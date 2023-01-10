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Estreia dia 16

"BBB 23": participantes devem ser anunciados nesta quinta-feira (12)

Os perfis dos novos brothers serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do "Encontro com Patrícia Poeta"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:35

Tadeu Schmidt segue apresentando o
Tadeu Schmidt segue apresentando o "Big Brother Brasil" Crédito: Rede Globo
Os fãs do "Big Brother Brasil" estão ansiosos para conhecer os protagonistas da nova temporada do reality. E agora já sabemos a data: na próxima quinta-feira, dia 12, o público poderá descobrir quem são os novos brothers e sisters que habitarão a casa mais vigiada do Brasil.
Os perfis dos participantes serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do "Encontro com Patrícia Poeta".
Este ano, com uma novidade: o anúncio será conduzido por Tadeu Schmidt, direto da casa do "BBB 23". De dentro da nova residência, ele conta ao público quem em breve vai habitar a residência e, claro, vai entrar na conversa junto com o público, comentando sobre a repercussão de cada brother e sister da nova edição.
E o apresentador do reality não estará sozinho. Ele recebe na casa uma convidada muito especial: Ana Clara, que volta este ano como uma das apresentadoras da "Rede BBB". Tudo isso será transmitido ao vivo na programação da TV Globo, durante todo o dia.

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