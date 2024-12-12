Caravana de Natal no ES terá Papai Noel verde e distribuição de refrigerantes

Pelo terceiro ano consecutivo o Grupo Coroa vai fazer a Caravana Iluminada “O Melhor Natal é Agora”, com rotas que passam pela Grande Vitória, além das regiões Norte e Sul do ES. Para espalhar a magia do Natal pelo Espírito Santo o Coroa Noel, com traje verde, as noeletes e a mamãe noel vão percorrer as cidades a partir desta quinta-feira (12), começando pela praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim.
Até o dia 23 de dezembro, último dia, a Caravana passará por Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Domingos Martins, Santa Teresa, Ibiraçu, Colatina, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Piúma.
Em algumas praças selecionadas, a equipe vai fazer paradas para distribuir Guaraná Coroinha. Além disso, institutos e associações responsáveis por crianças e adolescentes em vulnerabilidade social também vão receber doação de presentes. A ação contará com cinco caminhões iluminados e uma Saveiro-Rena iluminada na Grande Vitória, e dois caminhões iluminados nas regiões Norte e Sul.
"É muito gratificante para o Grupo Coroa poder levar a Caravana Iluminada às ruas do Espírito Santo e proporcionar momentos tão especiais para as pessoas. Sabemos que o Natal é uma época de união, esperança e celebração, e ter a oportunidade de espalhar essa magia, alcançando crianças e famílias que muitas vezes não têm acesso a essas experiências, é algo que nos enche de alegria e reforça o nosso compromisso com a comunidade", disse Ademar Bragatto, sócio proprietário do grupo.
Caravana Iluminada “O Melhor Natal é Agora”
- 12 de dezembro
- Local: Praça Jerônimo Monteiro, Centro, Cachoeiro de Itapemirim
- Horário: 19h30 - 20h30
- 13 de dezembro
- Local: Praça Domingos José Martins, Centro, Itapemirim
- Horário: 20h - 21h
- 14 de dezembro
- Local: Praça central de Feu Rosa, Serra
- Horário: 17h - 18h
- Local: Praça central, Número 89, Av. Maria Gonçalves Marvilla, 47 - Centro, Piúma
- Horário: 20h - 21h
- Local: Prainha de Santo Antônio, R. Horácio Dias dos Santos, Vitória
- Horário: 19h30 - 20h30
- 15 de dezembro
- Local: Praça de Fátima, Centro, Cachoeiro de Itapemirim
- Horário: 19h - 20h
- Local: Associação Renascer, Vila Velha
- Horário: 15h às 16h
- Local: Praça de Gaivotas, R. Silvia de Oliveira Simões, Vila Velha
- Horário: 16h30 - 17h
- Local: Praça dos Namorados, Praia do Canto, Vitória
- Horário: 18h - 18h30
- Local: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória
- Horário: 19h - 19h30
- 16 de dezembro
- Local: Pediatria HUCAM, Av. Mal. Campos, 1355 - Santos Dumont, Vitória
- Horário: 14h
- Local: Instituto Serenata de Favela, R. São Gabriel, n° 45 - Morro do Quadro, Vitória
- Horário: 17h - 18h
- Local: Praça João Baptista Casagrande, Nova Brasília, Cariacica
- Horário: 18h - 18h30
- Local: Praça Cariacica Sede, Rua Pres. Getulio Vargas, Cariacica Sede
- Horário: 19h30
- 17 de dezembro
- Local: Associação Amor e Vida C.S., Rua três, 186. Bairro Limão, Cariacica Sede
- Horário: 14h30
- 18 de dezembro
- Local: Instituto Estrelar, Rua Aracaju, 181, Novo Brasil - Cariacica
- Horário: 19h30
- 19 de dezembro
- Local: Praça Aristides Armínio Guaraná, R. Pedro Redivo, 92 - Ibiraçu
- Horário: 19h - 20h
- Local: Associação Amor e Vida J.A., Piauí, 24 - Jardim América, Cariacica
- Horário: 14h
- 20 de dezembro
- Local: Praça da Paz, R. Indio Carneiro Magalhães - Centro, Aracruz
- Horário: 19h30 às 20h30
- Local: Projeto Mãe-Creche Shirley Alegria, Rua Bahia, 6, Barramares, Vila Velha
- Horário: 19h30
- 21 de dezembro
- Local: Linha Verde Linhares, 819, Av. Tupinambás, 755 - José Rodrigues Maciel, Linhares
- Horário: 19h30 às 20h30
- Local: Parque da Cidade, R. Anchieta, Serra
- Horário: 14h às 14h30
- Local: Praça Augusto Ruschi, Rod. Josil Espíndola Agostini, 105-1 - Eco, Santa Teresa
- HORÁRIO: 17h
- 22 de dezembro
- Local: Área Verde, Avenida Senador Moacyr Dalla, Colatina
- Horário: 19h30 às 20h30
- Local: Praça Central de Marcílio de Noronha, R. Espírito Santo, 36-40 - Marcílio de Noronha, Viana
- Horário: 16h30 às 17h30
- Local: Praça Dr. Arthur Gerhard, 843, Av. Pres. Vargas, 773 - Centro, Domingos Martins
- Horário: 19h
- 23 de dezembro
- Local: Lar Irmã Scheilla, Rodovia do café km07/ n 3430. Bairro Carlos Germano Naumann, Colatina
- Horário: 19h