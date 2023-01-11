BBB 23: saiba qual o signo dos participantes da Casa de Vidro

A Casa de Vidro do BBB 23 começou nesta terça-feira (10/01) com quatro participantes. Enquanto o público tenta decifrar quem são Manoel Vicente, Paula, Gabriel e Giovanna e decidir quem merece as duas vagas para ir para o reality, a gente desvenda qual o signo dos participantes da Casa de Vidro BBB 23.
O signo que é o que a maioria das pessoas conhece e usa para se identificar como “escorpiano” ou “capricorniana” é o signo solar. É o mais popular do Mapa Astral, pois é mais fácil de definir – em tese, basta saber o dia e o mês de nascimento.
O “em tese” é porque o horário que o Sol começa a transitar por um signo varia a cada ano. Então, quando alguém nasce no primeiro ou no último dia de um signo – como é o caso de Gabriel, da Casa de Vidro do BBB 23 – é fundamental saber a hora de nascimento para ter certeza a respeito do signo correto.
Segundo o próprio BBB divulgou, Gabriel nasceu no dia 23 de setembro, data em que geralmente o Sol ingressa em Libra – chamada de cúspide do signo. Mas em 2022, por exemplo, a temporada libriana começou na noite do dia 22 de setembro.
Em 2023, Libra começa às 3h49min do dia 22. Por isso, é tão importante saber a hora de nascimento. Veja aqui no Calendário Astrológico 2023 quando começa cada signo.
Mas além do signo solar, o horário de nascimento de uma pessoa é fundamental para definir a sua personalidade, pois revela, por exemplo, qual é o seu Ascendente, que indica como os outros te enxergam, e a Lua, que mostra o lado emocional.
Então, se você quer saber muito mais do que o seu “signo”, faça aqui gratuitamente o seu Mapa Astral e conheça suas principais características, seu jeito de amar e se expressar.
Signo dos participantes da Casa de Vidro
Na Casa de Vidro do BBB 23, temos dois librianos, uma geminiana e uma canceriana, segundo o próprio programa. Quem já está acompanhando toda a muvuca no quadrado transparente instalado no meio de um shopping carioca já percebeu que Manoel Vicente e Gabriel são bem diferentes, apesar de pertencerem ao mesmo signo.
Por que isso acontece? Justamente porque uma pessoa é muito mais do que apenas um signo – ela é todo o seu Mapa Astral. Inclusive pessoas gêmeas podem ser bem diferentes, porque outros posicionamentos da sua mandala zodiacal mudam, sem falar que cada pessoa escolhe como usar suas potencialidades e o ambiente também influenciam na sua personalidade.
GABRIEL (LIBRA)
Se o potencial brother for um libriano típico, é provável que curta muito viver relacionamentos e tende a ter um pouco de dificuldade para tomar decisões – isso porque insiste muito em ver os dois lados de tudo.
MANOEL VICENTE (LIBRA)
O médico psiquiatra também é do Signo de Libra, portanto, provavelmente também é bastante sociável, busca por harmonia e pode ser indeciso muitas vezes.
Além disso, o mato-grossense pode ser bastante vaidoso e idealista – que são marcas librianas. Justamente porque é um signo regido por Vênus, bastante ligado à beleza e sensibilidade.
PAULA (CÂNCER)
A biomédica nasceu no dia 25 de junho, portanto, não restam dúvidas de que é do Signo de Câncer. Como tal, tende a ser sensível, emotiva e romântica, sem falar na ótima intuição.
Além disso, uma marca canceriana é o forte vínculo com seus familiares e o passado. Por isso, pode ser mais apegada e até sentir mais saudade. Mas não se engane com e ache que todo canceriano é planta: Câncer pode ser bastante ambicioso, apesar de não demonstrar de cara.
GIOVANNA (GÊMEOS)
A empresária nasceu no dia 27 de maio, portanto, também é fato que é representante do Signo de Gêmeos. O terceiro signo do Zodíaco é o mais conhecido pela sua desenvoltura ao se expressar, pela versatilidade e pela sociabilidade.
Sem falar que ama conhecer novas pessoas e trocar ideias sobre tudo com qualquer pessoa. É verdade que pessoas geminianas preferem conversas leves, mas isso não significa que não se aprofundam em nada, viu?
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