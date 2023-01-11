Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

BBB 23: Brunna Gonçalves e Larissa Tomásia visitam a Casa de Vidro

Dançarina fez pedido inusitado aos possíveis participantes do reality show
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 10:17

BBB 23: Brunna Gonçalves visita a Casa de Vidro
BBB 23: Brunna Gonçalves visita a Casa de Vidro Crédito: Twitter/@bbb
Brunna Gonçalves e Larissa Tomásia, as ex-participantes do Big Brother Brasil 22, visitam a Casa de Vidro no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 10. Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel disputam duas vagas no reality show - o público pode selecionar um homem e uma mulher.
A dançarina mostrou um cartaz no qual pedia para os participantes "não tirarem seu posto de planta" - ela ganhou essa fama após não ter muito protagonismo na última temporada.
Além disso, Brunna também aconselhou os candidatos: "Façam de tudo, menos cantar o tempo todo. É BBB e não High School Musical". A artista falou isso porque o elenco do ano passado foi criticado por cantarias na casa.
Larissa, por sua vez, contou nas redes sociais que visitaria a Casa de Vidro para "jogar umas fake news e verdades também". Como ela entrou depois do início do BBB 22, tinha informações externas e, como estratégia de jogo, mentiu para os participantes.
No shopping, a influenciadora contou "acompanhar tudo" e deu uma força para os quatro participantes. Além de falar com cada um, ela também disse saber como era emocionante vivenciar a Casa de Vidro.
"Sei que é a realização de um sonho. Desejo muita sorte para vocês. Vocês são lindos", disse ela.
A Globo anunciará os participantes do reality show na quinta-feira, 12. O BBB 23 estreia na segunda-feira, 16.

MAIS SOBRE O BBB...

BBB 23: Giovanna chora ao descobrir que está sendo 'cancelada'

"BBB 23": participantes devem ser anunciados nesta quinta-feira (12)

"BBB 23": Casa de Vidro ou "Modern Family"? Veja reação da web sobre participantes

"BBB 23": Gabriel já ficou com Anitta e Luísa Sonza e Manoel tem relacionamento aberto

BBB 23: conheça os participantes da Casa de Vidro

BBB 23: Giovanna chora ao descobrir que está sendo 'cancelada'

"BBB 23": participantes devem ser anunciados nesta quinta-feira (12)

"BBB 23": Casa de Vidro ou "Modern Family"? Veja reação da web sobre participantes

"BBB 23": Gabriel já ficou com Anitta e Luísa Sonza e Manoel tem relacionamento aberto

BBB 23: conheça os participantes da Casa de Vidro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados