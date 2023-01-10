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"BBB 23": Casa de Vidro ou "Modern Family"? Veja reação da web sobre participantes

Os quatro integrantes da dinâmica do reality show global foram apresentados ao público nesta terça-feira (10)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:16

Foi dada a largada para o início da primeira dinâmica do "Big Brother Brasil 23" nesta terça-feira (10). A Casa de Vidro começou e os memes e primeiras impressões sobre os participantes já começaram a bombar nas redes.
Muitos internautas comentaram a semelhança de Manoel com o personagem Mitchell Pritchett, interpretado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family
Muitos internautas comentaram a semelhança de Manoel com o personagem Mitchell Pritchett, interpretado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family Crédito: Reprodução/Twitter
Gabriel, Giovanna, Manoel e Paula ficarão confinados no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para disputar a preferência do público e interagir com os visitantes do local. O reality show da Globo começa oficialmente no dia 16.
Logo de cara, o psiquiatra Manoel foi comparado com o personagem Mitchell Pritchett, interpretado pelo ator Jesse Tyler Ferguson, de Modern Family.
Usuários do Twitter também comentaram a semelhança da paulista Giovanna com as ex-BBBs Ana Clara e Viih Tube.
Outros preferiram comentar a "ruivice" de Manoel e Giovanna.
Os internautas mais espertos, ou talvez mais nostálgicos, acharam as características dos quatro brothers bem parecidas com a Turma do Scooby Doo. Será?

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