BBB 23: Giovanna chora ao descobrir que está sendo 'cancelada'

Giovanna, na casa de vidro do 'BBB 13', chora ao descobrir repercussão de publicações antigas Crédito: Reprodução

Disputando uma das vagas no Big Brother Brasil 23, Giovanna já se mostra abalada. A participante da Casa de Vidro, que começou nesta terça-feira (10), recebeu informações do público que vai ao espaço localizado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, dizendo que ela está "cancelada".

O motivo é que os internautas vasculharam o Twitter da jovem e encontraram mensagens polêmicas escritas em 2018 e 2016. Em um deles, publicado pela influenciadora Tia Má, Giovanna diz: "nego tá pistola, sabe zoar não... mimimi macaca mimimi vo hackear".

O público também mostrou as mensagens para Paula e Manoel, que estão na casa de vidro. Mas a empresária de Campinas (SP) ficou abalada com a situação e, chorando, pediu desculpas ao público. "Eu sou muito fraca. Não consigo para de chorar. Eu prefiro mil vezes passar por uma prova de resistência", disse ela.

Diante da primeira polêmica, a equipe de Giovanna emitiu um pronunciamento. No texto, os administradores criticam quem revirou os tweets antigos. E alegaram ainda que pessoas mudam com o tempo:

"A Giovanna está vivendo um sonho. Sonho esse que, é claro e como todos, tem um preço. Mostrar qeum você é 24h por dia para o Brasil inteiro assistir é um preço que poucos estão dispostos a pagar em nome de um sonho. Ter o seu passado revirado do avesso e julgado pelos juízes da internet, muito menos.

As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância. Lembrem que, não só ela, mas existem quatro seres humanos lá dentro. Com sonhos, com erros, com acertos e com mudanças.

Giovanna não é perfeita, está longe de ser, mas ela definitivamente não é mais a mesma de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros.