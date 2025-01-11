8 receitas de cupcake e muffin para vender

Os cupcakes e muffins fazem bastante sucesso no mundo dos doces. São fofinhos, gostosos e, no caso específico dos cupcakes, chamam a atenção por serem enfeitados. Por isso, confira algumas receitas deliciosas e práticas para você vender e ganhar um dinheiro extra!
Cupcake de chocolate
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 3/4 de xícara de chá de óleo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Cobertura
- 300 g de chocolate meio amargo
- 150 g de creme de leite
- Raspas de chocolate para decorar
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate em pó, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Adicione a mistura ao liquidificador e mexa para incorporar. Disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque o chocolate e derreta em banho-maria. Acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Decore os cupcakes com a cobertura e polvilhe com as raspas de chocolate. Sirva em seguida.
Cupcake de limão
Ingredientes:
Massa
- 225 g de açúcar
- 2 ovos
- 90 ml de leite desnatado
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 275 g de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 colher de sopa de iogurte natural
- 110 g de manteiga
- Raspas de limão a gosto
Cobertura
- 110 g de manteiga
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 500 g de açúcar de confeiteiro
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme homogêneo. Acrescente os ovos e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite , o suco de limão, o fermento químico e o iogurte e misture. Adicione a mistura ao creme da batedeira, alternando com a farinha de trigo. Acrescente as raspas de limão e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque a manteiga, o suco de limão, as raspas de limão e metade do açúcar e bata até obter um creme espesso. Acrescente o restante do açúcar e bata até misturar completamente. Decore os cupcakes com a cobertura e sirva em seguida.
Cupcake de cenoura com chocolate
Ingredientes:
Massa
- 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 4 ovos
- 240 ml de óleo
- 350 g de açúcar
- 240 g de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Cobertura
- 250 g de creme de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 5 colheres de sopa de chocolate em pó
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o açúcar, a farinha de trigo, o fermento químico e misture. Disponha a massa em forminhas para cupcakes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, aguarde esfriar e cubra os cupcakes com a cobertura. Sirva em seguida.
Cupcake de abacaxi com leite de coco
Ingredientes:
- 2 ovos
- 200 ml de leite de coco
- 3 colheres de sopa de manteiga sem sal
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 pitada de sal
- 350 ml de suco de abacaxi natural
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
- Coco seco ralado a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, metade do leite de coco, a manteiga, o açúcar, o sal e o suco de abacaxi e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo e o fermento químico. Mexa até obter uma massa lisa. Disponha a massa em forminhas para cupcakes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Finalize polvilhado com coco ralado e sirva em seguida.
Muffin de amora
Ingredientes:
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 3/4 de xícara de chá de açúcar
- 1/2 colher de chá de sal
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 1/3 de xícara de chá de óleo
- 1 ovo
- 1/3 de xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de amora
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Adicione o óleo, o ovo e o leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte as amoras e o fermento químico e misture para incorporar. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Muffin de banana e chocolate
Ingredientes:
- 115 g de chocolate ao leite picado
- 230 g de farinha de trigo
- 150 g de açúcar
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1 colher de chá de canela em pó
- 2 ovos batidos
- 113 g de manteiga sem sal derretida
- 3 bananas descascadas e amassadas
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o sal, o chocolate e a canela e misture. Em outro recipiente, coloque os ovos, as bananas, a manteiga e a essência de baunilha e misture. Adicione a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Muffin de coco
Ingredientes:
- 3 claras de ovos
- 6 gemas de ovos
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione as gemas, o leite condensado, a manteiga, a farinha de trigo e o coco ralado e bata por mais 5 minutos. Acrescente o fermento químico e misture para incorporar. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Muffin de maçã com aveia
Ingredientes:
- 2 ovos
- 2 maçãs sem sementes e picadas
- 1/4 de xícara de chá de óleo
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 2 colheres de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 8 colheres de chá de açúcar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a aveia, a canela e o fermento químico e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o óleo e os açúcares e bata. Despeje a mistura sobre o recipiente e mexa até obter uma massa lisa. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.