5 receitas surpreendentes com açaí

Peixe com molho de açaí Crédito: DUARTE BARROS | Shutterstock

Para algumas pessoas, quando se fala em açaí, a primeira imagem que vem à cabeça é da tradicional tigela gelada — por vezes até acompanhada de granola e banana. No entanto, esse fruto típico da região amazônica vai muito além da sobremesa. Versátil e rico em sabor, ele tem conquistado espaço em preparações doces e até salgadas, mostrando seu potencial como ingrediente protagonista na culinária brasileira.

Abaixo, confira cinco receitas surpreendentes com açaí!

Peixe com molho de açaí

Ingredientes:

Peixe

500 g de filé de pescada cortado em tiras

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Cheiro-verde picado para decorar

Molho

100 g de polpa açaí descongelada

1 colher de café de sal

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva

Modo de preparo:

Peixe

Em um recipiente, coloque as tiras de pescada e tempere com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Em três recipientes diferentes, coloque a farinha de trigo, os ovos e a farinha de rosca. Após, passe as tiras de peixe na farinha de trigo, depois nos ovos e, por último, na farinha de rosca, pressionando bem para fixar. Reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha as tiras de peixe e frite até dourar. Escorra em papel-toalha e disponha em um recipiente. Polvilhe com o cheiro-verde e reserve.

Molho

Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o sal, o suco de limão e o azeite de oliva e bata até obter um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e sirva acompanhado com o peixe.

Bolo de açaí

Ingredientes:

Massa

1 xícara (chá) de farinha de trigo

3 colheres (sopa) de manteiga

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de amido de milho

3 ovos

2 xícaras (chá) de polpa de açaí descongelada

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395g de leite condensado

2 xícaras de chá de polpa de açaí

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, coloque a manteiga e o açúcar e misture. Adicione os ovos e a polpa de açaí e mexa até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o amido de milho e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado.

Cobertura

Em uma panela, coloque o leite condensado e a polpa de açaí e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.

Risoto de açaí com carne-seca

Ingredientes:

1,5 litro de caldo de legumes

100g de manteiga

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de vinho branco seco

200g de queijo de búfala

100g de polpa de açaí

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

400g de carne-seca dessalgada e desfiada

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Na mesma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e doure. Acrescente o arroz arbóreo e refogue até começar a brilhar. Junte o vinho branco seco e cozinhe até secar.

Após, aos poucos, coloque o caldo de legumes aquecido, uma concha por vez, e cozinhe até obter o ponto de risoto. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo, adicione a salsinha, o queijo de búfala, a polpa de açaí e a carne-seca e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Panqueca de açaí Crédito: Create Hot Look | Shutterstock

Panqueca de açaí

Ingredientes:

1 ovo

1/2 banana descascada e amassada

1 1/2 xícara de chá de polpa de açaí descongelada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Mel para servir

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a dourar as laterais. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida com o mel.

Pudim de açaí

Ingredientes:

300 ml de polpa de açaí

395 g de leite condensado

4 ovos

1 pitada de sal

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo: