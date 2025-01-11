8 receitas de cupcake e muffin para vender

Cupcake de chocolate Crédito: ABBYDOG | Shutterstock

Os cupcakes e muffins fazem bastante sucesso no mundo dos doces. São fofinhos, gostosos e, no caso específico dos cupcakes, chamam a atenção por serem enfeitados. Por isso, confira algumas receitas deliciosas e práticas para você vender e ganhar um dinheiro extra!

Cupcake de chocolate

Ingredientes:

Massa

1 xícara de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de açúcar

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

3/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Cobertura

300 g de chocolate meio amargo

150 g de creme de leite

Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate em pó, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Adicione a mistura ao liquidificador e mexa para incorporar. Disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque o chocolate e derreta em banho-maria. Acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Decore os cupcakes com a cobertura e polvilhe com as raspas de chocolate. Sirva em seguida.

Cupcake de limão

Ingredientes:

Massa

225 g de açúcar

2 ovos

90 ml de leite desnatado

2 colheres de sopa de suco de limão

275 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de sopa de iogurte natural

110 g de manteiga

Raspas de limão a gosto

Cobertura

110 g de manteiga

2 colheres de sopa de suco de limão

500 g de açúcar de confeiteiro

Raspas de limão a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme homogêneo. Acrescente os ovos e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite , o suco de limão, o fermento químico e o iogurte e misture. Adicione a mistura ao creme da batedeira, alternando com a farinha de trigo. Acrescente as raspas de limão e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma batedeira, coloque a manteiga, o suco de limão, as raspas de limão e metade do açúcar e bata até obter um creme espesso. Acrescente o restante do açúcar e bata até misturar completamente. Decore os cupcakes com a cobertura e sirva em seguida.

Cupcake de cenoura com chocolate

Ingredientes:

Massa

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

4 ovos

240 ml de óleo

350 g de açúcar

240 g de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Cobertura

250 g de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar

5 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o açúcar, a farinha de trigo, o fermento químico e misture. Disponha a massa em forminhas para cupcakes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Cobertura

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, aguarde esfriar e cubra os cupcakes com a cobertura. Sirva em seguida.

Cupcake de abacaxi com leite de coco

Ingredientes:

2 ovos

200 ml de leite de coco

3 colheres de sopa de manteiga sem sal

1 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

350 ml de suco de abacaxi natural

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

Coco seco ralado a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque os ovos, metade do leite de coco, a manteiga, o açúcar, o sal e o suco de abacaxi e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo e o fermento químico. Mexa até obter uma massa lisa. Disponha a massa em forminhas para cupcakes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Finalize polvilhado com coco ralado e sirva em seguida.

Muffin de amora Crédito: Life morning | Shutterstock

Muffin de amora

Ingredientes:

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de açúcar

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1/3 de xícara de chá de óleo

1 ovo

1/3 de xícara de chá de leite

1 xícara de chá de amora

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Adicione o óleo, o ovo e o leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte as amoras e o fermento químico e misture para incorporar. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Muffin de banana e chocolate

Ingredientes:

115 g de chocolate ao leite picado

230 g de farinha de trigo

150 g de açúcar

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1 colher de chá de canela em pó

2 ovos batidos

113 g de manteiga sem sal derretida

3 bananas descascadas e amassadas

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o sal, o chocolate e a canela e misture. Em outro recipiente, coloque os ovos, as bananas, a manteiga e a essência de baunilha e misture. Adicione a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Muffin de coco

Ingredientes:

3 claras de ovos

6 gemas de ovos

3 colheres de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de coco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo:

Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione as gemas, o leite condensado, a manteiga, a farinha de trigo e o coco ralado e bata por mais 5 minutos. Acrescente o fermento químico e misture para incorporar. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Muffin de maçã com aveia

Ingredientes:

2 ovos

2 maçãs sem sementes e picadas

1/4 de xícara de chá de óleo

1/2 colher de chá de canela em pó

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de aveia

8 colheres de chá de açúcar

Modo de preparo: