Caravana de Natal no ES terá Papai Noel verde e distribuição de refrigerantes

Caravana de Natal do Grupo Coroa Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano consecutivo o Grupo Coroa vai fazer a Caravana Iluminada “O Melhor Natal é Agora”, com rotas que passam pela Grande Vitória, além das regiões Norte e Sul do ES. Para espalhar a magia do Natal pelo Espírito Santo o Coroa Noel, com traje verde, as noeletes e a mamãe noel vão percorrer as cidades a partir desta quinta-feira (12), começando pela praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Até o dia 23 de dezembro, último dia, a Caravana passará por Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Domingos Martins, Santa Teresa, Ibiraçu, Colatina, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Piúma.

Em algumas praças selecionadas, a equipe vai fazer paradas para distribuir Guaraná Coroinha. Além disso, institutos e associações responsáveis por crianças e adolescentes em vulnerabilidade social também vão receber doação de presentes. A ação contará com cinco caminhões iluminados e uma Saveiro-Rena iluminada na Grande Vitória, e dois caminhões iluminados nas regiões Norte e Sul.

"É muito gratificante para o Grupo Coroa poder levar a Caravana Iluminada às ruas do Espírito Santo e proporcionar momentos tão especiais para as pessoas. Sabemos que o Natal é uma época de união, esperança e celebração, e ter a oportunidade de espalhar essa magia, alcançando crianças e famílias que muitas vezes não têm acesso a essas experiências, é algo que nos enche de alegria e reforça o nosso compromisso com a comunidade", disse Ademar Bragatto, sócio proprietário do grupo.

Caravana de Natal do Grupo Coroa em 2024 Crédito: Divulgação

Caravana Iluminada “O Melhor Natal é Agora”