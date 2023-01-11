BBB 23: saiba qual o signo dos participantes da Casa de Vidro

BBB 23: Giovanna, Paula, Gabriel e Manoel estão na Casa de Vidro Crédito: Personare

A Casa de Vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira (10/01) com quatro participantes. Enquanto o público tenta decifrar quem são Manoel Vicente, Paula, Gabriel e Giovanna e decidir quem merece as duas vagas para ir para o reality, a gente desvenda qual o signo dos participantes da Casa de Vidro BBB 23.

O “em tese” é porque o horário que o Sol começa a transitar por um signo varia a cada ano. Então, quando alguém nasce no primeiro ou no último dia de um signo – como é o caso de Gabriel, da Casa de Vidro do BBB 23 – é fundamental saber a hora de nascimento para ter certeza a respeito do signo correto.

Segundo o próprio BBB divulgou, Gabriel nasceu no dia 23 de setembro, data em que geralmente o Sol ingressa em Libra – chamada de cúspide do signo. Mas em 2022, por exemplo, a temporada libriana começou na noite do dia 22 de setembro.

Mas além do signo solar, o horário de nascimento de uma pessoa é fundamental para definir a sua personalidade, pois revela, por exemplo, qual é o seu Ascendente, que indica como os outros te enxergam, e a Lua, que mostra o lado emocional.

Signo dos participantes da Casa de Vidro

Na Casa de Vidro do BBB 23, temos dois librianos, uma geminiana e uma canceriana, segundo o próprio programa. Quem já está acompanhando toda a muvuca no quadrado transparente instalado no meio de um shopping carioca já percebeu que Manoel Vicente e Gabriel são bem diferentes, apesar de pertencerem ao mesmo signo.

GABRIEL (LIBRA)

Se o potencial brother for um libriano típico, é provável que curta muito viver relacionamentos e tende a ter um pouco de dificuldade para tomar decisões – isso porque insiste muito em ver os dois lados de tudo.

MANOEL VICENTE (LIBRA)

O médico psiquiatra também é do Signo de Libra, portanto, provavelmente também é bastante sociável, busca por harmonia e pode ser indeciso muitas vezes.

Além disso, o mato-grossense pode ser bastante vaidoso e idealista – que são marcas librianas. Justamente porque é um signo regido por Vênus, bastante ligado à beleza e sensibilidade.

PAULA (CÂNCER)

Além disso, uma marca canceriana é o forte vínculo com seus familiares e o passado. Por isso, pode ser mais apegada e até sentir mais saudade. Mas não se engane com e ache que todo canceriano é planta: Câncer pode ser bastante ambicioso, apesar de não demonstrar de cara.

GIOVANNA (GÊMEOS)

Sem falar que ama conhecer novas pessoas e trocar ideias sobre tudo com qualquer pessoa. É verdade que pessoas geminianas preferem conversas leves, mas isso não significa que não se aprofundam em nada, viu?