha de trigo. Junte o leite e cozinhe sem parar de mexer, até que o molho fique espesso. Acrescente a noz-moscada, o requeijão e o creme de leite. Mexa novamente. Reserve.

Montagem:

Em uma forma refratária, coloque o refogado de bacalhau, cubra com o molho branco e finalize com muçarela ralada. Leve ao forno para gratinar. Sirva em seguida.