Batata assada recheada com estrogonofe: saiba como fazer

Batata assada recheada com estrogonofe: curtiu a ideia? Para unir essas duas delícias, HZ sugere abaixo uma receita digna dos fãs da famosa Jacket Potato do Outback.
A única diferença da nossa é o recheio, mas quem não ama estrogonofe (ou strogonoff)? De origem russa, o prato é de longe um dos mais apreciados pelos brasileiros.
BATATA ASSADA RECHEADA COM ESTROGONOFE
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- Batata assada:
- 8 batatas grandes lavadas e secas
- 2 colheres (sopa) de azeite
- Estrogonofe para o recheio:
- 1 quilo de contrafilé em tiras finas
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 2 tabletes de caldo de carne
- 4 colheres (sopa) de água fervente
- 2 cebolas picadas
- Meia xícara (chá) de conhaque
- 200g de champignons em conserva fatiados
- 3 tomates sem pele e sem semente, picados
- 2 colheres (sopa) de catchup
- 1 colher (sopa) de mostarda
- 1 latinha de creme de leite
MODO DE PREPARO:
- Batata assada: Regue as batatas com o azeite e besunte toda a casca.
- Embrulhe cada batata com papel-alumínio e coloque-as em uma assadeira.
- Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 45 minutos ou até ficarem cozidas. Reserve.
- Recheio de estrogonofe: em um recipiente, tempere a carne com a pimenta-do-reino.
- Em uma frigideira grande, derreta duas colheres (sopa) de manteiga e doure a carne aos poucos, em fogo alto, para não juntar suco.
- Retire a carne, coloque a manteiga restante na frigideira e refogue a cebola.
- Adicione a carne reservada, acrescente o caldo e a água fervente e mexa bem até dissolver.
- Despeje o conhaque, espere aquecer e incline levemente a frigideira, com cuidado, para que o conhaque flambe o estrogonofe.
- Aguarde acabar a chama e junte os champignons, os tomates, o catchup e a mostarda e misture bem.
- Abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos.
- Desligue o fogo e incorpore delicadamente o creme de leite. Reserve.
- Para servir, abra as batatas formando uma cavidade e coloque nelas o recheio reservado. Sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.