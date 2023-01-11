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Astrologia

BBB 23: saiba qual o signo dos participantes da Casa de Vidro

Disputam duas vagas para o reality dois librianos, uma geminiana e uma canceriana; entenda o que significa
Personare

Personare

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 19:51

BBB 23: saiba qual o signo dos participantes da Casa de Vidro
BBB 23: Giovanna, Paula, Gabriel e Manoel estão na Casa de Vidro Crédito: Personare
A Casa de Vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira (10/01) com quatro participantes. Enquanto o público tenta decifrar quem são Manoel Vicente, Paula, Gabriel e Giovanna e decidir quem merece as duas vagas para ir para o reality, a gente desvenda qual o signo dos participantes da Casa de Vidro BBB 23.
O signo que é o que a maioria das pessoas conhece e usa para se identificar como “escorpiano” ou “capricorniana” é o signo solar. É o mais popular do Mapa Astral, pois é mais fácil de definir – em tese, basta saber o dia e o mês de nascimento.
O “em tese” é porque o horário que o Sol começa a transitar por um signo varia a cada ano. Então, quando alguém nasce no primeiro ou no último dia de um signo – como é o caso de Gabriel, da Casa de Vidro do BBB 23 – é fundamental saber a hora de nascimento para ter certeza a respeito do signo correto. 
Segundo o próprio BBB divulgou, Gabriel nasceu no dia 23 de setembro, data em que geralmente o Sol ingressa em Libra – chamada de cúspide do signo. Mas em 2022, por exemplo, a temporada libriana começou na noite do dia 22 de setembro. 
Em 2023, Libra começa às 3h49min do dia 22. Por isso, é tão importante saber a hora de nascimento. Veja aqui no Calendário Astrológico 2023 quando começa cada signo.
Mas além do signo solar, o horário de nascimento de uma pessoa é fundamental para definir a sua personalidade, pois revela, por exemplo, qual é o seu Ascendente, que indica como os outros te enxergam, e a Lua, que mostra o lado emocional.
Então, se você quer saber muito mais do que o seu “signo”, faça aqui gratuitamente o seu Mapa Astral e conheça suas principais características, seu jeito de amar e se expressar.

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Signo dos participantes da Casa de Vidro

Na Casa de Vidro do BBB 23, temos dois librianos, uma geminiana e uma canceriana, segundo o próprio programa. Quem já está acompanhando toda a muvuca no quadrado transparente instalado no meio de um shopping carioca já percebeu que Manoel Vicente e Gabriel são bem diferentes, apesar de pertencerem ao mesmo signo.
Por que isso acontece? Justamente porque uma pessoa é muito mais do que apenas um signo – ela é todo o seu Mapa Astral. Inclusive pessoas gêmeas podem ser bem diferentes, porque outros posicionamentos da sua mandala zodiacal mudam, sem falar que cada pessoa escolhe como usar suas potencialidades e o ambiente também influenciam na sua personalidade.
E se você não se reconhece no seu signo, deveria ler este artigo aqui. A seguir, vamos destrinchar as possíveis características dos candidatos a brothers e sisters do BBB 23.

GABRIEL (LIBRA)

O modelo nasceu no dia 23 de setembro, ou seja, na cúspide do Signo de Libra. Portanto, tende a ser libriano – mas só sabendo o horário para confirmar. Quem nasce com o Sol em Libra, em geral, tem como características a gentileza e diplomacia, e busca constantemente o equilíbrio. 
Se o potencial brother for um libriano típico, é provável que curta muito viver relacionamentos e tende a ter um pouco de dificuldade para tomar decisões – isso porque insiste muito em ver os dois lados de tudo.

MANOEL VICENTE (LIBRA)

O médico psiquiatra também é do Signo de Libra, portanto, provavelmente também é bastante sociável, busca por harmonia e pode ser indeciso muitas vezes.
Além disso, o mato-grossense pode ser bastante vaidoso e idealista – que são marcas librianas. Justamente porque é um signo regido por Vênus, bastante ligado à beleza e sensibilidade.

PAULA (CÂNCER)

A biomédica nasceu no dia 25 de junho, portanto, não restam dúvidas de que é do Signo de Câncer. Como tal, tende a ser sensível, emotiva e romântica, sem falar na ótima intuição.
Além disso, uma marca canceriana é o forte vínculo com seus familiares e o passado. Por isso, pode ser mais apegada e até sentir mais saudade. Mas não se engane com e ache que todo canceriano é planta: Câncer pode ser bastante ambicioso, apesar de não demonstrar de cara.

GIOVANNA (GÊMEOS)

A empresária nasceu no dia 27 de maio, portanto, também é fato que é representante do Signo de Gêmeos. O terceiro signo do Zodíaco é o mais conhecido pela sua desenvoltura ao se expressar, pela versatilidade e pela sociabilidade.
Sem falar que ama conhecer novas pessoas e trocar ideias sobre tudo com qualquer pessoa. É verdade que pessoas geminianas preferem conversas leves, mas isso não significa que não se aprofundam em nada, viu?
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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