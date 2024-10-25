4 receitas de estrogonofe para o final de semana

O final de semana é a ocasião perfeita para reunir amigos e familiares em torno de uma boa refeição. Que tal surpreendê-los com um delicioso estrogonofe?
Este prato, que combina sabor e cremosidade, pode ser preparado de diversas maneiras. Além disso, é fácil de fazer e costuma agradar até os mais exigentes paladares. Abaixo, aprenda a preparar algumas opções irresistíveis para tornar o sábado e o domingo ainda melhores!
Estrogonofe de carne
Ingredientes:
- 500 g de alcatra cortada em tiras
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 xícara de chá de champignon fatiado
- 1/2 xícara de chá de ketchup
- 1 colher de sopa de mostarda
- 200 g de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere as tiras de carne com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça a manteiga e sele a carne aos poucos, para que não solte líquido. Reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Junte o champignon, o ketchup, a mostarda e o molho de tomate . Mexa bem. Devolva a carne para a panela e misture bem com o molho. Deixe cozinhar por 5 a 7 minutos, em fogo baixo. Desligue o fogo e adicione o creme de leite, misturando bem para deixar o estrogonofe cremoso. Prove o molho e corrija os temperos, se necessário. Sirva em seguida com a salsinha.
Dica: sirva acompanhado com arroz branco e batata-palha.
Estrogonofe de cogumelo
Ingredientes:
- 500 g de cogumelo shitake frescos e fatiados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 colheres de chá de mostarda
- 4 colheres de sopa de molho de tomate
- 250 g de iogurte natural desnatado
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte os cogumelos e refogue por 3 minutos. Acrescente a mostarda e o molho de tomate e deixe apurar. Desligue o fogo, coloque o iogurte e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Estrogonofe de palmito
Ingredientes:
- 500 g de palmito cortado em pedaços
- 1 cebola descascada e picada
- 200 g de creme de leite
- 1 colher de sobremesa de mostarda
- 340 g de molho de tomate
- Cogumelo champignon picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para refogar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o palmito e o cogumelo e refogue até soltar a água. Acrescente o molho de tomate e a mostarda e cozinhe até o molho reduzir. Por último, coloque o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Estrogonofe de camarão
Ingredientes:
- 500 g de camarão-rosa limpo
- 250 g de creme de leite
- 1 colher de sopa de mostarda
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sobremesa de manteiga
- 200 ml de molho de tomate
- 1 cebola descascada e picada
- 1 pitada de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o camarão e refogue até soltar a água. Junte o molho de tomate e a mostarda e misture. Por último, coloque o creme de leite e cozinhe até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo e tempere com orégano, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.