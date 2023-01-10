"BBB 23": Casa de Vidro ou "Modern Family"? Veja reação da web sobre participantes

Foi dada a largada para o início da primeira dinâmica do "Big Brother Brasil 23" nesta terça-feira (10). A Casa de Vidro começou e os memes e primeiras impressões sobre os participantes já começaram a bombar nas redes.

Muitos internautas comentaram a semelhança de Manoel com o personagem Mitchell Pritchett, interpretado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family Crédito: Reprodução/Twitter

Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula ficarão confinados no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local. O reality show da Globo começa oficialmente no dia 16.

Logo de cara, o psiquiatra Manoel foi comparado com o personagem Mitchell Pritchett, interpretado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family.

Meteram o Mitchell na casa de vidro #BBB23 pic.twitter.com/v7DCl3jsAc — correspondente da choquei (@obateus) January 10, 2023

o Manoel do BBB é o nosso Mitchell de Modern Family 🤧 #BBB23 pic.twitter.com/bwdgDguBeS — emanuel (@manuhadlich) January 10, 2023

Usuários do Twitter também comentaram a semelhança da paulista Giovanna com as ex-BBBs Ana Clara e Viih Tube.

uma jogadora volta ao jogo, pode entrar ANA CLARA ou seria VIIH TUBE?#CasaDeVidro #BBB23 pic.twitter.com/TviIVhOHD0 — JOTA |20  BIEBER (@ocarlosxavier) January 10, 2023

Outros preferiram comentar a "ruivice" de Manoel e Giovanna.

a casa de vidro assim pic.twitter.com/57Nrtx5VWh — ciclopin (@ciclopin) January 10, 2023

O Mitchell de Modern Family e a Marina Ruy Barbosa da shopee



Representatividade ruiva!!! pic.twitter.com/Px40A4iQRS — dunder mifflin, this is pam (@keerolz) January 10, 2023

Os internautas mais espertos, ou talvez mais nostálgicos, acharam as características dos quatro brothers bem parecidas com a Turma do Scooby Doo. Será?