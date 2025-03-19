5 receitas com peixe para a Quaresma

Durante a Quaresma, muitas pessoas optam por substituir a carne vermelha por peixes em suas refeições. Esse período, marcado pela reflexão e pela tradição religiosa, inspira uma alimentação mais leve e equilibrada, que valoriza ingredientes frescos e saudáveis.
O peixe, além de ser uma excelente fonte de proteínas, ômega-3 e nutrientes essenciais, é um alimento versátil, que pode ser preparado de diversas maneiras.
Veja, a seguir, cinco receitas com peixe para a Quaresma
Moqueca de peixe
Ingredientes:
- 1 kg de robalo em postas
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 1 cebola fatiada
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 3 tomates picados
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 maço de coentro picado
- 1/2 maço de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de páprica
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Tomilho para finalizar
Modo de preparo:
Em uma tigela, tempere o robalo com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho picado. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o pimentão, os tomates e a páprica, refogando por alguns minutos.
Disponha as postas de peixe sobre os vegetais, regue com o leite de coco e acrescente a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 20 minutos, até o peixe ficar macio e cozido. Adicione o azeite de dendê, o coentro e o cheiro-verde. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe. Finalize com o tomilho e sirva quente.
Tainha recheada com farofa
Ingredientes:
Tainha
- 1 tainha inteira limpa
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Farofa
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de azeitonas picadas
- 1 cenoura ralada
- 1 xícara de chá de farinha de mandioca
- 2 ovos cozidos picados
- Azeite, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere a tainha com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Deixe marinando por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, aqueça a manteiga em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a cenoura ralada e refogue por mais 2 minutos. Adicione as azeitonas, os ovos, o cheiro-verde e a farinha de mandioca e misture bem. Tempere com sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Preencha o interior da tainha com a farofa. Costure a abertura com barbante ou prenda com palitos de dente. Unte uma assadeira com azeite, coloque a tainha e regue com um pouco de azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 20 minutos para dourar. Sirva em seguida.
Merluza ao curry com leite de coco
Ingredientes:
- 4 filés de merluza
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1 tomate picado
- 200 ml de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de merluza com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinando por 20 minutos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o curry e refogue por mais 1 minuto para liberar os aromas. Adicione o tomate picado e cozinhe até ele começar a desmanchar. Adicione o leite de coco e a água à panela e misture bem. Coloque o peixe no molho, tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo, até o peixe ficar macio. Ajuste o sal e finalize com o coentro. Sirva em seguida.
Espaguete ao molho de atum
Ingredientes:
- 250 g de macarrão tipo espaguete
- 240 g de atum escorrido
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 100 g de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela grande, ferva a água com uma pitada de sal. Cozinhe o espaguete até ficar al dente , escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates-cereja e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Misture o atum escorrido e o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Cubra espaguete com o molho e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.
Tilápia assada com legumes
Ingredientes:
- 6 filés de tilápia
- Suco de 1 limão
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de ervas secas
- 3 batatas cortadas em rodelas
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 pimentão vermelho fatiado
- 1 cebola cortada em rodelas
- 10 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Ramos de alecrim para finalizar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere o peixe com o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas secas. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma forma, espalhe as batatas, a cenoura, o pimentão vermelho, a cebola e os tomates-cereja. Tempere os legumes com um pouco de sal, pimenta-do-reino e 2 colheres de sopa de azeite. Coloque os filés de tilápia sobre os legumes e regue com o restante do azeite. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos. Retire o papel-alumínio e asse até o peixe dourar levemente. Finalize com o alecrim e sirva em seguida.