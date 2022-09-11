Cremosa

Batata assada recheada com estrogonofe: saiba como fazer

A receita une duas gostosuras em uma combinação bem suculenta, que é uma opção diferente para servir no almoço ou no jantar
Evelize Calmon

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 02:00

Batata assada recheada com estrogonofe
Batata assada recheada é inspirada na Jacket Potato do Outback Crédito: Nestlé/Divulgação
Batata assada recheada com estrogonofe: curtiu a ideia? Para unir essas duas delícias, HZ sugere abaixo uma receita digna dos fãs da famosa Jacket Potato do Outback. 
A única diferença da nossa é o recheio, mas quem não ama estrogonofe (ou strogonoff)? De origem russa, o prato é de longe um dos mais apreciados pelos brasileiros. 

BATATA ASSADA RECHEADA COM ESTROGONOFE

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 70 minutos, em média
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • Batata assada:
  • 8 batatas grandes lavadas e secas
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • Estrogonofe para o recheio:
  • 1 quilo de contrafilé em tiras finas
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 3 colheres (sopa) de manteiga
  • 2 tabletes de caldo de carne
  • 4 colheres (sopa) de água fervente
  • 2 cebolas picadas
  • Meia xícara (chá) de conhaque
  • 200g de champignons em conserva fatiados
  • 3 tomates sem pele e sem semente, picados
  • 2 colheres (sopa) de catchup
  • 1 colher (sopa) de mostarda
  • 1 latinha de creme de leite
MODO DE PREPARO:
  1. Batata assada: Regue as batatas com o azeite e besunte toda a casca.
  2. Embrulhe cada batata com papel-alumínio e coloque-as em uma assadeira.
  3. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 45 minutos ou até ficarem cozidas. Reserve.
  4. Recheio de estrogonofe: em um recipiente, tempere a carne com a pimenta-do-reino.
  5. Em uma frigideira grande, derreta duas colheres (sopa) de manteiga e doure a carne aos poucos, em fogo alto, para não juntar suco.
  6. Retire a carne, coloque a manteiga restante na frigideira e refogue a cebola.
  7. Adicione a carne reservada, acrescente o caldo e a água fervente e mexa bem até dissolver.
  8. Despeje o conhaque, espere aquecer e incline levemente a frigideira, com cuidado, para que o conhaque flambe o estrogonofe.
  9. Aguarde acabar a chama e junte os champignons, os tomates, o catchup e a mostarda e misture bem.
  10. Abaixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de cinco minutos.
  11. Desligue o fogo e incorpore delicadamente o creme de leite. Reserve.
  12. Para servir, abra as batatas formando uma cavidade e coloque nelas o recheio reservado. Sirva em seguida.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

