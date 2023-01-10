"BBB 23": participantes devem ser anunciados nesta quinta-feira (12)

Tadeu Schmidt segue apresentando o "Big Brother Brasil" Crédito: Rede Globo

Os fãs do "Big Brother Brasil" estão ansiosos para conhecer os protagonistas da nova temporada do reality. E agora já sabemos a data: na próxima quinta-feira, dia 12, o público poderá descobrir quem são os novos brothers e sisters que habitarão a casa mais vigiada do Brasil.

Os perfis dos participantes serão revelados ao longo do dia, durante toda a programação da TV Globo, começando nos intervalos da exibição do "Encontro com Patrícia Poeta".

Este ano, com uma novidade: o anúncio será conduzido por Tadeu Schmidt, direto da casa do "BBB 23". De dentro da nova residência, ele conta ao público quem em breve vai habitar a residência e, claro, vai entrar na conversa junto com o público, comentando sobre a repercussão de cada brother e sister da nova edição.