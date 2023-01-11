BBB 23: Brunna Gonçalves e Larissa Tomásia visitam a Casa de Vidro

BBB 23: Brunna Gonçalves visita a Casa de Vidro Crédito: Twitter/@bbb

Brunna Gonçalves e Larissa Tomásia, as ex-participantes do Big Brother Brasil 22, visitam a Casa de Vidro no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 10. Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel disputam duas vagas no reality show - o público pode selecionar um homem e uma mulher.

A dançarina mostrou um cartaz no qual pedia para os participantes "não tirarem seu posto de planta" - ela ganhou essa fama após não ter muito protagonismo na última temporada.

Além disso, Brunna também aconselhou os candidatos: "Façam de tudo, menos cantar o tempo todo. É BBB e não High School Musical". A artista falou isso porque o elenco do ano passado foi criticado por cantarias na casa.

Os moradores da Casa de Vidro acabaram de receber uma visita da @brunnagoncalves, que levou um recadinho pra eles 👀 Curtiram esse encontro? 🤩 #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/PmcOMNnMVb — Big Brother Brasil (@bbb) January 10, 2023

Larissa, por sua vez, contou nas redes sociais que visitaria a Casa de Vidro para "jogar umas fake news e verdades também". Como ela entrou depois do início do BBB 22, tinha informações externas e, como estratégia de jogo, mentiu para os participantes.

No shopping, a influenciadora contou "acompanhar tudo" e deu uma força para os quatro participantes. Além de falar com cada um, ela também disse saber como era emocionante vivenciar a Casa de Vidro.

"Sei que é a realização de um sonho. Desejo muita sorte para vocês. Vocês são lindos", disse ela.

a larissa vestiu um cropped e foi ver a casa de vidro 🗣️#BBB23 pic.twitter.com/m4D0KXAg0x — ton #BBB23 (@BBBonitao) January 10, 2023