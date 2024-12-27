4 receitas deliciosas de pratos e drinques para o fim de ano

Trazer à mesa das festas de fim de ano receitas criativas é fundamental para criar momentos inesquecíveis e especiais. Pratos inovadores surpreendem e encantam os convidados, trazendo um toque único e personalizado às celebrações. Promover novas experiências gastronômicas permite ao anfitrião mostrar criatividade e empenho, além de criar um ambiente festivo e alegre.
Para te ajudar a transformar os encontros desta época em celebrações realmente significativas, Edvaldo Moraes, sous chef do grupo PHD Eventos, compartilha algumas receitas para levar originalidade à mesa da ceia junto a um drinque assinado pelo mixologista Gonzaga Gross. Veja!
Picanha confitada
A picanha, um dos cortes mais nobres no Brasil, remete à fartura – um conceito central nas festas de Natal e ano-novo, que celebram prosperidade e gratidão. O preparo prolongado é um verdadeiro ritual: assim como as festas de fim de ano, exigem preparação cuidadosa. A picanha confitada reflete a ideia de “tempo bem investido”, simbolizando o fechamento de ciclos.
Ingredientes
- 2 peças de picanha
- 1 galho de alecrim
- 1 galho de tomilho
- 500 ml de azeite
- 1 dente de alho descascado e amassado
Modo de preparo:
Leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto para aquecer. Adicione as picanhas e sele todos os lados até que fiquem douradas e com uma crosta leve. Esse processo ajuda a selar os sucos da carne, garantindo sabor e suculência. Desligue o fogo e transfira a carne para um recipiente fundo.
Acrescente o alecrim, o tomilho, o alho e o azeite e misture. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Passado esse tempo, retire a carne da geladeira e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 120 °C por 3 horas. Retire do forno, espere esfriar e corte em fatias finas. Sirva em seguida.
Pão-de-ló de Natal
A combinação de frutas e creme claro lembra a paleta natalina, trazendo o charme visual que remete à época. Assim como panetones e outras receitas de Natal, agrega sofisticação ao fim de ano.
Ingredientes:
- 16 ovos
- 1 kg de açúcar
- 1 kg de farinha de trigo
- Frutas vermelhas e castanhas para decorar
- Margarina para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em uma batedeira, coloque os ovos e o açúcar e bata em velocidade alta até que a mistura dobre de volume e fique clara e fofa. Após, peneire a farinha de trigo sobre a mistura de ovos e açúcar e, com uma espátula, misture delicadamente, fazendo movimentos de baixo para cima. Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo.
Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 160 °C até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Retire do forno e espere esfriar. Decore com as frutas e as castanhas. Sirva em seguida.
Whisky sour
O uísque é frequentemente associado a celebrações, sofisticação e momentos especiais, como festas de fim de ano. Além disso, transmite a sensação de luxo e exclusividade, perfeita para eventos mais refinados como Natal e Réveillon.
Ingredientes:
- 60 ml de whisky gold label
- 30 ml de suco de limão
- 20 ml de xarope de açúcar
- 1 clara de ovo
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em uma coqueteleira, adicione todos os ingredientes e bata para resfriar e aerar a mistura. Coe duas vezes, usando um filtro ou uma peneira fina, diretamente em uma taça gelada para garantir uma textura suave. Finalize com um enfeite sofisticado, como papel de arroz, e sirva em seguida.
Salmão ao forno com chardonnay
Peixes, especialmente preparados com vinho, são associados a momentos especiais e à ideia de prosperidade – o que os torna uma opção perfeita para festas de Ano-Novo. O chardonnay não só realça o sabor do prato como também é associado à celebração, criando um clima propício para brindar.
Ingredientes:
- 1 peça de salmão cortada em postas de aproximadamente 180 g cada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de endro picado
- 200 ml de vinho chardonnay
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o azeite, o endro, o vinho chardonnay, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Disponha as postas de salmão em um recipiente e regue com a mistura. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto e aqueça. Aos poucos, disponha as postas na panela e doure levemente a superfície.
Desligue o fogo e transfira o peixe para uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 6 minutos. Sirva em seguida.
Por Mariana Paker