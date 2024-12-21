Bacalhau cremoso é uma opção prática e saborosa para o Natal; veja receita

Além dos assados tradicionais das ceias de fim de ano, como peru, chester e pernil, o bacalhau é um ícone gastronômico da temporada. Preparado de diversas maneiras, o peixe faz muito sucesso em preparações cremosas, como na receita que HZ sugere a seguir.
Para essa sugestão, utilize bacalhau já dessalgado, desfiado e cozido. O rendimento aproximado é 10 porções. Confira o passo a passo.
Bacalhau cremoso gratinado
Rendimento: 8 a 10 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Ingredientes para o bacalhau:
- 350g de batata cortada em cubos
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 dente de alho picadinho
- 1 cebola grande picadinha
- 500g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- 100g de palmito picado
- 2 colheres de sopa de cheiro verde
- 1 xícara de chá de maionese
- 2 colheres de sopa de manteiga com sal
- 1 e ½ de colher de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- ½ colher de café de noz-moscada ralada
- 2 colheres de sopa de requeijão cremoso
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 100g de muçarela ralada
Modo de preparo do bacalhau:
- Cozinhe as batatas já cortadas e reserve. Em uma panela, doure o alho no azeite. Acrescente a cebola. Adicione o bacalhau, o palmito e o cheiro verde. Mexa e refogue brevemente. Coloque as batatas cozidas e a maionese, mexa e reserve.
Modo de preparo do molho branco:
- Derreta a manteiga e doure a farinha de trigo. Junte o leite e cozinhe sem parar de mexer, até que o molho fique espesso. Acrescente a noz-moscada, o requeijão e o creme de leite. Mexa novamente. Reserve.
Montagem:
Em uma forma refratária, coloque o refogado de bacalhau, cubra com o molho branco e finalize com muçarela ralada. Leve ao forno para gratinar. Sirva em seguida.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.