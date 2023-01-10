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BBB 23: Giovanna chora ao descobrir que está sendo 'cancelada'

Jovem, que está na Casa de Vidro, recebeu informações do público sobre seus tuítes polêmicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 16:39

Giovanna, na casa de vidro do 'BBB 13', chora ao descobrir repercussão de publicações antigas
Giovanna, na casa de vidro do 'BBB 13', chora ao descobrir repercussão de publicações antigas Crédito: Reprodução
Disputando uma das vagas no Big Brother Brasil 23, Giovanna já se mostra abalada. A participante da Casa de Vidro, que começou nesta terça-feira (10), recebeu informações do público que vai ao espaço localizado no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, dizendo que ela está "cancelada".
O motivo é que os internautas vasculharam o Twitter da jovem e encontraram mensagens polêmicas escritas em 2018 e 2016. Em um deles, publicado pela influenciadora Tia Má, Giovanna diz: "nego tá pistola, sabe zoar não... mimimi macaca mimimi vo hackear".
O público também mostrou as mensagens para Paula e Manoel, que estão na casa de vidro. Mas a empresária de Campinas (SP) ficou abalada com a situação e, chorando, pediu desculpas ao público. "Eu sou muito fraca. Não consigo para de chorar. Eu prefiro mil vezes passar por uma prova de resistência", disse ela.

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Diante da primeira polêmica, a equipe de Giovanna emitiu um pronunciamento. No texto, os administradores criticam quem revirou os tweets antigos. E alegaram ainda que pessoas mudam com o tempo:
"A Giovanna está vivendo um sonho. Sonho esse que, é claro e como todos, tem um preço. Mostrar qeum você é 24h por dia para o Brasil inteiro assistir é um preço que poucos estão dispostos a pagar em nome de um sonho. Ter o seu passado revirado do avesso e julgado pelos juízes da internet, muito menos.
As mesmas pessoas que estão recuperando postagens antigas para atacá-la ou invalidá-la de alguma forma, são as mesmas que ironicamente entendem muito bem o que é saúde mental e a sua importância. Lembrem que, não só ela, mas existem quatro seres humanos lá dentro. Com sonhos, com erros, com acertos e com mudanças.
Giovanna não é perfeita, está longe de ser, mas ela definitivamente não é mais a mesma de anos atrás. Nos últimos anos, principalmente por causa da internet, as pautas de minorias ganharam grande visibilidade e espaço, o que permitiu que muita gente, incluindo ela, evoluísse nesse sentido e aprendesse com seus erros.
Por fim, não, a Gi não vota e nunca votou no ex-presidente e em nenhum dos seus. A noção e a consciência de classe seguem intactas por aqui. E se vocês estiverem dispostos a conhecer a Giovanna de agora, acreditem, será o sonho da vida dela poder mostrar"".

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