Linhares recebe caravana cultural durante o feriadão da Semana Santa

O cantor Thi é uma das atrações do Cultura em Toda Parte no município de Linhares. Crédito: Divulgação

Tendo como foco a descentralização do fazer cultural, o Cultura em Toda Parte segue pelas estradas do Espírito Santo. A Região 2 do projeto desembarca, entre os dias 13 e 17 de abril, em Linhares, com uma programação desenvolvida para atingir a microrregião do Rio Doce, que inclui os municípios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Rio Bananal, Sooretama e Linhares.

As apresentações acontecem no Caminhão Palco e Centro Cultural Nice Avanza, localizados na Praça 22 de Agosto, Centro, e na EMEF Cid Adalberto dos Reis, no bairro Juparanã. Toda programação é gratuita.

O evento programou um recorte da produção cultural do ES com 12 apresentações divididas entre shows musicais, teatrais e de dança, contação de histórias e mostra audiovisual.

Quem abre a programação na quarta-feira (13), a partir das 14 horas, é o espetáculo "O Quintal de Histórias", de Dana Oliver. A montagem reúne contos inspirados nas narrativas de autoras como Ana Maria Machado e Tatiana Belink, adereços cênicos e instrumentos percussivos para apresentar uma costura de brincadeiras, histórias e música, resgatando as memórias da infância tradicional. A encenação é exclusiva para os alunos da EMEF “Cid Adalberto dos Reis”.

Na Sexta-Feira Santa (15), a partir das 19 horas, a programação traz dois shows musicais. Quem abre a programação, no Caminhão Palco, que estará localizado na Praça 22 de agosto, é o show Soturno que apresenta um repertório autoral e instrumental que transita entre o erudito e o popular nos mais variados estilos clássicos e contemporâneos.

O coletivo de músicos cachoeirenses é formado pelo maestro e saxofonista Fabio Coruja, pelo guitarrista Arício Távora, pelo pianista Marcelo Biato, pelo baixista Fábio Coelho e pelo baterista Ronnei Silveira.

Na sequência, quem sobe ao palco é a Gravekeepers com um show que reúne as músicas do primeiro EP dessa banda que tem influências do thrash e do death metal. O trabalho conceitual conta a história ficcional, que se passa em Linhares, em uma do Século XIX, e apresenta elementos históricos, como a resistência dos nativos e as investidas cada vez mais dominadoras da metrópole. A última atração é a Mostra de Videoclipes. A sessão, que une o audiovisual a música, exibirá dez produções em uma sessão que apresenta a pluralidade de gêneros musicais e estéticos de artistas que produzem no Espírito Santo.

TEATRO E MÚSICA

No Sábado de Aleluia (16), a programação é intensa. Às 16 horas, no Centro Cultural Nice Avanza, o público confere o espetáculo teatral Aloka. A peça acompanha a divertida e engraçada trajetória de Vida, Tee Tee e Noxeema, artistas que não estão mais na mídia por estarem com uma idade considerada avançada e que se tornam descartáveis pelo público.

A montagem propõe uma grande reflexão sobre família, valores, criação e futuro. Logo após, às 17 horas, na Praça 22 de Agosto, acontece a performance "Três em Uma". A obra trabalha três eixos inspirados nas artes desenvolvidas na cidade capixaba de Cachoeiro de Itapemirim: música, dança e literatura se unem em um só corpo.

Depois, às 19 horas, no Centro Cultural Nice Avanza, "A Mais Forte", texto clássico de August Strindberg. Considerado em muitos países como uma obra-prima dos monólogos, o espetáculo evidencia a “psicologia do eu” através de embates psicológicos, jogos de dominação e do incessante ajuste de contas presentes na obra do autor.

Na sequência, às 20 horas, no Caminhão Palco a música toma conta do evento. Quem abre a programação é o Dry Som com o show Novo Mundo, voltado para o universo do rap com as canções do seu segundo EP. Depois, a galera vai dançar com o som do Thi. O artista LGBTQIAP+ apresentará suas canções autorais que ele define como "PAGOPOP" - mistura de pop com pagodão - e promete não deixar ninguém parado.

No Domingo de Páscoa (17), a primeira atração é o espetáculo cênico-musical "Zé Grilo Dentro de Si", às 18h30, no Centro Cultural Nice Avanza. A apresentação é uma tragicomédia que aborda a vida do trabalhador brasileiro, que diante dos percalços da vida mantém a esperança de superar tudo e aprender com os desastres sociais, físicos e psicológicos que acometem muitas pessoas na sociedade. A partir das 19h30, no Caminhão Palco, acontece o show do Trio Nó do Forró que promete fazer o público arrastar o pé com muito forró pé de serra.

Bella Nogueira é uma das atrações do Cultura em Toda Parte Crédito: Mi Fratelli Fotografia

Na sequência, será vez da cantora Bella Nogueira apresentar canções que marcaram sua trajetória com a banda Bella N' Jokers, fundada por ela em 2012 em São Paulo, com a qual a capixaba se apresentou na última edição do programa global Superstar (2016). Além dos sucessos da banda, Bella fará releituras das canções que compõem seu disco de estreia como artista solo, "Te Seguindo", lançado em 2015 e elogiado por nomes como Torcuato Mariano, com quem trabalhou no programa global.

Além das apresentações artísticas, o Cultura em Toda Parte apresenta 30 atividades de formação divididas entre as cidades sedes do evento. Em Linhares, acontecerão três oficinas e três palestras. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via formulário Google.

São 20 vagas para cada oficina e 60 vagas para as palestras. Tanto as inscrições quanto a participação nas atividades são gratuitas. Os participantes que completarem a carga horária dos cursos terão direito a certificado. Veja programação no serviço abaixo.

CULTURA EM TODA PARTE 2022 REGIÃO 2 - LINHARES