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Confeitaria caseira

8 receitas de cupcake e muffin para vender

Aprenda a preparar opções fáceis e irresistíveis desses bolinhos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 11:19

Cupcake de chocolate (Imagem: ABBYDOG | Shutterstock)
Cupcake de chocolate Crédito: ABBYDOG | Shutterstock
Os cupcakes e muffins fazem bastante sucesso no mundo dos doces. São fofinhos, gostosos e, no caso específico dos cupcakes, chamam a atenção por serem enfeitados. Por isso, confira algumas receitas deliciosas e práticas para você vender e ganhar um dinheiro extra!

Cupcake de chocolate

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 3/4 de xícara de chá de óleo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Cobertura
  • 300 g de chocolate meio amargo
  • 150 g de creme de leite
  • Raspas de chocolate para decorar
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite, o óleo, os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate em pó, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Adicione a mistura ao liquidificador e mexa para incorporar. Disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque o chocolate e derreta em banho-maria. Acrescente o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Decore os cupcakes com a cobertura e polvilhe com as raspas de chocolate. Sirva em seguida.

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Cupcake de limão

Ingredientes:
Massa
  • 225 g de açúcar
  • 2 ovos
  • 90 ml de leite desnatado
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 275 g de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de sopa de iogurte natural
  • 110 g de manteiga
  • Raspas de limão a gosto
Cobertura
  • 110 g de manteiga
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 500 g de açúcar de confeiteiro
  • Raspas de limão a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata até obter um creme homogêneo. Acrescente os ovos e bata novamente para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite , o suco de limão, o fermento químico e o iogurte e misture. Adicione a mistura ao creme da batedeira, alternando com a farinha de trigo. Acrescente as raspas de limão e mexa para incorporar. Após, disponha a massa em forminhas para cupcake e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque a manteiga, o suco de limão, as raspas de limão e metade do açúcar e bata até obter um creme espesso. Acrescente o restante do açúcar e bata até misturar completamente. Decore os cupcakes com a cobertura e sirva em seguida.

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Cupcake de cenoura com chocolate

Ingredientes:
Massa
  • 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 4 ovos
  • 240 ml de óleo
  • 350 g de açúcar
  • 240 g de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
Cobertura
  • 250 g de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 5 colheres de sopa de chocolate em pó
Modo de preparo:
Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o açúcar, a farinha de trigo, o fermento químico e misture. Disponha a massa em forminhas para cupcakes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, aguarde esfriar e cubra os cupcakes com a cobertura. Sirva em seguida.

Cupcake de abacaxi com leite de coco

Ingredientes:
  • 2 ovos
  • 200 ml de leite de coco
  • 3 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1 pitada de sal
  • 350 ml de suco de abacaxi natural
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Coco seco ralado a gosto

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Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os ovos, metade do leite de coco, a manteiga, o açúcar, o sal e o suco de abacaxi e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e adicione a farinha de trigo e o fermento químico. Mexa até obter uma massa lisa. Disponha a massa em forminhas para cupcakes e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme. Finalize polvilhado com coco ralado e sirva em seguida.
Muffin de amora (Imagem: Life morning | Shutterstock)
Muffin de amora Crédito: Life morning | Shutterstock

Muffin de amora

Ingredientes:
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 3/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 1/3 de xícara de chá de óleo
  • 1 ovo
  • 1/3 de xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de amora
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal e misture. Adicione o óleo, o ovo e o leite e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte as amoras e o fermento químico e misture para incorporar. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

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Muffin de banana e chocolate

Ingredientes:
  • 115 g de chocolate ao leite picado
  • 230 g de farinha de trigo
  • 150 g de açúcar
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1/4 de colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 2 ovos batidos
  • 113 g de manteiga sem sal derretida
  • 3 bananas descascadas e amassadas
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato de sódio, o sal, o chocolate e a canela e misture. Em outro recipiente, coloque os ovos, as bananas, a manteiga e a essência de baunilha e misture. Adicione a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, junte o fermento químico e misture para incorporar com os demais ingredientes. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Muffin de coco

Ingredientes:
  • 3 claras de ovos
  • 6 gemas de ovos
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 395 g de leite condensado
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de coco ralado
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Em uma batedeira, bata as claras em neve. Adicione as gemas, o leite condensado, a manteiga, a farinha de trigo e o coco ralado e bata por mais 5 minutos. Acrescente o fermento químico e misture para incorporar. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Muffin de maçã com aveia

Ingredientes:
  • 2 ovos
  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 1/4 de xícara de chá de óleo
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 2 colheres de chá de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 8 colheres de chá de açúcar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a aveia, a canela e o fermento químico e misture. Reserve. Em um liquidificador, coloque as maçãs, os ovos, o óleo e os açúcares e bata. Despeje a mistura sobre o recipiente e mexa até obter uma massa lisa. Disponha a massa em forminhas para muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

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